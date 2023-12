Israelische Organisationen an Präsident Biden: Stoppt die humanitäre Katastrophe in Gaza

Gestern Abend beschloss die UN-Vollversammlung mit großer Mehrheit, dass es einen Waffenstillstand in Gaza, die Freilassung der Geiseln und die Öffnung der Grenzen für humanitäre Hilfe braucht. Die USA stimmte als eines von 10 Ländern dagegen, trotzdem wenden sich nun israelische Organisationen an die USA, damit diese Druck auf Israel machen.

Wir dokumentieren den Brief von 17 israelischen Menschenrechtsorganisationen:

Der Krieg im Gazastreifen ist seit mehr als neun Wochen im Gange, seit die Hamas ihren schrecklichen und verbrecherischen Angriff auf die israelische Zivilbevölkerung durchgeführt hat, bei dem mehr als 1.200 Menschen getötet und etwa 250 nach Gaza entführt wurden – darunter israelische Zivilisten, ausländische Staatsangehörige und Kinder. Unmittelbar nach dem Angriff und in einer Rede, die Sie später in Israel hielten, machten Sie deutlich, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, wobei Sie betonten, dass es dies nur im Einklang mit den Bestimmungen des Völkerrechts und insbesondere den Kriegsregeln tun darf.

Wir, die israelischen Menschenrechtsorganisationen und Gruppen der Zivilgesellschaft, müssen an dieser Stelle schweren Herzens feststellen, dass unsere Regierung beschlossen hat, Ihren Rat und ähnliche Erklärungen von US-Beamten zu ignorieren. Dieses Schreiben befasst sich nicht mit dem schwerwiegenden Verdacht auf israelische Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht während des Krieges, sondern konzentriert sich auf die extreme humanitäre Krise, die sich im Gazastreifen entwickelt, und auf die dringende Notwendigkeit, Israels Politik in dieser Frage zu ändern.

Seit Beginn des Krieges hat die israelische Politik die humanitäre Krise im Gazastreifen bis zur Katastrophe getrieben – nicht nur als unvermeidliche Folge des Krieges. Im Rahmen dieser Politik hat Israel kurz nach Beginn der Kämpfe die Strom- und Wasserversorgung des Gazastreifens eingestellt, die Grenzübergänge geschlossen und die Einfuhr von Lebensmitteln, Wasser, Treibstoff und Medikamenten blockiert. Seitdem hat Israel die Wasserversorgung im Süden teilweise wieder aufgenommen, aber ohne Strom hat der Großteil der Zivilbevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Seit dem 21. Oktober hat Israel den teilweisen Zugang zu Hilfsgütern über den Rafah-Übergang ermöglicht, gefolgt von einer kleinen Menge Treibstoff, aber das reicht bei weitem nicht aus, um den wachsenden Bedarf einer Bevölkerung zu decken, die unter ständigen Bombardierungen leidet, die nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mehr als 18.000 Menschen getötet haben, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Hamas die Geiseln freilässt. Humanitäre Hilfe nach Gaza zuzulassen, ist jedoch keine Geste des guten Willens Israels, sondern eine seiner Verpflichtungen. Nach den Bestimmungen des humanitären Völkerrechts sind die kämpfenden Parteien verpflichtet, der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten, die mit den verfügbaren Mitteln nicht überleben kann, den schnellen und ungehinderten Zugang zu humanitärer Hilfe – einschließlich Nahrungsmitteln und Medikamenten – zu ermöglichen. Diese Verpflichtung gilt selbst dann, wenn die Hilfe für die Zivilbevölkerung der anderen Partei benötigt wird, und bindet Länder, deren Standort für die Erleichterung oder auch nur für die Erleichterung des Transports der Hilfe entscheidend ist. Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung stellt ein Kriegsverbrechen dar.

UN-Agenturen und humanitäre Organisationen berichten, dass die Lage im Gazastreifen katastrophal ist und sie fast keine Möglichkeit mehr haben, der Bevölkerung zu helfen. Die wenigen Lkw-Ladungen, die hineingelassen werden – den Berichten zufolge ein Tropfen auf den heißen Stein – können aufgrund der anhaltenden Bombardierungen, der Zerstörung der Infrastruktur und der von Israel auferlegten Beschränkungen nicht verteilt werden. Mehr als zwei Millionen Menschen leiden Hunger und Durst, haben keinen Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung und verbreiten aufgrund der unhygienischen Überbelegung und des Wassermangels Infektionskrankheiten. Diese unvorstellbare Realität wird von Tag zu Tag schlimmer.

Sie haben es in der Hand, unsere Regierung dazu zu bewegen, ihre Politik zu ändern und humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen, im Einklang mit Israels rechtlichen Verpflichtungen und den Bedürfnissen der Bevölkerung. Die UN-Organisationen und die humanitären Organisationen vor Ort im Gazastreifen müssen die Entscheidungen über die Verteilung im Gazastreifen und die erforderlichen Mengen treffen – nicht Israel. Es besteht kein Zweifel an der Dringlichkeit der Öffnung des Kerem-Shalom-Übergangs für die Durchfahrt von Waren und die laufende, unbegrenzte humanitäre Hilfe.

Wir befinden uns in den letzten Zügen vor einer Katastrophe. Viele Todesfälle können noch verhindert werden. Israel muss seine Politik jetzt ändern.

Academia for Equality | Akevot Institute For Israeli Palestinian Conflict Research| B’Tselem Bimkom | Breaking the Silenc | Combatants for Peace | Gisha | HaMoked -Center for the Defense of the Individual| Jordan Valley Activists | Looking the Occupation in the Eye Machsom Watch | Parents Against Child Detentions | Psychoative | PWG | Rabbis for Human Rights | Re’Acha Kamocha | Social Workers for Peace and Wellare | Yesh Din | Zazim -Community Action