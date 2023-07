Das Willow Projekt offenbart Biden´s Klima- Lügen

US-Präsident Joe Biden hat einem 30-jährigen Ölbohrpachtvertrag für das Willow-Projekt der Firma ConocoPhillips zugestimmt. Im vergangenen Juli gab Biden zu, dass „der Klimawandel im wahrsten Sinne des Wortes eine existenzielle Bedrohung für unser Land und unsere Welt darstellt“, jedoch sorgt die Ausweitung der Industrie für fossile Brennstoffe mit Unternehmen wie Willow für eine Klimakatastrophe.

Das Willow-Projekt hat seinen Standort am Nordhang Alaskas im National Petroleum Reserve, das der US- Bundesregierung gehört. Dieses riesige Ölbecken liegt unter der westlichen Arktis, einer Region, in der sich die Temperatur schneller erwärmt als an jedem anderen Ort der Erde.

Nach Angaben des American Bureau of Land Management wird das 30 Jahre andauernde Projekt etwa 586 Millionen Barrel Öl produzieren. ConocoPhillips, Alaskas größter Rohölproduzent, geht davon aus, dass das Reservoir ein Drittel mehr fördern könnte. Die US-Regierung schätzt, dass sie jährlich mehr Schadstoffe ausstoßen wird als 99 Prozent aller derzeitigen Einzelbetriebe im Land. Das Unternehmen hat die Emissionen seiner Projekte bisher drastisch unterschätzt. Im Jahr 2021 hatte das nahegelegene Alpine-Ölprojekt die ursprünglichen Emissionsschätzungen bereits um 30 Prozent übertroffen. Es wird erwartet, dass das vorläufige Emissionsziel verdreifacht wird, während das verbleibende Öl gefördert wird. „Stop Willow“, eine NGO, die sich gegen das Projekt einsetzt, erklärt in einem Faktenblatt auf ihrer Website: „Wenn Willow, wie das nahegelegene Alpine, dreimal so viele Klimaauswirkungen haben würde, wie es nach aktuellen Schätzungen der Regierung vorhergesagt wird, würde das den jährlichen Emissionen von jedem Kohlekraftwerk des Landes entsprechen.“

Gefährdung indigener Lebensweisen

Indigene Gemeinschaften haben gewarnt, dass das Projekt ihre traditionellen Aktivitäten und ihre Ernährungssicherheit gefährden wird. Die Inuit dieser Region stehen an vorderster Front der Klimakrise, da die rasch steigenden Temperaturen bereits zu erhöhten Sturmfluten und außergewöhnlichen Regen- und Schneemustern führen. Dadurch werden für diese Gemeinschaften lebenswichtige Nahrungsquellen wie Fische, Vögel und Karibus getötet.

„Die Öl- und Gasförderung sollte nicht auf Kosten unserer Gesundheit und unseres Überlebens erfolgen. Unsere Gemeinden sind keine Opferzonen“, sagte Rosemary Ahtuangaruak, eine Inuit-Aktivistin und Bürgermeisterin von Nuiqsut, einer Stadt mit überwiegend indigener Bevölkerung, in einer öffentlichen Erklärung.

Biden kandidierte mit seinem Wahlversprechen: „Keine Bohrungen mehr auf dem Gebiet unseres Landes, punkt.“ Seine Regierung hat versucht, sich von der Schuld an dem Projekt freizusprechen, da der Prozess der Verpachtung des Landes an ConocoPhillips während Trumps Amtszeit begann. Aber Biden hat den Deal abgeschlossen. Laut des Bureau of Land Management hat Biden fast 100 Bohrpachtverträge mehr vergeben als Trump zum gleichen Zeitpunkt seiner Präsidentschaft – insgesamt sind es 6.780. Die Öl- und Gasförderung in den USA boomt und dürfte in diesem Jahr ein Allzeithoch erreichen.

Obwohl Biden versucht, die Klimakrise schrittweise anzugehen, läuft es in der Praxis wie gewohnt weiter, da die US-Regierung den Profit über die Umwelt stellt. Die Regierung fühlte sich unter Druck gesetzt, die Größe des äußerst unpopulären Willow-Projekts zu reduzieren; Klimagruppen haben massive Petitionen und rechtliche Anfechtungen gestartet. Biden versuchte, die Zahl der Ölbohrplattformen von fünf auf zwei zu reduzieren, was immer noch den Zugriff auf 60 Prozent der Ölreserven ermöglichen würde. Conoco-Phillips und Alaskas überparteiliche Kongressdelegation setzten sich beim Weißen Haus energisch dafür ein, drei Bohrplattformen zu genehmigen. Selbst als Biden versuchte, die Öffentlichkeit zu beruhigen, indem er das Projekt auf zwei Blöcke beschränkte, gab er mit dem Argument nach, dass das Projekt dadurch unrentabel würde.

Profit an erster Stelle

In Bidens Amerika stehen die Profite an erster Stelle und dürfen nicht einmal zum Wohle des Planeten geopfert werden. Dies gilt auch für Australien, wo die albanische Regierung ebenfalls grünes Licht für neue Kohle-, Öl- und Gasprojekte gibt. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir an die Machthaber appellieren, die Industrie für fossile Brennstoffe zu disziplinieren, aber wir brauchen dringend notwendige Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise.



Die Lobbyarbeit von NGOs konnte das Willow-Projekt nicht stoppen; Klimagruppen wie Stop Willow können nicht mit der wirtschaftlichen Macht und dem politischen Einfluss von ConocoPhillips mithalten. Es bräuchte eine ernsthafte soziale Mobilisierung auf der Straße und Aktionen der Arbeiterklasse, um die Wirtschaft lahmzulegen und den Tyrannen fossiler Brennstoffe entgegenzutreten, die lieber ihre eigenen Taschen füllen, als eine lebenswerte Anlage für uns und kommende Generationen zu sichern.

Der Beitrag erschien bei Redflag übersetzt von Helene Hellwig