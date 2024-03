Der Kapitalismus ist tot – Er wurde durch schlimmeres ersetzt: den Technofeudalismus – Im Gespräch mit Yanis Varoufakis

Wir haben uns anlässlich des Deutschlandbesuchs von Yanis Varoufakis mit ihm getroffen und über den Krieg in Palästina, DiEM25, den Auswirkungen von Persönlichkeiten wie Delors und Schäuble auf die gegenwärtige Deindustrialisierung und den Übergang vom Kapitalismus zu einem System, das als noch problematischer empfunden werden kann, dem Technofeudalismus, gesprochen.

Die Freiheitsliebe: Erst kürzlich hast du den Rücktritt von Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission gefordert. Du sagtest, dass du mit ihrer Inkompetenz gerade noch umgehen konntest, aber bei der Komplizenschaft in einem Genozid eine Grenze ziehst. Kannst du uns kurz daran erinnern, was passiert ist?

Yanis Varoufakis: Frau von der Leyen flog nach Israel, kurz bevor die israelische Armee in den Gazastreifen einmarschierte, um diesen Einmarsch im Namen der Europäer zu bejubeln, obwohl sie keinerlei außenpolitische Befugnisse hat und weder vom Europäischen Parlament noch vom Europäischen Rat ein Mandat erhielt. Allein deshalb sollte sie zum Rücktritt gezwungen werden.

Die Freiheitsliebe: Während der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel hast du deine Unterstützung für das palästinensische Volk zum Ausdruck gebracht. Was waren deine Gründe?

Yanis Varoufakis: Brauche ich einen Grund, um gegen Genozid und Apartheid zu sein? Die Frage sollte an diejenigen gerichtet werden, die jahrelang das Apartheidregime des israelischen Staates geduldet haben und die sich heute weigern, den offensichtlichen Völkermord zu verurteilen, den Israel im Gazastreifen, aber auch in Ostjerusalem und im Westjordanland begeht.

Die Freiheitsliebe: Da hast du vollkommen Recht. Wir wechseln jetzt zu wirtschaftlichen Fragen. Du hast kürzlich behauptet, dass der Kapitalismus tot sei. Das Kapital sich wie ein dummer Virus verhalten habe, der seinen Wirt abgetötet hat, und der Kapitalismus durch etwas noch Schlimmeres ersetzt worden sei. Was meinst du mit dem Begriff ‚Technofeudalismus‘ und was kann die gesellschaftliche Linke tun, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen?

Yanis Varoufakis: Der Kapitalismus ist eine Produktionsweise, die sich auf zwei Pfeiler stützt: Märkte und Profit. In den letzten Jahren ist eine neue Form des Kapitals – die ich als ‚Cloud-Kapital‘ bezeichne – so dominant geworden, dass Märkte durch digitale Plattformen (die ich als ‚Cloud-Lehen‘ bezeichne, z. B. amazon.com – die KEINE Märkte sind) und der Profit durch die ‚Cloud-Renditen‘ (z. B. 40 % des Preises, der auf einer digitalen Plattform gezahlt wird, wird vom Eigentümer der Plattform einbehalten) ersetzt wurden. In diesem Sinne hat der Siegeszug des Kapitals und seine Mutation zum Cloud-Kapital den Kapitalismus in eine Form des ‚Technofeudalismus‘ verwandelt, wie ich behaupte. In dieser neuen, schrecklichen Realität sind es nicht nur die Lohnarbeiter, deren Arbeit zur Kapitalakkumulation beiträgt, sondern auch der Rest der Bevölkerung durch unbezahlte Arbeit (wenn Sie z. B. ein Video, ein Foto oder ein Kommentar gepostet wird, trägt das dazu bei, dass das ‚Cloud-Kapital‘ von jemandem wächst). In diesem Sinne reicht es für die Linke nicht mehr aus, nur Lohnarbeiter zu organisieren (z. B. Arbeiter aus der Autoindustrie oder Krankenschwestern). Heute ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die große Mehrheit der Gesellschaft – die kostenlos als ‚Cloud-Sklaven‘ arbeiten – organisieren, um die Kontrolle nicht nur über die Produktionsmittel, sondern auch über die Kommunikationsmittel zu übernehmen, die das ‚Cloud-Kapital‘ heute beherrscht und als produziertes Mittel zur Verhaltensänderung einsetzt.

Die Freiheitsliebe: In einem deiner letzten Artikel beschreibst du den Kampf zwischen Wolfgang Schäuble und Jacques Delors während der Einführung des Euros. Kannst du zusammenfassen, was damals geschah und wie es die Europäische Union immer noch beeinflusst?

Yanis Varoufakis: Die öffentliche Haltung in Deutschland und im Rest Europas stellt zwei Männer als große Europäer dar. In Wirklichkeit hatten zwar beide eine Vision von einem starken und geeinten Europa, aber beide haben Europa auf ihre Weise irreparabel geschadet. Darüber hinaus wird oft angenommen, dass Delors der standhaftere Europäer war, während Schäuble anderen Europäern (z. B. den Griechen) gegenüber strenger war und daher weniger als Delors eine einigende Ausstrahlung hatte. In meinem Artikel vertrete ich die These, dass Delors den langjährigen Versuch der französischen Elite repräsentierte, Europa in ein ‚Großfrankreich‘ zu verwandeln, indem er die D-Mark in ein französisch geführtes Europa einbinden wollte. Angesichts dieser ‚Bedrohung‘ widmete Schäuble (als Vertreter der deutschen Zentralbank und des Big Business) sein Leben der Untergrabung dieses Projekts der französischen Eliten. Griechenland und der übrige Rest Europas waren Kollateralschäden in diesem allmächtigen Kampf. Da Schäubles Hauptwaffe gegen die französische herrschende Klasse die universelle Austerität war, war das Endergebnis ein universeller Zusammenbruch der Investitionen in ganz Europa, aber auch in Deutschland, was zu der heutigen Deindustrialisierung führte. Kurzum, die beiden großen „Europäer“ (die im Dezember innerhalb von 24 Stunden voneinander gestorben sind) haben Europa großen Schaden zugefügt – einen Schaden, von dem es nur schwer vorstellbar ist, dass Europa sich von ihm erholen kann.

Die Freiheitsliebe: Ihr habt DiEM25 vor acht Jahren gegründet. Was habt ihr bereits erreicht und was ist eure Vision für Europa?

Yanis Varoufakis: Die Tatsache, dass wir als Europas erste transnationale Bewegung (d.h. wir sind keine Föderation nationaler Organisationen, sondern eine Bewegung, der man sich als europäischer Bürger individuell anschließt) mit 140.000 Mitgliedern in ganz Europa existieren, ist an sich schon eine wichtige Errungenschaft – wir sind der lebende Beweis dafür, dass ein anderes Europa nicht nur möglich ist, sondern dass es bereits da ist. Unsere Vision von Europa (mehr dazu in unserem Manifest) ist die eines demokratisierten Gebildes, in dem sich die Macht vom Großkapital, der Finanzwelt und der Industrie für fossile Brennstoffe auf eine europäische, multinationale und multikulturelle Bevölkerung verlagert.

Die Freiheitsliebe: Danke dir für das Gespräch

Das Interview wurde von Ulrike Eifler und Nils Feldhaus geführt. Das englische Transkript wurde ebenfalls hier veröffentlicht.