100 Tage Biden – Hoffnungen erfüllt?

Eric Fretz analysiert die ersten 100 Tage der Biden-Regierung. Dabei erörtert er, dass, obwohl einige Reformen dramatisch erscheinen, das Gesamtziel seiner Präsidentschaft die Steigerung von Profiten und kapitalistischer Stabilität ist – und der Arbeiterschicht gerade genug angeboten wird, um ihre Unzufriedenheit zu mäßigen.

Wie wir alle wissen, ist Joe Biden ein Element des überparteilichen Staatsapparates. Ein Kompromissler durch und durch, der seine Fähigkeiten regelmäßig nutzt, um die Grenzen der Politik im Wohle der Interessen der Kapitalistenklasse zu begrenzen. Selbst diejenigen, die enthusiastisch für ihn gestimmt haben, um sich Trump entgegenzustellen, haben nicht viel erwartet. Doch seit er Präsident geworden ist, hat Biden nicht nur einige von Trumps ungeheuerlichsten Dekreten rückgängig gemacht, viele der „progressiven“ neuen Vorschläge, die er vorleget hat, haben bei vielen Beobachtern für Überraschung gesorgt.

Das Weiße Haus nannte sein Konjunkturpaket „das fortschrittlichste Gesetz in der Geschichte“, und liberale Medien haben „ein Ende von vier Jahrzehnten Reaganismus“ angekündigt. Das Jacobin Magazin schrieb, dass er vom linken Parteiflügel dazu gedrängt wurde, die Austerität abzulehnen.

Das wirft entscheidende Fragen auf. Wie weit gehen diese wirklich? Woher kommen sie? Neben den begrenzten Zusagen nach links, sind die Grenzen dieser Vorschläge offensichtlich, und einige Punkte werden bereits zurückgenommen. Aber es ist bemerkenswert, dass Biden, dessen Geschichte und Politik konservativer ist als die von Barack Obama, in seinen ersten drei Monaten viel weiter gegangen ist als sein Demokratischer Vorgänger. Trotzdem wäre es ein Fehler, seine vielen Reformen und den erweiterten geplanten Haushalt als plötzlichen Bruch mit Austerität und wirtschaftlicher Ungleichheit misszuverstehen. Für die Zukunft stellt sich immer noch die gleiche Frage: Werden die Millionen, die sich gegen Trump gestellt haben, angesichts Bidens Reformen ruhig abwarten – oder für grundlegende Veränderungen kämpfen?

Ein diverses Kabinett des Business-as-usual

Jede Vorstellung, dass Biden insgeheim plante, sich dem linken Parteiflügel zuzuwenden, wurde durch die Auswahl seines Kabinetts widerlegt. Entgegen ursprünglichen Gerüchten wurde keine der linken Figuren wie Bernie Sanders, geschweige denn Elizabeth Warren, ausgewählt. Es mag „das diverseste Kabinett“ in der Geschichte sein, aber es ist immer noch mit Personen aus dem militärisch-industriellen Komplex und früheren demokratischen Regierungen gefüllt.

Bidens Wahl für die Director of National Intelligence (Dachverband der 17 US-Geheimdienste, Anm. Freiheitsliebe) ist Avril Haines, die erste Frau auf diesem Posten. Sie arbeitete unter Barack Obama als stellvertretende CIA-Direktorin, war die Architektin des Drohnenangriffsprogramms und spielte eine Schlüsselrolle bei der Vertuschung von US-Folterungen.

Lloyd Austin, der erste Schwarze Verteidigungsminister, ist ein ehemaliger General, der die Invasion des Irak im Jahr 2003 unterstützte und half, die irakischen Sicherheitskräfte auszubilden, die für ihre Kriegsverbrechen in Mossul bekannt sind. Er ist ein Millionär, der im Vorstand des großen Waffenherstellers Raytheon Technologies saß.

Bidens Außenminister, Antony Blinken, arbeitete sowohl mit Clinton als auch mit Obama zusammen und befürwortet „humanitäre Interventionen“, solange sie mit den Interessen der USA übereinstimmen. Er unterstützte Bushs Krieg gegen den Irak im Jahr 2003, Obamas Intervention in Libyen im Jahr 2011 und Trumps Bombardierung syrischer Flugplätze im Jahr 2017. Er sitzt zusammen mit Lloyd Austin im Vorstand von Pine Island Capital, einer Beteiligungsgesellschaft, die im Verteidigungssektor ihre Geschäfte macht.

Ron Klain, sein Stabschef, wechselt seit Jahrzehnten zwischen den Hinterzimmern des Weißen Hauses und dem Privatsektor hin und her. Er war ein wichtiger Lobbyist und leitender Angestellter für eine Risikokapitalfirma, die ironischerweise Revolution LLC heißt. Er bleibt den Interessen des Großkapitals verpflichtet.

Biden blinkt links

Als Biden Präsident wurde, ließ er die USA schnell der Weltgesundheitsorganisation und dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten. Er unterzeichnete präsidiale Verordnungen, mit denen er viele von Trumps Entscheidungen aufhob, darunter das Verbot für Transgender-Personen, im US-Militär zu dienen, und das Einreiseverbot, das Menschen aus vielen Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit die Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrte.

Eine größere Überraschung war dagegen seine Absage an die klimakillende Keystone-XL-Pipeline. Dies geschah aufgrund jahrelanger engagierter Proteste dagegen, die weltweite Aufmerksamkeit auf sich zogen, obwohl mehrere ähnliche Projekte weiterhin gebaut werden.

Komplizierter sind die umfangreichen Vorschläge, die im Kongress verhandelt und verabschiedet werden müssen. Obwohl er die Forderungen der Aktivist:innen für Einwanderungsrechte nicht erfüllt, hat Biden auf sie mit einem Gesetzesvorschlag reagiert, der elf Millionen Menschen ohne Papiere in den USA einen achtjährigen „Weg zur Staatsbürgerschaft“ eröffnen könnte.

Sein Plan für saubere Energie sieht eine Investition von zwei Billionen Dollar in seiner ersten Amtszeit vor. Die Grenzen dieser Pläne werden weiter unten diskutiert, aber so wie sie geschrieben sind, gehen sie weiter als alles, was unter Republikanischen oder Demokratischen Regierungen verabschiedet wurde, zumindest seit Johnsons „Great Society“-Programmen in den 1960er Jahren. Was nach den Verhandlungen im Kongress von ihnen übrigbleiben wird, bleibt abzuwarten.

Besonders ehrgeizig ist der „American Rescue Plan“, das 1,9 Billionen Dollar schwere Hilfspaket, das am 30. März vom Kongress verabschiedet wurde. Darin enthalten sind 1.400 Dollar als einmalige Hilfszahlung für berechtigte Bürger:innen, Hunderte von Milliarden für die Verlängerung des Arbeitslosengeldes, eine umfangreiche (wenn auch zeitlich befristete) Verlängerung der Steuergutschrift für Kinder sowie Hilfen für die Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen, sowie Hilfen für kleine Unternehmen und Geld für die Wiedereröffnung von Schulen.

Außerdem beinhaltet es 160 Milliarden Dollar für ein längst überfälliges nationales Impf- und Testprogramm.

Was steckt hinter Bidens Politik? Sein Vorgänger war ein ungewöhnlich inkompetenter, unberechenbarer und spaltender Präsident. Für viele Menschen scheint jeder Schritt zurück zu einem Status quo zunächst eine Erleichterung zu sein, auch wenn dieser ausbeuterisch und instabil ist.

Die herrschende Klasse hat Trumps Steuersenkungen dankend angenommen, doch eine stabile Regierung und eine technokratische Herangehensweise an Covid-19 bevorzugen sie, solange sie ihre unentbehrlichen Angestellten noch zur Arbeit zwingen können. Biden führt diese Rolle aus.

Covid-19-Keynesianismus

Der Hauptgrund für Bidens Großzügigkeit, wie auch für die größeren Covid-19-Hilfszahlungen unter Trump, sind die sich verändernden Bedürfnisse des Großkapitals. An der Wurzel liegt das Problem der niedrigen durchschnittlichen Profitraten während der langen Erholung von der Rezession 2008 und zusätzlich der harten Covid-19-bedingten Wirtschaftskrise. Nach den staatlichen Interventionen von 2008 und 2020 sind zuerst Finanzinstitute und jetzt eine weite Reihe von Unternehmen von staatlichen Maßnahmen abhängig geworden. Sie mussten einige kleinstaatliche neoliberale Instinkte ablegen. Da die Zinssätze nahe Null liegen, profitiert das Großkapital von der staatlichen Kreditaufnahme und den massiven Ausgaben für Hilfsmaßnahmen als klassisch keynesianische Staatshilfe für die gesamte Wirtschaft.

Zugegeben, dies kann nur einen vorübergehenden Aufschwung bewirken, und während es bestimmte Firmen über Wasser hält, kann es die Probleme der Profitabilität verlängern. Aber es ist die Lösung, die sie jetzt zu brauchen glauben. Es ist nicht überraschend, dass mehr als 150 leitende Angestellte großer Unternehmen an einflussreiche Kongressmitglieder geschrieben haben und darauf drängen, Bidens Plan zu verabschieden. Schließlich kommt das Geld aus der Staatsverschuldung, nicht aus ihren eigenen Taschen. Sie sind sich auch bewusst, dass sie, um das benötigte Hilfspaket ohne störende Einwände von unten zu bekommen, auch etwas Hilfe für diejenigen einschließen müssen, die am meisten leiden.

Die Linke in Schach halten

Wie eine Schlagzeile in der Financial Times es ausdrückte: “Bidenomics Can Preserve Support for Capitalism.” (zu Deutsch: „Bidens Wirtschaftsplan kann die Unterstützung des Kapitalismus bewahren“). Teile der herrschenden Klasse erinnern sich daran, wie nach der Rezession 2008 und Obamas Bankenrettungen die Occupy-Wall-Street-Bewegung die Menschen auf die Straße brachte und die Aufmerksamkeit auf die 1% lenkte. Dies ebnete den Weg für das Phänomen Bernie Sanders und das Wachstum der Democratic Socialists of America (DSA). Wie die Financial Times argumentiert, mögen Großkonzerne und Reiche vielleicht nicht jeden Teil von Bidens Reformen gutheißen, doch sie werden sich mit Bidens Plan abfinden, solange er den Markt nicht herausfordert. Es besteht die Hoffnung, dass sie „auch eine größere Abrechnung in der Zukunft abwenden könnten“.

„Biden wandelt auf einem schmalen Grat“, sagte Robert Mann, ein ehemaliger Pressesprecher des Senats. „Er kann es sich nicht leisten, den progressiven Flügel der Partei völlig zu entfremden, aber er kann es sich auch nicht leisten, so gesehen zu werden, als würde er ihnen erlauben, seine Agenda zu bestimmen.“

Auch politisch sehen viele, dass sie mit einer weiteren Rettungsaktion für die Großindustrie nicht durchkommen können, ohne dass ein Teil davon zur Unterstützung der Arbeiterklasse verwendet wird. Aber natürlich ist das nicht annähernd genug, um die Ungleichheit umzukehren oder die Armut zu beseitigen, und viele – vor allem Minderheiten und Einwanderer:innen ohne Papiere – werden völlig außen vor bleiben.

Wie Biden den reichen Spender:innen während seiner Kampagne versicherte, „würde sich nichts grundlegend ändern“. Es ist das Minimum, das nötig ist, um Stabilität zu erreichen – und wie viel Stabilität nötig ist, ist das, was hinter den Verhandlungen im Kongress steht.

Eine amerikanische Rettung?

Im „American Rescue Plan“ stellt die 1.400 Dollar hohe Einmalzahlung für berechtigte Bürger:innen bereits die verwässerte Form des früheren Versprechens von sofortigen 2.000-Dollar-Schecks dar, und Biden einigte sich mit konservativen Demokraten bald darauf, die Anspruchsberechtigung einzuschränken. Biden enttäuschte, indem er Forderungen nach einem Erlass von bis zu 50.000 Dollar an Studienkrediten per Exekutivorder zurückwies. Entscheidend ist, dass die versprochene Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Dollar pro Stunde kampflos aufgegeben wurde.

Wäre der Mindestlohn von 15 Dollar pro Stunde in Kraft getreten, hätte er fast eine Million Menschen aus der Armut gehoben. Es war eine der wenigen Maßnahmen, die von Dauer hätten sein können und Geld tatsächlich von den Arbeitgeber:innen zur Arbeiterklasse hin verschieben würden. Das Scheitern der Verabschiedung und der fehlende Kampfeswille dafür sprechen Bände über das Schicksal weiterer Strukturreformen.

Die große Einschränkung des Hilfspakets besteht darin, dass es als eine einmalige Geldspritze gesehen wird, anstatt eines der strukturellen Probleme zu verändern. Es nimmt es nicht mit den großen Unternehmen auf, die von der Pandemie profitieren, und begünstigt sie gar in vielen Fällen.

Zum Beispiel übernimmt Bidens Plan Vorschläge von Lobbygruppen der Krankenversicherungen, die Milliarden von Dollar an öffentlichen Subventionen für private Krankenversicherungen bereitstellen. Das erhöht zwar die Zahl der Versicherten, beseitigt aber nicht die Kosten für die Patient:innen und ist immer noch deutlich teurer als staatliche Gesundheitsprogramme.

Profite lassen Covid-19 weiter wachsen

Trumps katastrophale Leugnung der Pandemie ist wahrscheinlich das, was Biden die Wahl gewonnen hat, und wo ihre Differenzen am schärfsten waren. Biden kam gerade rechtzeitig ins Amt, um ein Programm für Covid-19-Impfungen zu beaufsichtigen, das lang ersehnt, von der Trump-Regierung jedoch vernachlässigt wurde. Jeder staatliche Verteilungsplan ist besser als keiner, doch wären die USA mit einem nationalen Gesundheitssystem schon viel weiter. Biden weigert sich, dies in Betracht zu ziehen, genauso wie er Forderungen nach einer nationalen Krankenversicherung „Medicare for All“ zurückgewiesen hat.

Biden hat sich auch nicht auf die Seite des überarbeiteten Pflegepersonals gestellt, das sich für einen gesetzlich festgelegten Personalschlüssel einsetzt, was den Tod von Covid-19-Patienten verringern und auch dem Pflegepersonal helfen würde. Die Belegschaft ist in privaten, gewinnorientierten Krankenhäusern durchweg kleiner.

Bidens Occupational Safety and Health Administration (Bundesbehörde für die Durchsetzung der Arbeitssicherheit) hat zwar die Richtlinien zur Sicherheit vor Covid-19 am Arbeitsplatz aktualisiert, jedoch nicht die von den Gewerkschaften dringend geforderten Vorschriften erlassen. Seine Regierung hat auch die Appelle von Gewerkschaften und Befürworter:innen des öffentlichen Gesundheitswesens ignoriert, Trumps ungeheuerliche Anwendung des Defence Production Acts rückgängig zu machen, um fleischverarbeitende Betriebe offen zu halten, obwohl sie sich als Epizentren der Covid-19-Übertragung erwiesen haben.

Biden war ein einflussreicher Verfechter, der auf landesweite Wiedereröffnung der Schulen drängte, lange bevor alle Lehrer geimpft waren. Das Ziel ist es, die Eltern wieder zurück zur Arbeit zu bringen und Gewinne zu erzielen. Während sich die Lehrer:innen in vielen Bezirken gegen die Rückkehr wehrten, wurden sie hintergangen, als Biden Unterstützung von den Führungen nationaler Lehrergewerkschaften erhielt, die einen ähnlichen Vorstoß von Präsident Trump zunächst noch zu Recht verurteilt hatten.

Während wir immer noch gegen Covid-19 kämpfen, müssen wir die Lehren für den nächsten Ausbruch ziehen. Anne Schuchat, stellvertretende Direktorin der CDC, bemerkte, dass „die Unterinvestition in die öffentliche Gesundheit eine massive Schwachstelle für eine effektive Reaktion war“. Die ausgeklügelten elektronischen Datensysteme, die von Finanzunternehmen verwendet werden (oder Googles zielgerichtete Werbung), sind für öffentliche Gesundheitseinrichtungen, die die Pandemie verfolgen und vorhersagen, außerhalb des Bereichs der Möglichkeiten. Abgesehen von den technischen Problemen muss das öffentliche Gesundheitswesen mehr tun, als nur ein Lippenbekenntnis zu den sozialen Bestimmungsfaktoren der Gesundheit abzulegen. Und wenn wir wirklich verhindern wollen, dass die nächste Pandemie ausbricht, brauchen wir eine nachhaltige Umstrukturierung der Nahrungsmittelproduktion, die aber für das US-Agrargeschäft undenkbar ist.

Was die Pflege betrifft, so hat Zenei Triunfo-Cortez, Präsidentin der California Nurses Association und der National Nurses United, darauf hingewiesen, dass die Pandemie das Versagen des zerstückelten, profitorientierten amerikanischen Gesundheitssystems offengelegt hat. Unabhängige profitorientierte Entscheidungen in privaten Pflegeheimen waren ein weiterer großer Beitrag zu den zahlreichen Todesfällen.

Ein Präsident, der eine Maske trägt und Covid-19 oder die globale Erwärmung nicht für einen Scherz hält, mag eine Erleichterung sein, wenn wir bedenken, wer vorher da war – doch bedeutet all das nur wenig, wenn Profite auch weiterhin über dem Überleben stehen.

Klimawandel

Während Biden sein Versprechen erfüllte, dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten, sobald er ins Amt kommt, sollten wir uns daran erinnern, was für ein Verrat dieses unzureichende und unverbindliche Abkommen von vornherein überhaupt war. Biden hat wiederholt erklärt, dass er gegen den von Progressiven verfochtenen Green New Deal ist. Im Wahlkampf bestand er darauf, dass er Fracking nicht verbieten würde, indem er die Technologie mit dem Argument der Arbeitsplätze in Verbindung brachte. Er hat versprochen, neue Bohrpachtverträge auf staatlichen Arealen zu stoppen – doch entspricht das weniger als zehn Prozent der Produktion. Seine Regierung hat im Stillen bereits mindestens 31 neue Bohrgenehmigungen für bestehende Pachtverträge erteilt.

Als Biden sein Amt antrat, war es eine große Erleichterung zu sehen, dass er das Projekt der umstrittenen und klimazerstörenden Keystone-XL-Ölpipeline aufgab und damit auf die jahrelangen engagierten Proteste reagierte, die weltweite Aufmerksamkeit erregten. Doch die weniger bekannte Pipeline Line 3 wird immer noch in Minnesota gebaut. Sie ist genauso breit wie die Keystone XL, würde 760.000 Barrel Öl aus Teersand pro Tag transportieren und bei der Durchquerung von Ojibwe-Land die Vertragsrechte der Ureinwohner:innen verletzen. Aktivist:innen und die Abgeordnete Ilhan Omar haben Biden aufgefordert, das Projekt zu beenden, indem sie die im November erteilte Genehmigung zur Wasserdurchquerung aufgehoben haben.

In ähnlicher Weise plant Sentinel Mainstream ein massives Offshore-Öl-Exportterminal, das zwei Millionen Barrel Rohöl pro Tag an der gefährdeten texanischen Golfküste auf Tankerschiffe verladen würde. Wenn wir das Klima vor einer Katastrophe bewahren wollen, muss all dieses Öl im Boden bleiben.

Biden hat zahlreiche der über 100 Umweltvorschriften, die von Trump zurückgenommen wurden, wieder eingeführt, doch auch das ist nicht annähernd genug. „Trumps Ausschlachtung der EPA-Programme für Umweltverschmutzung, Klima und Wissenschaft rückgängig zu machen, wird die erste Aufgabe sein, aber die Fehler der Behörde gehen viel tiefer“, schrieb der Direktor des Center for Biological Diversity, Kierán Suckling, über Biden. „Er wird es nie schaffen, Umweltgerechtigkeit zur zentralen Aufgabe der EPA zu machen, das Artensterben zu stoppen oder Amerika vor dem Klimachaos zu retten, wenn er nicht den Gordischen Knoten der Industriekontrolle durchschlägt.“

Ende März enthüllte Biden Details seines 2,26 Billionen Dollar schweren Plans für Infrastruktur- und Klimaprojekte. Die skizzierten Ausgaben gehen über frühere Pläne hinaus, aber Alexandria Ocasio-Cortez bemerkte zu Recht, dass sich das reichste Land der Welt 10 Billionen Dollar für erneuerbare Energien, Kerninfrastruktur und andere Prioritäten der Umweltgerechtigkeit leisten könnte, um die Wirtschafts- und Klimakrise zu bekämpfen. Brett Hartl vom Center for Biological Diversity nannte Bidens Vorschlag einen „industriefreundlichen Plan“, der „eine unserer letzten und besten Chancen verspielt, den Klimanotstand zu stoppen“, und „nicht einmal annähernd“ die Klimaziele erreichen wird.

John Kerry, Bidens Sonderbeauftragter für das Klima, schlug vor, dass der private Sektor, nicht die Regierung, den Kampf gegen die Klimakrise anführen solle. Er erklärte, die Regierung solle in einer „unterstützenden“ Rolle arbeiten. Dennoch ist es vor allem das Profitstreben des Großkapitals, das die Krise verursacht, und die Wall Street steckt weiterhin Geld in Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen. Kerrys Aussage löste einen Brief von 145 Umweltorganisationen aus, in dem sie darauf hinwiesen, dass die Wall Street kein Verbündeter ist, und die Biden-Administration aufforderten, „den Fluss privater Finanzmittel von der Wall Street zu den Industrien, die den Klimawandel weltweit vorantreiben, zu stoppen“.

Wie Mike Davis schon früher feststellte, wird Bidens gepriesene „grüne Energierevolution“ (falls sie denn angenommen wird, was immer unwahrscheinlicher erscheint) „allenfalls die Privatindustrie subventionieren, nicht aber den öffentlichen Sektor erweitern“.

Biden und General Motors freuen sich, wenn letzterer eine neue Flotte von Elektroautos baut (zusammen mit seinen benzinschluckenden SUVs), aber nicht, um die amerikanische Autokultur zu verringern und die notwendigen Masseninvestitionen in nachhaltige öffentliche Verkehrsmittel zu tätigen. Was Biden nicht tun wird, ist zuzugeben, dass das, was gut für General Motors – oder einen der fossilen Brennstoffkonzerne – ist, nicht gut für die Welt ist. Das würde den Kapitalismus herausfordern.

Neue Internierungslager

Trumps Familientrennung und das Einsperren von Kindern in Käfige war ein weltweit empfundener Horror, doch wurden die Käfige erstmals in der Obama-Regierung eingesetzt, als Biden bekanntlich Vizepräsident war.

Während Bidens vorgeschlagener 8-jähriger und umkehrbarer Weg zur Staatsbürgerschaft vielleicht vielen helfen wird, ist er mit Blick auf den Bedarf der Wirtschaft an stetiger, aber schlecht bezahlter, eingewanderter Arbeit geschrieben. Und wie frühere Versuche einer „umfassenden Einwanderungsreform“ paart er eine begrenzte Amnestie für einige, die bereits hier arbeiten, mit einer verstärkten Strafverfolgung an der Grenze. Kurz nach seinem Amtsantritt strich Biden die Mittel für Trumps unwirksame Grenzmauer, doch wird nun darüber diskutiert, die Lücken zu schließen. Sein Plan fordert auch ein „kosteneffektives“ Durchgreifen an der südlichen Grenze mit „intelligenter Technologie“. Das mag eine elegantere, technisch versiertere Politik sein – aber keineswegs eine humanere.

Wie Victor Fernandez und Clare Lemlich erklären, ist die Politik hinter der Überarbeitung der Einwanderungspolitik so, dass der Gesetzesentwurf möglicherweise aufgesplittet wird und positivere Aspekte in den Verhandlungen verwässert oder eliminiert werden. Biden ist sich bewusst, dass „verabschiedete Gesetzesentwürfe nicht wie vorgelegte Gesetzesentwürfe aussehen“. Die Sicherstellung eines sinnvollen Weges zur Staatsbürgerschaft erfordert die Mobilisierung von Einwander:innen und Unterstützer:innen außerhalb der Regierung, was Biden unbedingt vermeiden will.

Heute sind die Haftzentren von Immigration and Customs Enforcement (ICE) immer noch voll mit Migrant:innen, die Misshandlungen und Covid-19-Infektionen ausgesetzt sind. Jede Überarbeitung der Einwanderungspolitik sollte auf Migrant:innen hören, die die „Abschaffung von ICE“ fordern, einer besonders rassistischen und aggressiven Polizeitruppe, die erst 2003 gegründet wurde. Stattdessen hat Biden neue Richtlinien herausgegeben, die den ICE-Beamte:innen Ermessensspielraum bei Operationen einräumen, was die American Civil Liberties Union als „enttäuschenden Rückschritt“ bezeichnet.

Biden hat Trumps Anwendung des „Title 42“ fortgesetzt, der eine beschleunigte Abschiebung über die Grenze während einer öffentlichen Gesundheitskrise erlaubt, obwohl er den Prozess für Kinder eingestellt hat. In Anbetracht der hohen Covid-19-Rate in den USA scheint die Anwendung von „Title 42“ immer noch eine ungerechtfertigte Ausrede zu sein, besonders wenn Abgeschobene in überfüllte Busse oder Flugzeuge ohne Covid-Tests gesetzt werden. Es wird geschätzt, dass während Bidens erstem Monat im Amt über 26.000 Menschen abgeschoben wurden, und er ist derzeit auf dem besten Weg, die wenigsten Flüchtenden aller bisherigen Präsidenten, einschließlich Trump, aufzunehmen.

Biden hat nun eine Abschiebehaftanstalt für Jugendliche in Texas wiedereröffnet, die bereits über die Kapazitätsgrenze hinaus ausgelastet ist, und arbeitet an der Wiedereröffnung anderer, einschließlich des berüchtigten Homestead-Abschiebezentrums in Florida.

Ungestörter Imperialismus

In seinem Bestreben, die Position und das Ansehen der USA in der Welt wiederherzustellen, hat Biden Trumps „America First“-Phrase mit ihren faschistischen Untertönen vermieden und sie durch „Amerika ist zurück und bereit, die Welt zu führen“ ersetzt. Sein Engagement für die US-Hegemonie hat sich in seiner Unterstützung von US-Kriegen während seiner gesamten Karriere gezeigt, einschließlich der jüngsten „forever wars“. Da der Anteil der USA am weltweiten Bruttoinlandsprodukt in den letzten 50 Jahren zurückgegangen ist, um von China und der EU eingeholt zu werden, musste sich der amerikanische Imperialismus noch stärker auf seine unübertroffene militärische Macht stützen.

Biden war eng mit dem US-Imperialismus in Lateinamerika verbunden, er war im Senat ein Architekt des „Plan Columbia“ und leitete als Vizepräsident die „Allianz für Wohlstand“. Hinter der Fassade von Entwicklung und dem „war on drugs“ zwangen sie der Region neoliberale Modelle auf, die Armut, Ungleichheit und tödliche Polizeirepression verstärkten. Ein Ergebnis waren Wellen von Migrant:innen, die versuchten, die USA zu erreichen, und militarisierte Grenzen, die versuchten, sie zu stoppen.

Als Präsident wurden Bidens außenpolitische Prioritäten beschrieben als „China. China. China. Russland.“ Sein Team – einschließlich der Finanzministerin Janet Yellen, der Handelsministerin und der Handelsbeauftragten sowie Lloyd Austin im Verteidigungsministerium – waren einheitlich chinafeindlich. Biden hat auch den China-Falken Ely Ratner zum Leiter einer speziellen China-Task-Force ernannt. In Anlehnung an Obamas „Pivot to Asia“ ist Bidens Regierung bereit, das „gesamte Spektrum“ an Instrumenten einzusetzen, um ihre Interessen in der Region zu verteidigen und Chinas staatlich dominierte Wirtschaft zu öffnen.

Weder Peking noch Washington wollen miteinander in den Krieg ziehen, doch sind beide entschlossen, ihr Militär zur Stärkung des wirtschaftlichen Wettbewerbs einzusetzen, und weiten es auf gefährliche Weise aus. Micheal T. Clare kam zu dem Schluss: „In ihren ersten Monaten im Amt hat die Biden-Administration grünes Licht für dasselbe Tempo provokativer Militärmanöver in umstrittenen asiatischen Gewässern gegeben, wie es die Trump-Administration in ihren letzten Monaten tat.“

Unter Biden hat das Pentagon seine Patrouillen von Zerstörern in der Straße von Taiwan verstärkt und zwei Flugzeugträger-Einsatzgruppen zu Scheinkampfübungen in die Nähe von Inseln geschickt, die von China beansprucht werden, und damit die Botschaft vermittelt, dass Washington nicht bereit ist, die Kontrolle über diesen Raum an China abzutreten.

Schon immer ein „standhafter Unterstützer“ Israels, hat Biden bestätigt, dass er Trumps schockierende Entscheidung, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, nicht rückgängig machen wird. Israel spielt eine wesentliche Rolle für den US-Imperialismus in der Region. In Bidens eigenen Worten: „Wenn es kein Israel gäbe, müssten wir eines erfinden, um sicherzustellen, dass unsere Interessen gewahrt werden.“ Zu diesem Zweck hat er konsequent jede Kritik abgeblockt, als Israel den Gazastreifen bombardierte und illegale Siedlungen in den besetzten Gebieten ausbaute. Natürlich wird Biden Israel weiterhin die traditionellen 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr an bedingungsloser militärischer Unterstützung zukommen lassen, die all dies finanziert. Das anhaltende Leiden der Palästinenser:innen ist Teil von Bidens Status quo.

In Bezug auf den Iran behauptete Biden auf der Wahlkampftour, dass er wieder in das unter Obama erreichte Atomabkommen eintreten würde, das Trump aufgekündigt hatte, während er weitere lähmende Sanktionen verhängte. Aber die Hoffnungen auf einen friedlichen Ansatz schwinden. Sein Außenminister hat verkündet, dass das Ende der Sanktionen nicht bald kommen wird, und hat übertrieben, wie nah der Iran an der Entwicklung einer Atombombe sei. Und nun hat Saudi-Arabien neue Stützpunkte für US-Truppen gebaut, die im Krieg gegen den Iran eingesetzt werden könnten. US-B-52-Bomber flogen in der Nähe des Iran über den Persischen Golf, nur um Amerikas „Fähigkeit zu zeigen, seine Luftmacht überall auf der Welt einzusetzen.“ Erst kürzlich ordnete Biden US-Luftangriffe gegen Einrichtungen in Ostsyrien an, die von iranisch unterstützten Milizen genutzt werden, wobei Berichten zufolge 22 Menschen getötet wurden.

Während Biden vielleicht Stabilität in den Nahen Osten zurückbringen will, ist es keine Politik des Friedens. Er will eine fortgesetzte US-Herrschaft, die wirtschaftlichen Imperialismus, Drohnenangriffe und mögliche Kriege beinhaltet.

Als Präsident Trump 2017 Syrien bombardierte, hat Jen Psaki zu Recht getwittert: “What is the legal authority for strikes? Assad is a brutal dictator. But Syria is a sovereign country.“ (zu Deutsch: „Wie ist die rechtliche Grundlage für Angriffe? Assad ist ein brutaler Diktator. Aber Syrien ist ein souveränes Land.“). Psaki ist jetzt Bidens Pressesprecherin und verteidigt Bidens Einsatz von 500-Pfund-Bomben, um „eine Botschaft zu senden“.

Das wird zwar von Washington-Insidern so erwartet, doch die Antikriegsbewegung muss sich Bidens Imperialismus und allen neuen Militärschlägen konsequent entgegenstellen. Die Antikriegsbewegung wurde erheblich geschwächt, als Obama ins Amt kam, und wir können nicht zulassen, dass das wieder passiert.

Wo ist unsere Macht?

Einige Mitglieder des „The Squad“ – neu gewählte Kongressmitglieder auf der linken Seite der Demokratischen Partei – haben Bidens Bombardierung scharf kritisiert. Doch auch sie haben sich nicht an Antikriegsgruppen gewandt oder zu Protesten aufgerufen.

Dies ist ein gängiges Muster. Die Aussagen des „Squads“ sind oft erfrischend pointiert, aber sie sind eine Minderheit im Kongress. Noch wichtiger ist, dass sie der Demokratischen Partei unbequem sind, deren Strukturen gebaut wurden, um die Forderungen der Arbeiterklasse zu begrenzen, da diese einem Konzernkonsens gegenüberstehen.

Bernie Sanders hat geäußert, dass er darauf drängen wird, 15 Dollar (Mindestlohn) separat im Senat zu verabschieden, aber weder er noch Alexandria Ocasio-Cortez haben zu Massenaktivismus außerhalb des Machtkorridors aufgerufen, und letztendlich ist dieser entscheidende Plan im Senat gescheitert.

Die von den Gewerkschaften unterstützte „Fight for 15!“-Kampagne – die zu Recht dafür kritisiert werden kann, dass sie von oben nach unten läuft, bürokratisch ist und nicht an den Arbeitsplätzen ansetzt – hat die Arbeiter:innen dennoch auf die Straße gebracht. Das hat die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt und dazu beigetragen, mehrere Bundesstaaten unter Druck zu setzen, Gesetze zu verabschieden, die ihren Mindestlohn im Laufe der Zeit auf 15 Dollar anheben. Unsere Macht liegt nicht in den Verfahren des Kongresses, sondern auf den Straßen und an den Arbeitsplätzen.

Wir haben diese Lektion bei vielen Themen gelernt, für die wir in der Vergangenheit gekämpft haben. Unter dem Republikaner George W. Bush half die Organisation von „A Day without an Immigrant“, einem Massenstreik von Immigrantenarbeiter:innen, ein drakonisches Anti-Einwanderungsgesetz zu verhindern. Sie hätte noch weiter gehen können. Aber unter Obama löste sich die Bewegung auf, nur um massenhafte Abschiebungen und keinen Schritt in Richtung Staatsbürgerschaft als Folge zu haben. Wir können nicht zulassen, dass das unter Biden wieder passiert.

Eine Quelle einer Lobby-Organisation sagte Politico, die Administration habe sich Zeit erkauft“, indem sie während der Übergangszeit häufig mit Führungspersonen der „Grassroots“-Bewegung gesprochen habe. „Die Frage ist, wie lange der gute Wille anhält“, fügte sie hinzu.

Wie es weitergeht, hängt weniger von Bidens Plänen ab als davon, ob diese Bewegung unabhängig weitermacht und zeigt, dass nicht nur der Trumpismus das Problem ist, sondern die Prioritäten des Kapitalismus.

Wichtig ist, dass in den letzten Jahren zwar eine Linke gewachsen ist, aber auch eine extreme Rechte, die mit Trump nicht verschwunden ist. Vier weitere Jahre voller Versprechungen und Enttäuschungen durch einen Demokratischen Präsidenten – von dem 70 Prozent der Republikaner sagen, dass er den Job unrechtmäßig bekommen hat – werden ein Rezept für das Wachstum der extremen Rechten sein. Wir haben gesehen, wie Biden und die Demokraten einen Law-and-Order-Ansatz bei der Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger am 6. Januar verfolgten, indem sie Regierungsgebäude vor Sachbeschädigung schützten und mehr Strafverfolgung forderten. Wir müssen auf der Hut sein vor repressiven Maßnahmen, die vordergründig auf die extreme Rechte abzielen, sich aber in Zukunft leicht gegen die Linke wenden können. Allgemeiner ausgedrückt: Die Linke muss jetzt in viel breiteren Koalitionen arbeiten, um die Rechtsextremen zu konfrontieren, wenn sie versuchen, Vereinigungen einzuschüchtern und aufzubauen.

Aber wir müssen auch die unabhängige, revolutionäre Linke wachsen lassen. Wir können nicht zulassen, dass die Rechte die einzige Alternative zum Status quo ist, den Biden repräsentiert.

Die Ungleichheit nimmt weiter zu, und wenn die Covid-19-Krise abklingt, wird die Krise des Klimawandels immer noch allgegenwärtig sein. Wir sollten für jede Reform kämpfen. Aber wir müssen diesen Kampf auch mit dem drastischen und strukturellen Wandel verbinden, den wir dringend brauchen und zu dem Biden nicht fähig ist.

Der Artikel von Eric Fretz erschien bei marx21us und wurde von Gerrit Peters übersetzt.