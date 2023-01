Die erste linke Partei seit 30 Jahren? Die Gründung von »Lëvizja Bashkë« in Albanien

1,25 Millionen Albanerinnen und Albaner leben außerhalb ihres Landes – bei einer Bevölkerungsanzahl von nur 2,8 Millionen. Vor allem viele junge Menschen sehen im Land keine Perspektive auf ein gutes Leben. Dieser Hoffnungslosigkeit stellt sich nun eine neue linke Partei entgegen.

Die Partei trägt den Namen Lëvizja Bashkë (Bewegung Gemeinsam) und sie ist die erste aktive linke

Partei im Land seit dem Ende des bürokratischen Sozialismus im Jahr 1990. Die Parteigründung am

18. Dezember 2022 hat ihre Vorgeschichte vor allem im zwölfjährigen Aktivismus von Organizata

Politike (Politische Organisation). Organizata Politike hat gemeinsam mit Arbeiterinnen, Arbeitern und

Studierenden gekämpft – und allgemein für soziale Belange. Eine aktuell noch laufende Kampagne

ist die für eine gesetzliche Grundsicherung für Erwerbslose (die Erwerbslosenquote liegt bei fast 11

Prozent).

Die Aktivistinnen und Aktivisten von Organizata Politike haben nun den nächsten Schritt gewagt, um der

scheinbaren Alternativlosigkeit auch in der politischen Sphäre entgegenzutreten, die von der

Sozialistischen Partei Albaniens von Ministerpräsident Edi Rama dominiert wird. Dabei haben sie

sich entschlossen, die Organisation in eine zu gründende Partei zu überführen. Der Gründung von

Lëvizja Bashkë haben sich aber auch eine Reihe weiterer Aktivist:innen angeschlossen, die in den

vergangenen Jahren bereits mit Organizata Politike zusammengearbeitet hatten. Mehr

Informationen über die sozialen Kämpfe der letzten Jahre in Albanien und über die Arbeit von

Organizata Politike lassen sich im Interview »Besteuert die Oligarchen – nicht das Volk!« mit

einem Aktivisten der Organisation nachlesen.

Im Folgenden veröffentlichen wir eine übersetzte Erklärung von Lëvizja Bashkë zur

Parteigründung:

Liebe Genoss:innen und Freund:innen,

wir als Aktivisten von Organizata Politike haben uns entschlossen, einen wichtigen Schritt vorwärts zu

gehen, indem wir eine neue politische Partei gegründet haben, die wir Lëvizja Bashkë (Bewegung

Gemeinsam) genannt haben.

In zwölf Jahren des Aktivismus waren wir in Solidarität mit Arbeiter:innen, Studierenden und

Bürger:innen an vielen gesellschaftlichen Kämpfen beteiligt, die es Wert waren gekämpft zu werden. Wir

haben Arbeiter:innen geholfen, neue und unabhängige Gewerkschaften in vielen Branchen der Wirtschaft

zu gründen – beispielsweise Arbeiter:innen in Chrom-Minen (SMBB), Öl-Raffinerien (SNB), Call

Centers (Solidariteti) und kürzlich in der Textil-Branche. Wir haben gemeinsam mit ihnen demonstriert;

wir wurden verhaftet und verprügelt von den Beschützern der Oligarchen, die sich dieser

Wirtschaftsbereiche bemächtigt haben; wir haben mit Studierenden für kostenlosen Zugang zu

Universitäten gegen eine neoliberale Reform mit der Bewegung für Universität (LPU) gekämpft; wir

haben in sozialen Belangen zur Solidarität der Menschen aufgerufen, beispielsweise beim Recht auf

öffentlichen Nahverkehr, gegen die Besetzung öffentlicher Räume durch Wolkenkratzer, für die

Anerkennung eines Mindesteinkommens in Albanien usw.

Heute wollen wir als Aktivist:innen von Bewegung Gemeinsam jeden Tag den Kampf für soziale

Gerechtigkeit weiterführen. Albanien ist ein von Widersprüchen durchdrungenes Land: ein Drittel der

Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze von 5,50 US-Dollar am Tag; die Arbeitsbedingungen für

Beschäftigte sind prekär; sie können ohne Vorwarnung gefeuert werden, die Zahlung der Löhne kann auf

unbestimmte Zeit verspätet werden, sie sind gezwungen an Wochenenden zu arbeiten und Überstunden zu

machen ohne angemessene Entschädigung; sie bekommen häufig weniger als den Mindestlohn gezahlt

[ca. 247 Euro monatlich, Anm. d. Ü.]; Bildung und Gesundheit werden privatisiert, während jedes Jahr

viele junge Menschen das Land verlassen; und doch hat sich eine Handvoll Oligarchen die Kontrolle über

Schlüsselbereiche der Wirtschaft angeeignet und häuft damit eine widerliche Menge an Reichtum an.

Die Bewegung Gemeinsam wird sich stolz auf der linken Seite des politischen Spektrums positionieren –

in einem Land, in dem es 30 Jahre lang keine linke politische Kraft gab. Die Parteien, die formal diesen

Namen tragen, haben den Interessen der wirtschaftlichen Oligarchie gedient und ihre Regierungsplattform

unterscheidet sich in nichts von der neoliberalen Rechten [gemeint ist die regierende Sozialistische Partei

Albaniens von Ministerpräsident Edi Rama, Anm. d. Ü.]. Wir sind die Stimme derer ohne Stimme, die

jeden Tag mit dem Hunger konfrontiert sind, wir sind die Stimme der Erwerbslosen, die am Straßenrand

um Arbeit betteln, wir sind die Stimme der desillusionierten jungen Menschen, die bleiben und gegen

diese politische Elite kämpfen sollen, statt das Land zu verlassen, wir sind die Stimme der kleinen

Bäckerei, die vom Konglomerat der Oligarchen verschlungen wird, wir sind die Stimme der

Krankenpfleger:innen und Ärzt:innen, die ihren Dienst unter Erschöpfung verrichten.

Gemeinsam als Verbindung derer, die unter der Unterdrückung der aktuellen Politik leiden;

Gemeinsam als Gerinnung der Willen, die Gesellschaft zu verändern;

Gemeinsam, weil wir gemeinsam stark sind.

Bewegung Gemeinsam

Übersetzung aus dem Englischen von Minoas Andriotis.

