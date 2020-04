Bist du wach? – Rap gegen Rassismus – Songtext

Der Terror von Hanau hat 10 junge Menschen das Leben gekostet. Die Namen der Toten sind für viele schon wieder vergessen, der rechte Terror nicht mehr in den Schlagzeilen. Doch 17 Deutschrapper und eine Rapperin erinnern an die Toten und beziehen klar Position gegen AfD und rechte Hetze.

Wir dokumentieren hier den den Songtext von Nate57, Veysel, Sinan G, Kool Savas, Rola, Disarstar, Maestro, Hanybal, Celo & Abdi, Manuellsen, Silla, Credibil, Ali471, Milonair, Mortel, KEZ:

Azzi Memo:

Ey, ja

Einigkeit, Recht und Freiheit

Alles, was wir wollten hier in diesem Land

In Frieden miteinander leben

Uns die Hände geben, Blumen anstatt Waffen

Menschen bezahl’n mit dem Leben aufgrund ihrer Herkunft, ich kann es nicht fassen

Im Jahre 2020 ist Rechtsextremismus noch immer ’ne Plage, ey

Limburg, Fulda, Kassel, Hanau oder Halle

Dass die AfD im Bundestag sitzt, ist eine Schande

Kein Platz für Rassismus, ich halte dagegen, solange ich lebe und atme

Zehn Menschen verloren ihr Leben, doch bleiben bestehen, im Herzen ’ne Narbe

Nate57:

Viele Grenzen lösen sich auf, verblassen

Wir müssen Verständigung schaffen statt hassen

Menschen sudeln sich in dem Leid

Woll’n die andern verantwortlich machen

Das‘ keine Kleinigkeit

Immer noch zu viel Fremdenfeindlichkeit in dem Land hier

Wieder Unschuldige, die ihr Leben ließen

Sag mir, wie konnte das passier’n?

Propagandasender auf ’ne Hassagenda hetzen

Das‘ nicht nur die AfD

Sie wiederhol’n es wie’n Mantra

Sodass sie die Lüge als Wahrheit seh’n

Wir alle sind ein Teil von hier

Könnt unsere Existenz nicht absprechen

Ist egal, wie sie die Freiheit anketten

Unser Geist bleibt frei, wach, lass wetten

Veysel:

Junge Menschen sind tot, nein, sie hatten nicht Glück

Nazis shooten um sich – ey, ist Hitler zurück?

Jedes Wort fällt mir schwer, mögen sie in Frieden ruh’n

Warum hassen sie uns? Wollen nix für Frieden tun

Bisschen Fernseh’n und Licht, ja, sie lügen geschickt

Fragt ihr euch nicht, „Wer hat diesen Typen geschickt?“?

Unverschämt, schamlos, alles verharmlost

Das sind die Medien, TV Diablo

Sinan-G:

So viele Opfer, keiner schafft es mehr sie aufzuzählen

Ich würde die Kugeln, die sie trafen, so gern auf mich nehmen

Das Leben ist ein Glücksspiel, so wie Sizzling Hot

Die Medien verlieren kein Wort über Rassistenpack

Ihr Schicksal wurde besiegelt in der Shisha-Bar

Denn für Nazis machen Ausländer nur Tijara

Wir haben Angst, dass uns die Kugel auf ’ner Party trifft

Doch sie trifft uns alle, ob du Schwarzkopf oder Nazi bist

Kool Savas:

Halb Türke, halb deutsch

Ich war nie dies oder das, verfluche die Grenzen

Jeder, der zulässt, dass Faschos zu Worte kommen

Hat selber Blut an den Händen

Links, denn ich bin’s für die Menschen

Rechts ist Verderben und Tod

Keine Propaganda oder Billigargumente

Blick‘ nur zurück, denn wir waren schon mal dort

Irgendwann fragen die Enkel, „Was ist passiert?

Wo standest du, als die Nazis marschierten?“

Wuchsen nur langsam, die stark Korrumpierten

Wir hab’n nur zugesehen

Dachten, wir könnten nix unternehmen

Tolerierten somit ihre Ideologie

Nie wieder Nationalismus und braune Parolen

Entscheide dich, wir oder die?

Rola:

Wenn die Farbe meiner Haut sie triggert

Nichts Neues, so war es schon immer

Egal, wie lange wir schon hier sind, Digga

Kämpfen wir gegen das Schimpfwort „Nigga“

Es gab schon lang eine letzte Warnung

Sie wird ignoriert in den letzten Jahr’n, du

Sagst, meine Haut hat die falsche Farbe

Warum stört dich meine Haut, die ich trage?

Als hätte Gott mich nicht genauso gewollt

Als wäre ich hier nicht genauso willkomm’n

Als wär mein Leben nicht genauso viel wert wie deins

Als wär’s so schwer, dieselben Werte zu teil’n

Es ist eigentlich einfach

Egal, ob schwarz oder weiß, ob arm oder reich

Wann komm’n wir in Einklang?

Alle Menschen sind gleich, es ist doch längst an der Zeit

Disarstar:

Die Grenze liegt nicht zwischen innen und außen

Sondern zwischen unten und oben

Die einen gehen Yachten shoppen

Die andern gehen unter in Booten

Wettkampf, der bestimmende Faktor in diesem System

Wer nützt, wer wird abgeschoben

Gewinner kann’s ohne Verlierer nicht geben

Bedeutet, die Schlacht sie zu schlagen, bleibt

Heißt, im Gegensatz zu dem

Was Bild, AfD und so’n Maaßen mein’n

Nie schwarz und weiß, sonder arm und reich

Mit Nazis wird nicht diskutiert – friss oder stirb!

Es geht uns alle was an, wenn diese Welt die Besinnung verliert

Maestro:

Diese Welt ist wie ein Foto, wir sind alle drauf

Seh’n nur das, was oberflächlich ist und nicht den Hass im Bauch

Wir sind alle nur ein Teil von was Vergänglichem, was Endlichem

Die Welt, in der wir leben, ist von Geld bestimmt

Der Schmerz ist abgrundtief, wir sterben nicht durch Kugeln

Sondern sterben durch den Finger, der den Abzug zieht

Wenn es etwas ändern könnte, wär es nicht das Foto

Sondern der das Foto macht, ich warte drauf, denn Gott ist so groß

Hanybal:

Du magst mich nicht wegen der Farbe meiner Haut

Du hasst mein’n Glauben, ich sehe doch den Hass in deinen Augen

Kaum zu glauben , 2020 wieder Nazis aufm Vormarsch

Im Bundestag sitzt brauner Dreck und hält da einen Vortrag

Brandstifter, Anstifter, ekelhafte Wortwahl

Höcke, Weidel, Gauland – tfu, Mann!

Egal, ob ihr Feuer legt, wir schicken euch in‘ Ruhestand

Wir sind die Feuerwehr, Schwester, Bruder

Celo & Abdi:

Zwanzig Millionen mit Migrationshintergrund

Im Fadenkreuz von NSU 2.0

Parallel dazu wird jeder achte Wähler zum Mörder

Celo 3-8-5, deutsches Kulturerbe, wenn ich sterbe

„Abderrahim, du musst Acht geben

Denn es folgt ein Leben nach dem Ableben“

Fakt, möge Gott eurer Seele gnädig sein

Yarhamuk, wir seh’n uns in der Ewigkeit

Manuellsen:

Dunya xayin cavemin

Ivana Hoffmann, 4-7 Duisburg, sehid namerin

In mei’m Herzen ist dein Name drin, Wahnsinn!

Die meisten denken immer noch, dass wir Sklaven sind

Nigga, ich pack‘ Heat und ich bin ready für den Krieg

Und halt‘ die Mündung Richtung dieser Schweine, die’s verdien’n

Dicka, geht’s ums Fighten, Mois, wir haben nie enttäuscht

Firo, Dicka, M-Punkt, Bloody City ist mit euch, Dicka, Hanau

Silla:

19. Februar 2020

Ich zünd‘ eine Kerze an

Für alle, die durch rechten Terror starben

Und die es mitbekam’n aus erster Hand

Wer ist Schuld an diesem Fehlverhalten?

Ich werd‘ es nie begreifen

Warum Medien spalten

Schau auf die Titelseiten

Keiner will, dass die Geschichte sich wiederholt

Doch das Risiko war noch nie so hoch

Es ist riesengroß

Denn jeder Rassist ist ein Misanthrop

Uns trennt keine Religion

Uns trennt keine Hautfarbe

Mensch ist Mensch und das zu zeigen

Tag für Tag ist deine Aufgabe

Credibil:

Kein Mitleid, woll’n, dass sie leiden

Zuletzt lacht nicht am besten, nur alleine

Nerven am kochen seit Tobias Rathjen

Sind Herzen verschlossen wie NSU-Akten

Sie wollen die Hoffnung, wir wollen die Fakten

Waffen im Anschlag, bleiben wachsam ohne Schlaf

Bis Augen brennen wie CDs, Alpträume werden wahr

Der ganze Randbezirk will AMGs

Sie sollen hören, wenn sie uns nicht seh’n

Ali471:

Hanau ist der Standort, zehn Brüder am Tatort

Darauf fehlt mir die Antwort

Von den Bildern krieg‘ ich Atemnot

Wir sind Mensch auf dem Passport, denn Tränen sind farbenlos

Hanau oder 471, und sie schießen Blei

Uns kann keiner biegen, weil wir sind Kanaks, Bro, du weißt

Bu hayat uçurumda

Hepimiz bir olduk Hanau için bur’da

Unutma, unutturma

Milonair:

Ich dachte, meine Söhne wären sicher hier

Dreiunddreißig Jahre in diesem Land, was ist passiert?

Kalte Luft verursacht kalte Menschen

In meinem Zimmer hängt ein Poster von Balotelli

Für mich ganz normal: Zum Klavierspiel’n gehör’n beide Tasten

Doch ihr nehmt das als Sinnbild für getrennte Rassen

Versteh‘ ich nicht, ne

Ich bin farbenblind , ja

Mortel:

Keiner kennt die Hintergründe

Und weiß, weshalb wir flüchten

Neustart in ei’m fremden Land

Wo wir schon kaum etwas besitzen

Trauriges Szenario, obwohl es eh schon schwer genug ist

Wird man mit Dingen konfrontiert, wo wieder das Herz blutet

Überall Missgunst, Ausgrenzung und Rassismus

Der Struggle endet niemals, es geht in die falsche Richtung

Jeden Tag wird’s schlimmer, unsre Welt zerbricht in Trümmern

Werden ohne Grund gehasst , sag, was erzähl‘ ich meinen Kindern?

KEZ:

Sie woll’n uns spalten, AfD erzählt uns, Mohammed sei Feind

Die Muslime, die ich traf, haben ihr Brot mit mir geteilt

Meine Frau aus Mosambik – heißt, mein Sohn, er wird nicht weiß

Also sag mir, was ist besser als ein toter Nazi? Zwei!

Diese Scheiße läuft seit hundert Jahr’n, Afrika und Kurdistan

Sag das diesen Hunden da, tatenlos im Bundestag

Sie fragen, ob ich noch an Wunder glaub‘

Mach‘ aus dem Weißen Haus ein buntes Haus – Freiheit!

