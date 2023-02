Für eine Linke Debatte über Wege zum Frieden

In der deutschen Linken gehen die Meinungen zum Krieg in der Ukraine weit auseinander, von dem Wunsch nach umgehenden Verhandlungen bis hin zur Forderung nach Waffenlieferungen finden sich alle Positionen in der Linken, sowohl der Partei wie auch dem linken Spektrum. Bisher stehen diese Positionen meist nebeneinander und werden kaum miteinander diskutiert, wir wollen das ändern.

Um die Debatte über Wege zum Frieden in der Ukraine zu versachlichen haben wir uns das Ziel gesetzt in den kommenden Wochen verschiedene Beiträge zu veröffentlichen, um das Spektrum aufzuzeigen und unterschiedliche Positionen deutlich zu machen, sowie mögliche gemeinsame Strategien zu entwickeln. Wenn du ebenfalls Interesse an der Debatte mitzuwirken, dann melde dich gerne bei uns, unter: info@diefreiheitsliebe.de

Jules und Ulrike