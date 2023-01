Schwedens Doppelmoral: Koran verbrennen erlaubt – Thora und Bibel verboten

Vor kurzem verbrannte der schwedisch-dänische Rechtsradikale Rasmus Paludan, Vorsitzender der dänischen Partei „Strammer Kurs“, den Koran vor der türkischen Botschaft. Vor wenigen Tagen wollte dann ein Mann mit ägyptischem Hintergrund in Schweden Thora und Bibel verbrennen, dies wurde verboten, die Koranverbrennung jedoch nicht. Der Fall offenbart Doppelstands im Hinblick auf Religions- und Meinungsfreiheit.

Die Verbrennung des Korans in Schweden, war nicht der erste Fall, Paludan hatte schon in verschiedenen anderen Ländern den Koran verbrannt oder es zumindest, der schwedische Fall unterscheidet sich vor allem dadurch, dass als Reaktion auch andere Bücher verbrannt werden sollten. Der 34 jährige Mann, der Bibel und Thora verbrennen wollte, erklärte: „Ich habe so viele Jahre lang von Imamen gehört, dass wir Muslime keinen Zorn zeigen sollten, wenn der Koran verbrannt wird. Jetzt möchte ich eine Debatte anstoßen.“ Ihm ginge es mit seiner Aktion um das Aufzeigen von Widersprüchen, dies macht seine Aktion jedoch nicht besser. Das seine Aktion verboten wurde, war ein richtiges Signal, eines das allerdings nicht für alle religiösen Bücher gilt.

Die Entscheidung der schwedischen Polizei die Verbrennung von Thora und Bibel zu verbieten, weil es zu Hass führt war eine richtige Entscheidung, dass es beim Koran dagegen erlaubt wurde, verdeutlicht einmal mehr, dass es ist nicht nur in Schweden, sondern in immer mehr europäischen Ländern als legitim gilt, wenn gegen Muslime und den Islam gehetzt wird. Bei anderen Religionen wird dagegen deutlich gemacht, dass dies Hass schürt und die Religionsfreiheit gefährdet. Statt unterschiedlicher Standards, die es erlauben Muslime zu diskriminieren und den Islam zu diffamieren, sollten alle europäischen Staaten erkennen, dass es niemals in Ordnung ist ein religiöses Buch zu verbrennen, Hass zu sähen und Menschen wegen ihres Glaubens oder ihrer Herkunft zu diffamieren.