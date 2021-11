Warum die US-Rechte die Abtreibung angreift

Das Recht auf Abtreibung ist in den USA hart erkämpft worden. Jetzt sind einige dieser Rechte heftigen Angriffen ausgesetzt. Isabel Ringrose erforscht die Geschichte des Widerstands und zeigt, warum der Standpunkt der Rechten zur Abtreibung kompliziert ist.

In den Vereinigten Staaten tobt derzeit eine Schlacht – und der Körper der Frauen ist das Schlachtfeld. Amerikanische Frauen befinden sich mitten in einem der schwersten Angriffe auf ihre reproduktiven Rechte.

In Texas wurde im September ein Gesetz verabschiedet, das die Abtreibung nach sechs Wochen verbietet – bevor viele Frauen überhaupt wissen, dass sie schwanger sind.

Nächsten Monat wird der Versuch von Mississippi, die Abtreibung vor der 15. Woche zu verbieten, den Obersten Bundesgerichtshof mit einer republikanischen Mehrheit erreichen.

Das Urteil aus dem Jahr 1973, das den Zugang zur Abtreibung ermöglicht (Roe v. Wade), könnte rückgängig gemacht werden.

In dem bahnbrechenden Gerichtsurteil wurde festgestellt, dass ein texanisches Gesetz, das Abtreibungen nur dann verbietet, wenn sie zur Rettung des Lebens der Mutter notwendig sind, verfassungswidrig ist.

In der Zeit vor der Einführung des texanischen Gesetzentwurfs haben 30 Staaten Abtreibungen ausnahmslos verboten und 16 Staaten sie nur unter bestimmten Umständen erlaubt.

In jüngerer Zeit hat Alabama 2019 versucht, Schwangerschaftsabbrüche ganz zu verbieten. Und andere Staaten wie Missouri, Louisiana, Georgia, Kentucky und Ohio haben „Heartbeat-Bills“ eingeführt. [Diese verbieten Schwangerschaftsabbrüche, nachdem per Ultraschall eine vermeintliche „Herzaktivität“ des Embryos detektiert werden kann – ein irreführender Begriff, da Embryos kein Herz haben, lediglich Zellcluster, die elektrische Signale abgeben, s. dazu etwa hier, Anm. d. Red.] Diese werden jedoch weiterhin von den Gerichten blockiert.

Über die Zukunft dieser Fälle und den legalen Zugang von Frauen zu Abtreibungen wird der Oberste Gerichtshof in den kommenden Monaten entscheiden.

Rechtsaußen haben Roe v. Wade seit der Einführung des Gesetzes bekämpft und angegriffen, aber sie sind gespalten. Einige von ihnen fordern, dass die reproduktiven Rechte komplett abgeschafft werden.

Rechtliches

Doch sie stehen vor einem Problem: Viele Menschen in den USA sind überzeugt, dass Abtreibungen legal sein sollten.

Andere Rechte halten es daher für eine bessere Strategie, die bestehenden Abtreibungsrechte schrittweise zu untergraben, indem sie das Angebot an Betreuungsmöglichkeiten abbauen, etwa durch die Schließung von Kliniken.

Rechte Politiker setzen bei Themen wie Abtreibungen, Trans-Rechten und Rassismus auf eine Strategie des „Kulturkampfs“. Sie wollen die Klassengrenzen überschreiten und die Menschen aus der Arbeiterklasse hinter ihre Agenda bringen.

Donald Trump weitete eine „Knebelregel“ aus, die internationalen Organisationen, die Abtreibungsdienste anbieten, Bundesmittel entzog, und griff die gemeinnützige Gesundheitsorganisation Planned Parenthood an.

Nach seinem ersten Jahr im Amt, als seine Zustimmungsrate den niedrigsten Stand aller Zeiten erreichte, sprach Trump dann auf einer Anti-Abtreibungs-Kundgebung, um seine treue Basis aufzurütteln.

Es ist leicht zu glauben, dass die US-Rechte das Abtreibungsrecht schon immer attackiert hat, um Stimmen zu gewinnen. Doch Abtreibungen wurden erst im Zuge der Gegenreaktion auf die Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung und anderer Formen des Widerstands in den 1960er Jahren zu einem parteipolitischen Thema.

Vor den 1970er Jahren befürworteten viele Republikaner noch die Legalisierung der Abtreibung. Für sie entsprach es ihrer Überzeugung von individuellen Rechten und begrenzten staatlichen Eingriffen, den Frauen Wahlmöglichkeiten zu geben. Sie zogen das Abtreibungsrecht der Verwendung öffentlicher Gelder zur Unterstützung armer Frauen und ihrer Kinder vor. Die Wahlen von 1972 brachten den ersten bedeutenden Wandel in der Haltung der beiden großen Parteien zur Abtreibung.

Der Republikanische Präsident Richard Nixon stellte sich erneut zur Wahl und versuchte, eine neue Gruppe rechtsgerichteter Katholiken und Sozialkonservativer für sich zu gewinnen. Außerdem wollte er Sitze im Süden gewinnen, die traditionell von den Demokraten gehalten wurden. Um dies zu erreichen, kandidierte er mit einem Programm gegen die Abtreibung – und sein Plan ging auf.

Nixon gewann 36 Prozent der Stimmen der Demokraten – doppelt so viel wie der Prozentsatz der Wähler, die bei Präsidentschaftswahlen normalerweise ihre Partei verlassen. Er war auch der erste Republikanische Präsidentschaftskandidat, der die Mehrheit der katholischen Wähler für sich gewinnen konnte.

Drei Jahre nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs in der Rechtssache Roe v. Wade unterstützte die Republikanische Partei eine Verfassungsänderung gegen Abtreibungen. Dies war wiederum ein Versuch, katholische Wähler für die Präsidentschafts- und Kongresswahlen zu gewinnen. Vier Jahre nach Roe v. Wade wurde über den Hyde-Zusatz abgestimmt, der die Bundesfinanzierung der meisten Abtreibungen verbieten sollte.

Während die Republikaner mit ihren Anti-Abtreibungsangriffen weitermarschierten, bekräftigte die Demokratische Partei ihre Unterstützung für legale Schwangerschaftsabbrüche. Dies geschah jedoch nur aufgrund des wachsenden Drucks von unten. Die Partei begann, mehr Themen rund um die reproduktiven Rechte von Frauen aufzugreifen, wie den Zugang zu Verhütungsmitteln und zur Gesundheitsversorgung.

Für katholische Demokraten wie den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton und den Präsidenten Joe Biden waren die Fronten in der Abtreibungsfrage jedoch nicht so klar. 1992 warb Clinton mit dem Slogan „Sicher, legal und selten“, um seine Abtreibungspolitik zu beschreiben – eine Position, die Hillary Clinton in ihrem Wahlkampf 2008 unterstützte. Da Hillary Clinton jedoch wusste, dass sie ins Weiße Haus einziehen könnte, unterstützte sie die Aufhebung von Hyde, um Unterstützung zu gewinnen.

Abtreibungsrechte wurden noch nie einfach von Politikern gewährt. Eine Bewegung hat sie immer zum Handeln zwingen müssen. Die Abtreibungsbewegung kam in den 1960er Jahren in Gang, nachdem Gerri Santoro aus Connecticut bei dem Versuch, eine illegale Abtreibung vorzunehmen, ums Leben kam.

Zu dieser Zeit hatten die Anti-Vietnamkriegsbewegung, die Bürgerrechtsbewegung und die Stonewall-Unruhen eine Aufbruchstimmung erzeugt. Die Abtreibungsbefürworter der 1960er und 70er Jahre erreichten Gesetzesänderungen und politischen Rückhalt für die Abtreibungsbewegung. Selbst rechtsgerichtete Regierungen wussten seitdem, dass sie nachgeben mussten, um keine weiteren Aufstände zu riskieren.

Die Rechte, die derzeit von den Reaktionären zurückgedrängt werden, wurden in jahrelangen Kämpfen auf der Straße und am Arbeitsplatz errungen und zeigen, dass es möglich ist, die Kontrolle über den Körper der Frauen zurückzuerobern. Frauen gründeten ihre eigenen Organisationen, um Frauen, die anderswo keinen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen hatten, diese zu ermöglichen.

Pro-Choice America wurde 1969 gegründet, um sich gegen Abtreibungsbeschränkungen zu wehren und den Zugang zu erleichtern. 1973 wurde daraus die National Abortion Rights Action League. Die Bewegung organisierte politische Veranstaltungen wie die „Abtreibungssprechstunden“, bei denen Frauen aus erster Hand über illegale Abtreibungen berichteten.

Andere feministische Gruppen wie die National Organisation for Women kämpften innerhalb des Systems, um 17 Staaten dazu zu bewegen, Abtreibung unter bestimmten Bedingungen noch vor Roe v. Wade zu legalisieren. Beide etablierten Parteien haben die Abtreibung genutzt, um mehr Stimmen zu gewinnen.

Alternative

Die Demokraten präsentieren sich als die progressive Alternative auf dem Rücken der Bewegung von unten.

Doch die neoliberale Politik der Demokraten ist mitverantwortlich dafür, dass das System Frauen in die Armut treibt und ihnen den Zugang zu Abtreibung und reproduktiver Versorgung verwehrt. Die Partei hat radikale Bewegungen geschluckt, um sie schmackhafter zu machen und ihnen ein größeres Wählerreservoir zu verschaffen.

Für die Rechten wird Abtreibung immer ein polarisierendes Thema sein, das zwischen den Bedürfnissen der Chefs und der Unterstützung durch Teile der Gesellschaft schwankt.

Die herrschende Klasse ist hin- und hergerissen zwischen dem Bedarf an Frauen, die sich um die nächste Generation von Arbeitnehmer*innen kümmern, und ihrer Arbeit in der Belegschaft.

Die Chefs können den Zugang zur Abtreibung begünstigen, weil sie große Teile der Belegschaft für die Kinderbetreuung verlieren würden. Einige Unternehmen in den USA, wie Facebook und Google, zahlen sogar für das Einfrieren von Eizellen, damit die Arbeitnehmerinnen zu einem späteren Zeitpunkt ihrer Karriere schwanger werden und länger arbeiten können. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Chefs nicht in die Kernfamilie investieren. Sie unterstützen sie nach wie vor, da sie so nicht für die nächste Generation von Arbeitnehmern aufkommen müssen.

Und auch die Rechte steht hinter dieser Idee. Die Konservativen sehen die traditionelle Familie als eine Institution, die für Stabilität und Kontrolle sorgt. Dennoch gibt es in den USA eine breite Unterstützung für das Recht auf Abtreibung.

Eine Gallup-Meinungsumfrage vom Mai dieses Jahres ergab, dass 32 Prozent der Menschen der Meinung sind, Abtreibungen sollten unter allen Umständen legal sein.

Dies ist der höchste Wert seit über 25 Jahren. Weitere 48 Prozent meinten, dass sie unter bestimmten Umständen legal sein sollte, und nur 19 Prozent lehnten die Abtreibung unter allen Umständen ab.

Doch auch wenn die Kernfamilie heute nicht mehr den Lebensgewohnheiten vieler Menschen entspricht, ist sie für unsere Regierenden nach wie vor unverzichtbar. Die Familie spielt nach wie vor eine wichtige wirtschaftliche und ideologische Rolle.

Eine Studie, die wahrscheinlich zu niedrig angesetzt ist, hat ergeben, dass die unbezahlte Arbeit von Frauen vor der Pandemie für den Kapitalismus weltweit jährlich mehr als 2,16 Billionen Pfund wert war. Und eine Möglichkeit der Rechten, diese „Familienwerte“ zu stützen, ist die Ausmerzung des Abtreibungsrechts.

Trotz aller Widersprüche wollen die herrschenden Klassen nicht, dass Frauen die volle Kontrolle über ihr Leben und ihren Körper haben. Und sie sind sicherlich nicht wirklich für das Leben. Sie scheren sich nicht um Frauen aus der Arbeiterklasse, die durch gefährliche Abtreibungen sterben, oder um Migrantenkinder, die versuchen, ein besseres Leben zu erreichen und dabei sterben.

Der Kapitalismus wird immer versuchen, einen Weg zu finden, alle Errungenschaften wieder rückgängig zu machen, um seinen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Während die wirtschaftlichen und politischen Bedürfnisse des Kapitalismus unsere Vorstellungen über Abtreibung prägen, wurden die Ideen auch durch die Kämpfe der einfachen Menschen geprägt. Der einzige Weg, eine echte Befreiung für Frauen zu erreichen, mit freiem Zugang zu Abtreibungen für immer, besteht darin, sich gegen ein System zu wehren, das auf Ausbeutung und Unterdrückung beruht.

Der Beitrag von Isabel Ringrose erschien im Socialist Worker und wurde von Alina Ferderer für Freiheitsliebe übersetzt.