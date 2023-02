7 Flughafen stehen still – und schützen unser Klima

Ein Kommentar von Junis Poos zu den heutigen Streiks an mehreren deutschen Flughäfen.

Liebe Flughafenmitarbeiter*innen, ich liebe euch. Wirklich, ich finde es großartig, dass ihr streikt und neben eurem Recht auf faire Löhne auch unglaublich viel für den Klimaschutz tut. Unter dem Motto „das Volk nimmt die Verantwortung, wenn die Regierung verkackt“ versammelt ihr euch und blockiert heute sieben Flughäfen in Deutschland, um für faire Löhne zu kämpfen.

In Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Hannover, Bremen und Dortmund finden heute nur noch sicherheitstechnisch notwendige, militärische und medizinische Flüge statt. An allen anderen Flughäfen fallen Flüge auch an die sieben bestreikten Flughäfen aus, so dass heute insgesamt rund 2.340 Flieger am Boden bleiben. An diesem einem Freitag können demnach laut Redaktionsnetzwerk Deutschland über 295.000 Fluggäste nicht abheben.

Und das spart enorm viel CO 2 -Emissionen ein. Wie viel, ist nicht ganz leicht zu berechnen. Doch wenn wir davon ausgehen, dass durch einen Flug im Schnitt allein durch das Verbrennen von Kerosin 600 Kilogramm CO 2 pro Person emittiert werden (Kurzstrecke: ca. 60 Kilogramm; Mittelstrecke: ca. 200 Kilogramm; Langstrecke ca. 1.200 Kilogramm), kommen wir auf eine Gesamtanzahl von 177.000 Tonnen CO 2 , die an diesem Freitag nicht emittiert werden.

Liebe Streikenden, vielen Dank, denn eure Aktion führt dazu, dass so viel CO 2 -Emissionen eingespart werden, wie 322.000 Menschen ausstoßen würden, würden sie mit dem Zug je einmal um die Welt fahren.

Um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen wird angestrebt, dass pro Kopf nicht mehr als 2,3 Tonnen CO 2 im Jahr verbraucht werden. In Deutschland sind wird da mit aktuell bei 10,8 Tonnen noch sehr weit entfernt. Allein durch einen Flug von Frankfurt/Main nach Sydney und zurück werden laut CO 2 -Rechner vom Umweltbundesamt 6,8 Tonnen emittiert – also weit mehr als einer Person in Deutschland pro Jahr insgesamt „zusteht“.

177.000 Tonnen eingespartes CO 2 : Das ist fast so viel, wie der gesamte Staat Samoa im letzten Jahr emittiert hat. Einen Tag keinen Flugverkehr an sieben Flughäfen in Deutschland verhindert also so viel CO 2 -Emissionen wie das Land Samoa mit seinen über 200.000 Einwohner*innen in einem Jahr emittiert.

Der wohl klimafreundlichste Streik, den es geben kann. Ich finde eure Aktion super!

Junis Poos ist bei Fridays for Future Gießen aktiv.