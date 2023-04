Die Querdenker-Bewegung – Viele kamen von links und drifteten nach rechts

„Gekränkte Freiheit“ ist erst im Herbst 2022 erschienen. Aber es steht schon seit Wochen auf der Sachbuch-Bestenliste. Nun wurde es sogar für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Worum geht es also in dem fast 500 Seiten starken Werk von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey, das offensichtlich den Zahn der Zeit trifft?

Verkürzt ließe sich sagen, die Autoren greifen gesellschaftliche Widersprüche auf und versuchen diese zu verstehen. Im Zentrum steht dabei die Frage nach dem Charakter der coronakritischen Proteste. Blumenketten, der Bezug aufs Grundgesetz, Proteste im Namen der Freiheit – diese an sich progressiven Protestelemente verbanden sich im Zuge der Corona-Pandemie mit einer destruktiven, aufgeladenen und hochaggressiven Establishment-Kritik. Amlinger und Nachtwey sprechen zudem von verschwörungstheoretisch geprägten Weltbildern, antisemitischen Einordnungsversuchen und sogar von Gewaltphantasien. Die beiden Autoren kommen auf der Grundlage einer Online-Umfrage mit 1.050 Querdenkern und 45 ausführlichen Interviews aber auch zu dem Schluss, dass viele ihrer Interviewpartner jahrelanges gesellschaftliches Engagement vorweisen können: Gewerkschaftsmitgliedschaften, Aktivitäten in progressiven Bürgerbewegungen, Sozialverbänden oder Vereinen, parteipolitisches Engagement bei SPD oder Grünen, Ehrenamtsarbeit in der Flüchtlingshilfe, eine gewisse Weltoffenheit durch Bildungsreisen nach Asien oder Nahost.

Dieser biografische Grundwiderspruch ihrer Interviewpartner – progressive Vergangenheit einerseits und regressive Gegenwart andererseits – wird für Amlinger und Nachtwey zum Ausgangspunkt ihrer Analyse. Dazu machen sie drei Betrachtungsebenen auf: eine subjektive, psychoanalytische Betrachtung der Querdenker. Im zweiten Schritt eine soziologische Betrachtung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer diese agieren. Und schließlich eine Betrachtung politischer Kräfteverhältnisse verbunden mit der Frage nach rechtspopulistischen Zwangsläufigkeiten.

Libertäre Autoritäre

In einem ersten Schritt analysieren sie die Protagonisten der Querdenker-Bewegung als „libertäre Autoritäre“. Diese führen einen destruktiven Kampf im Namen der Freiheit. Im Querdenker-Diskurs hört Freiheit auf ein gesellschaftliches Verhältnis zu sein, schreiben Amlinger und Nachtwey, sie wird vielmehr zu einer verdinglichten, einer negativen Freiheit. Reklamiert wird ein individuelles Anrecht auf die Durchsetzung ihrer Freiheitsrechte. Die individuelle Freiheit wird zu einer Projektionsfläche unerfüllter Sehnsüchte und stellt am Ende nur noch die entpolitisierte Forderung eines privatisierten Individuums dar. Der Freiheitsbegriff der Querdenker ist also ein negativer Freiheitsbegriff. Auf seiner Grundlage entwicklen diese eine abwertende Feindseligkeit gegenüber all jenen, die das Individuelle Freiheitsrecht in ihren Augen mißachten, und richten ihren Groll gegen übergeordnete Instanzen. Dabei projizieren sie ihren Zorn auf unterlegene Gruppen wie Frauen, Transgender oder Migranten. Sie fühlen sich an keine sozial verpflichtenden Normen mehr gebunden. Sie haben jegliche verinnerlichte Rücksichtnahme abgestreift. Sie agieren enthemmt und aggressiv.

Amlinger und Nachtwey wären keine Soziologen, würden sie bei dieser Betrachtung stehen bleiben. Dass sie die normative Unordnung der Querdenker in den Kontext krisengeschüttelter gesellschaftlicher Entwicklungen stellen, macht ihre Untersuchung schließlich zu einer fundierten Zeitdiagnose. Dazu ordnen sie negative Gefühle wie Wut, Zorn und Ressentiments nicht als subjektiv verursachtes Fehlverhalten ein, sondern als gesellschaftliches Verhältnis. Es entsteht aus dem alltäglichen Gefühl persönlicher Niederlagen. Nach dreißig Jahren Neoliberalismus basiert die spätmoderne Individualität auf einer deregulierten Eigenverantwortung und einem gesteigerten Selbstverwirklichungsanspruch. Gleichzeitig verhindern strukturelle Hürden die Erfüllung sozialer Normen. So führt der Zwang zur individuellen Selbstverwirklichung zu einer strukturellen Überforderung des Einzelnen. Statt sich also frei entfalten zu können, fühlen sich viele Menschen in den allgegenwärtigen Wettbewerbsbeziehungen vor allem ohnmächtig.

Amlinger und Nachtwey arbeiten heraus, dass egoistische und rücksichtslose Verhaltensweisen auf dem Boden dieser ungeregelten Konkurrenzbeziehungen erwachsen. Die gesellschaftlichen Spannungen hinterlassen schließlich auf den vereinzelten Individuen ihre Spuren und bilden sich in einer gebrochenen Art und Weise in ihnen ab. Doch nicht die sozioökonomische Ungleichheit an sich führt zu einer Kultur der Enttäuschung, sondern das Wechselspiel von sozialer Selektion und permanentem sozialen Vergleich. Nach dreißig Jahren Neoliberalismus, Vereinzelung und dem Zwang zur Selbstoptimierung stehen die Menschen unter einem enormen sozialen Druck – so dass ihnen kaum eine andere Wahl bleibt, als sich unangepasst zu verhalten, so das Fazit der Autoren.

Auf einer dritten Betrachtungsebene beleuchten sie schließlich das komplizierte politische Selbstverständnis der von Anfang an höchst ambivalenten Querdenker-Bewegung. So waren in der frühen Phase der Mobilisierungen wohlsituierte Familien mit Kindern, alt gewordene Hippies, Atomkraft-Gegner und Esoteriker unter den Teilnehmern. Insbesondere bei den Berliner Hygiene-Demonstrationen überwogen liberale und linke Formen der Kritik an biopolitischer Kontrolle. Die Bewegung grenzte sich jedoch nicht nach rechts ab, sondern stand rechten Gruppierungen indifferent bis offen gegenüber. Diese fehlende Abgrenzung verschob schließlich Positionen und Ausrichtung. Ging es beispielsweise beim Bezug aufs Grundgesetz zunächst darum, die von der Verfassung geschützten Grundrechte zu verteidigen, wurde das Gesetz bald zu einem Symbol mangelnder Souveränität – eine Einschätzung, die auch Reichsbürger vertreten.

Ehemalige Linke und Grüne

Für Amlinger und Nachtwey ist klar: Der überwiegende Teil ihrer Gesprächspartner kommt aus dem alten links- und grünaffinen Alternativmilieu. Ihre Herrschaftskritik entwickelte sich jedoch innerhalb der Querdenker-Bewegung nach rechts, sie selbst wurden zu libertären Autoritären. Das lag zum einen daran, dass gesellschaftliche Umbruchphasen nicht nur die soziale Ordnung, sondern auch die Wahrnehmung und Problematisierung sozialer Realitäten destabilisieren. Es lag aber auch daran, dass sich die gesellschaftliche Linke in einer Phase intensiver Orientierungssuche auf moralische Verurteilung beschränkte, anstatt der auf den Kopf gestellten Herrschaftskritik der Verschwörungstheoretiker eine linke Systemkritik entgegenzusetzen. Soziale Bewegungen gehören zum Immunsystem der Gesellschaft, schreiben Amlinger und Nachtwey. Aber ihre Ausrichtung ist nicht immer widerspruchsfrei, sondern auf linke Impulse angewiesen. „Hier gab es im Zuge der Pandemie eine Lücke. Betrachtet man das Ausmaß der Freiheitsbeschränkungen, war es doch überraschend, dass es kaum starke liberale oder linke Stimmen gab, die die Zweckmäßigkeit der Maßnahmen (…) vernunftorientiert in Frage gestellt hätten.“

„Gekränkte Freiheit“ stößt auf Interesse, weil es Antworten gibt. Das Buch ist ein Angebot, wie man ressentimentbefreit auf die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen schauen kann. Es ist ein Kompass, um sich im Dschungel tiefer gesellschaftlicher Erosionsprozesse und unübersichtlicher Gegenmobilisierungen zurechtzufinden. Alles in allem haben Amlinger und Nachtwey eine soziologische Betrachtung individuellen Protestverhaltens in der aktuellen gesellschaftlichen Krisensituation vorgelegt, die in linken Strategiedebatten ihre Berücksichtigung finden sollte. Mit der notwendigen Empathie stellen die Autoren die regressive Rebellion in den Kontext von sozialen Unwägbarkeiten, wachsendem Leistungsdruck und politischer Entfremdung.

Dabei stellen sie fest: Der Herrschaftskritik der Querdenker fehlt vor allem ein normativer Bezugsrahmen einer besseren Welt. Stattdessen stützen sie sich auf eine dünne Rahmenerzählung für das kollektive Handeln, die sich im Dagegensein erschöpft. Linke Strategiebildung sollte diese Entwicklung ins Zentrum ihrer Analyse stellen und daraus die offenen Fragen nach einer alternativen Gesellschaftsutopie ebenso wie die nach den klassenpolitischen Bündnispartnern ableiten. Die Freiheitskonflikte der Gegenwart, das arbeiten Amlinger und Nachtwey klar heraus, bergen Protestformen in sich, in denen sich regressive und emanzipatorische Elemente auch weiterhin kreuzen werden. Sich dazu nicht zu verhalten, fällt als Option weg – das zeigt die destruktive Entwicklung der Coronaproteste. Vielmehr braucht es Impulse von links, die Systemkritik und Gesellschaftsalternative miteinander verbinden, um in den sozialen Bewegungen der Gegenwart um eine systemverändernde Ausrichtung zu ringen.