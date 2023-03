Tag gegen Rassismus – Ein Tag reicht nicht

Jedes Jahr am 21. März findet der internationale Tag gegen Rassismus statt, an diesem Tag kommt es zu vielen wortreichen Bekundungen gegen Rassismus. Doch statt netter Worte braucht es kontinuierlichen Kampf gegen Rassismus, denn dieser ist in der Gesellschaft immer noch weit verbreitet und findet sich auch in Gesetzen.

Die Leipziger Autoritarismus-Studie zeigt deutlich wie verbreitet Rassismus auch heute noch ist. So stimmen im Osten fast die Hälfte der Befragten der Aussage „Muslimen sollte die Zuwanderung

nach Deutschland untersagt werden“ zu und auch im Westen sind es noch fast ein Viertel, die sich offen für ein rassistisches Einwanderungssystem aussprechen. Fast 40% der gesamten Bevölkerung stimmen auch der Aussage zu, dass sie sich „durch die Muslime wie im Fremde eigenen Land fühlen“. Antimuslimischer Rassismus zieht sich durch alle Gruppen und gesellschaftlichen Schichten, auch wenn er im Osten stärker vertreten ist als im Westen.

Mehr als ein Drittel fände es richtig, wenn Sinti und Roma aus deutschen Innenstädten verbannt würden, deutlich über 40% glauben das Sinti und Roma zur Kriminalität neigen und verbinden somit Kriminalität mit einer Ethnie. Kaum Zahlen gibt es aktuell zum Rassismus gegenüber schwarzen und asiatischen Menschen, sowie dem antirussischen bzw antislawischen Rassismus, der in letzter Zeit immer stärker zunimmt.

Die Folgen des Rassismus sind vielfache Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund, sowie Diskriminierung auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, den alle von rassismusbetroffenen Gruppen spüren. Beim antimuslimischen Rassismus kommen noch explizite Arbeitsverbote für diejenigen hinzu, die am stärksten von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt betroffen sind, nämlich Frauen mit Kopftuch. Statt netter Worte am Tag gegen Rassismus braucht es den kontinuierlichen Einsatz gegen jede Form von Rassismus und die Abschaffung aller diskriminierenden Gesetze.