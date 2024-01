Seit mehr als drei Monaten herrscht Krieg in Gaza, weltweit gehen die Menschen gegen das Leid und das Sterben auf die Straße. In Deutschland protestieren seit kurzem Israelis vor dem deutschen Außenministerium, um ihre Kritik an der deutschen Regierung deutlich zu machen. Wir haben uns mit Nimrod Flaschenberg, einem der Organisatoren der „Israelis für den Frieden“-Demonstrationen, unterhalten.

Die Freiheitsliebe: Ihr habt euch in Berlin als „Israelis für den Frieden“ organisiert. Wie kam es dazu?

Nimrod Flaschenberg: Wir sind eine Gruppe von israelischen Linken, die in Berlin leben. Einige sind schon seit vielen Jahren hier, andere sind ganz neu hier – und alle haben noch berufliche und persönliche Verbindungen zu Israel. Schon vor dem Krieg dachten wir, dass unsere gemeinsame Stimme in Deutschland gehört werden sollte, als Israelis, die sich gegen die Politik unseres Staates stellen. Wir dachten, das könnte wirksam sein. Nach Ausbruch des Krieges war es noch klarer, dass wir Stellung beziehen mussten. Und so haben wir angefangen zu protestieren.

Die Freiheitsliebe: Was sind eure Kernforderungen?

Nimrod Flaschenberg: Wir haben drei Forderungen, die drei Schritte für einen möglichen Frieden darstellen: einen Waffenstillstand, ein Geiselabkommen und die Aufnahme diplomatischer und politischer Verhandlungen, um eine Lösung auf der Grundlage der Anerkennung der legitimen nationalen Rechte beider Völker zu erreichen.

Die Freiheitsliebe: Die Forderung nach der Freilassung der Geiseln ist unter Israelis wahrscheinlich unumstritten, aber was ist mit dem Waffenstillstand?

Nimrod Flaschenberg: Die israelische Bevölkerung unterstützt den Krieg nach wie vor sehr. Sie werden von den israelischen Militärs, der Politik und den Medien damit gefüttert, dass der militärische „Druck“ in Gaza – einschließlich der ungezügelten Zerstörung und des Gemetzels an palästinensischen Zivilisten und der zivilen Infrastruktur – die Freilassung der Geiseln bewirken wird. Dies ist offensichtlich falsch. Mehr als 100 israelische Gefangene wurden im November im Rahmen eines ausgehandelten Abkommens während einer Feuerpause und nicht durch militärischen Druck freigelassen. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass dies nicht auch für die übrigen Geiseln gilt.

Es sollte gesagt werden, dass die israelische Regierung durch die Eskalation des Krieges mit ihren Tötungsaktionen im Gazastreifen und im Libanon die Geiseln gefährdet und einen Waffenstillstand und ein Abkommen verhindert. Dies ist ein Verrat an der grundlegenden Verpflichtung des Staates gegenüber seinen Bürgern, und es geschieht, um die messianischen Fantasien radikaler Siedler wie der Minister Smotrich und Ben-Gvir zu erfüllen.

Die Freiheitsliebe: Warum demonstriert ihr vor dem Außenministerium, was erwartet ihr von Deutschland?

Nimrod Flaschenberg: Deutschland ist einer der größten Unterstützer Israels in diesem Krieg. Die deutsche Solidarität mit den Israelis nach dem entsetzlichen Massaker vom 7. Oktober war und ist wichtig. Aber in der Praxis bedeutet es eine umfassende Unterstützung der Militärkampagne der historisch gesehen rechtesten Regierung Israels umgesetzt – einer Regierung, deren Mitglieder aktiv ethnische Säuberungen und Massentötungen von Palästinensern fördern.

Was wir von Deutschland als Menschen, die in Deutschland leben, verlangen, ist konsequentes Handeln. Deutschland erklärt, dass es für die Menschenrechte eintritt – dann muss es seine politische und diplomatische Macht nutzen, um Druck auf Israel auszuüben, damit es seine Kriegsverbrechen in Gaza einstellt. Wenn Deutschland die Zweistaatenlösung unterstützt, dann muss es sich dafür einsetzen, ethnische Säuberungen in Gaza und der Westbank zu verhindern und Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen Führung zu fördern.

Wir glauben, dass sich die Logik der Staatsräson in eine pauschale Unterstützung der israelischen Politik vor Ort verwandelt hat. Gegenwärtig bedeutet dies die Unterstützung eines Regimes, das im Gegensatz zu allen Werten steht, die Deutschland angeblich fördert. Alles, was wir von Deutschland verlangen, ist, mit seiner eigenen Politik im Einklang zu sein. Es sollte eine Kraft für den Frieden in der Region sein und nicht ein Förderer des Krieges.

Die Freiheitsliebe: In Israel mehren sich die Rufe nach der Besetzung des Gazastreifens und der Vertreibung der Menschen. Gibt es in Israel Widerstand dagegen?

Nimrod Flaschenberg: Es gibt Widerstand, und er nimmt zu. Nach der beängstigenden Niederschlagung von Meinungsverschiedenheiten in den ersten Tagen des Krieges gehen jetzt immer mehr Menschen – sowohl Juden als auch palästinensische Bürger Israels – auf die Straße. Unsere Genossinnen und Genossen in der israelischen Friedensbewegung schließen sich zusammen, um sich der von der Regierung geförderten Politik zu widersetzen. Letzte Woche wurde eine neue Koalition mit dem Namen Friedenspartnerschaft gegründet. Sie bringt Bewegungen, Parteien und Menschenrechtsgruppen zusammen, die sich für die Beendigung des Krieges, ein Abkommen mit den Geiseln, eine diplomatische Lösung und ein Ende der Verfolgung von Kriegsgegnern – sowohl jüdischen als auch palästinensischen Bürgern Israels – einsetzen.

Es muss jedoch auch gesagt werden, dass die politische Lage in Israel ernst ist und die israelische Öffentlichkeit die gefährlichen Positionen der extremen Rechten – die ethnische Säuberung des Gazastreifens und die Umsiedlung des Gazastreifens – zunehmend unterstützt. Diese Positionen werden durch die hypernationalistische Stimmung in Israel und die hohe militärische Mobilisierung in dieser Gesellschaft sowie durch die lebendige Erinnerung an die Schrecken des 7. Oktober ermutigt. Eine Beendigung des Krieges ist auch die einzige Möglichkeit, das Abgleiten der israelischen Gesellschaft in den Faschismus zu verhindern.

Die Freiheitsliebe: Wie nimmst du die deutsche Debatte wahr?

Nimrod Flaschenberg: Die deutsche Debatte über Israel-Palästina ist überladen mit Fragen des Antisemitismus, der Islamophobie, der Redefreiheit, der Erinnerungskultur und vielem mehr. All diese Themen sind wichtig, und wir alle beschäftigen uns täglich und in unterschiedlicher Weise mit ihnen. Aber wenn wir die Diskussion auf diese Themen beschränken, lenken wir von der Frage ab, wie die deutsche Außenpolitik mit konkreten Fragen und Problemen der israelischen Politik umgeht. Was wir mit den Protesten versuchen, ist, über die Realität vor Ort in Israel-Palästina zu sprechen und die Mitschuld Deutschlands an den Verbrechen, die von unserem Land begangen werden, zu betonen.

Ich möchte klarstellen, dass die Diskussionen über die Geschehnisse in der deutschen Zivilgesellschaft für uns, die wir in Deutschland leben, und auch für die Zukunft Israels und Palästinas sehr wichtig sind – vor allem, weil die Kritik an der israelischen Politik zum Schweigen gebracht wird. Aber wir dürfen nie vergessen, dass es einen andauernden Konflikt vor Ort gibt und dass wir als Linke ihn so effektiv wie möglich angehen müssen. Wir, die wir als Israelis sprechen, hoffen, dass wir bei deutschen Politikern und Entscheidungsträgern Gehör finden.

Die Freiheitsliebe: Was erhoffst du dir von den Menschen in Deutschland?

Nimrod Flaschenberg: Wir wollen, dass die deutsche Öffentlichkeit von ihrer Regierung verlangt, dass sie sich für den Frieden einsetzt und sich dem derzeitigen Krieg, den Israel führt, entgegenstellt. Wir wollen, dass der öffentliche Diskurs in Deutschland offener wird für palästinensische und andere Stimmen, die die israelische Regierung und ihre Missachtung des Völkerrechts kritisieren. Israel sollte nicht mit anderen Maßstäben gemessen werden als andere Staaten.

Die Freiheitsliebe: Danke dir für das Gespräch.