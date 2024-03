Mehr als 200 Abgeordnete gegen Waffenlieferungen an Israel

Mehr als 30.000 Menschen wurden in Gaza getötet, mehr als 90% der Bevölkerung vertrieben, alle leiden an Hunger. Einen Beitrag zu dieser Katastrophe leisten auch jene Staaten, die Israel Waffen liefern und damit zum Leid der Palästinenser beitragen, die Progressive International hat gemeinsam mit mehr als 200 Abgeordneten aus 13 Ländern, die Waffen an Israel liefern, ein Aufruf gegen Waffenlieferungen verfasst.

Wir haben die Erklärung ins Deutsche übersetzt:

Wir, die unterzeichnenden Parlamentarier, erklären unsere Verpflichtung, die Waffenverkäufe unserer Nationen an den Staat Israel zu beenden.

Unsere Bomben und Kugeln dürfen nicht dazu verwendet werden, Palästinenser zu töten, zu verstümmeln und zu enteignen. Wir wissen, dass tödliche Waffen und ihre Teile, die in unseren Ländern hergestellt oder verschifft werden, derzeit den israelischen Angriff auf Palästina unterstützen, der im Gazastreifen und im Westjordanland bereits über 30.000 Menschenleben gefordert hat.

Wir können nicht warten. Nach dem vorläufigen Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) im Fall der Völkermordkonvention gegen den Staat Israel ist ein Waffenembargo nicht mehr nur eine moralische Notwendigkeit, sondern ein rechtliches Erfordernis geworden.

Wir werden uns nicht an Israels schwerem Verstoß gegen das Völkerrecht mitschuldig machen. Der IGH wies Israel an, nicht zu töten, zu verletzen oder „den [Palästinensern] absichtlich Lebensbedingungen [zuzufügen], die auf die physische Zerstörung abzielen“. Sie haben sich geweigert. Stattdessen fahren sie mit dem geplanten Angriff auf Rafah fort, vor dem der Generalsekretär der Vereinten Nationen gewarnt hat, dass er „das, was bereits ein humanitärer Alptraum ist, exponentiell vergrößern wird“.

Heute beziehen wir Stellung. Wir werden in unseren jeweiligen Parlamenten sofortige und koordinierte Maßnahmen ergreifen, um unsere Länder daran zu hindern, Israel zu bewaffnen.

Unterzeichnende:

Janet Rice, Repräsentantenhaus (Australien)

Larissa Waters, Repräsentantenhaus (Australien)

David Shoebridge, Repräsentantenhaus (Australien)

Jordon Steele-John, Repräsentantenhaus (Australien)

Lidia Thorpe, Repräsentantenhaus (Australien)

Adam Bandt, Repräsentantenhaus (Australien)

Max Chandler-Mather , Repräsentantenhaus (Australien)

Elizabeth Watson-Brown, Repräsentantenhaus (Australien)

Stephen Bates, Repräsentantenhaus (Australien)

Sarah Hanson-Young, Repräsentantenhaus (Australien)

Peter Whish-Wilson, Repräsentantenhaus (Australien)

Nick McKim, Repräsentantenhaus (Australien)

Mehreen Faruqi, Repräsentantenhaus (Australien)

Dorinda Cox, Repräsentantenhaus (Australien)

Barbara Pocock, Repräsentantenhaus (Australien)

Penny Allman-Payne, Repräsentantenhaus (Australien)

Peter Mertens, Föderales Parlament Belgien

Ludwig Vandenhove, Föderales Parlament Belgien

Melissa Depraetere, Föderales Parlament Belgien

Jos D’Haese, Belgien, Parlament von Flandern

Germain Mugemangango, Belgien, Parliament der Wallonie

Nilto Tatto, Brasilianischer Nationalkongress

Célia Xakriabá, Brasilianischer Nationalkongress

Chico Alencar, Brasilianischer Nationalkongress

Erika Hilton, Brasilianischer Nationalkongress

Fernanda Melchionna, Brasilianischer Nationalkongress

Guilherme Boulos, Brasilianischer Nationalkongress

Glauber Braga, Brasilianischer Nationalkongress

Henrique Vieira, Brasilianischer Nationalkongress

Ivan Valente, Brasilianischer Nationalkongress

Luciene Cavalcante, Brasilianischer Nationalkongress

Luiza Erundina, Brasilianischer Nationalkongress

Sâmia Bomfim, Brasilianischer Nationalkongress

Talíria Petrone, Brasilianischer Nationalkongress

Tarcísio Motta, Brasilianischer Nationalkongress

Niki Ashton, Kanadisches Parlament

Matthew Green, Kanadisches Parlament

Alma Dufour, Nationalversammlung (Frankreich)

Nadège Abomangoli, Nationalversammlung (Frankreich)

Laurent Alexandre, Nationalversammlung (Frankreich)

Gabriel Amard, Nationalversammlung (Frankreich)

Ségolène Amiot, Nationalversammlung (Frankreich)

Farida Amrani Nationalversammlung (Frankreich)

Rodrigo Arenas, Nationalversammlung (Frankreich)

Clémentine Autain, Nationalversammlung (Frankreich)

Ugo Bernalicis, Nationalversammlung (Frankreich)

Christophe Bex, Nationalversammlung (Frankreich)

Carlos Martens Bilongo, Nationalversammlung (Frankreich)

Manuel Bompard, Nationalversammlung (Frankreich)

Idir Boumertit, Nationalversammlung (Frankreich)

Louis Boyard, Nationalversammlung (Frankreich)

Aymeric Caron, Nationalversammlung (Frankreich)

Sylvain Carrière, Nationalversammlung (Frankreich)

Florian Chauche, Nationalversammlung (Frankreich)

Sophia Chikirou, Nationalversammlung (Frankreich)

Hadrien Clouet, Nationalversammlung (Frankreich)

Éric Coquerel, Nationalversammlung (Frankreich)

Alexis Corbière, Nationalversammlung (Frankreich)

Jean-François Coulomme, Nationalversammlung (Frankreich)

Catherine Couturier, Nationalversammlung (Frankreich)

Hendrik Davi, Nationalversammlung (Frankreich)

Sébastien Delogu, Nationalversammlung (Frankreich)

Karen Erodi, Nationalversammlung (Frankreich)

Martine Etienne, Nationalversammlung (Frankreich)

Emmanuel Fernandes, Nationalversammlung (Frankreich)

Sylvie Ferrer, Nationalversammlung (Frankreich)

Caroline Fiat, Nationalversammlung (Frankreich)

Perceval Gaillard, Nationalversammlung (Frankreich)

Raquel Garrido, Nationalversammlung (Frankreich)

Clémence Guetté, Nationalversammlung (Frankreich)

David Guiraud, Nationalversammlung (Frankreich)

Mathilde Hignet, Nationalversammlung (Frankreich)

Rachel Keke, Nationalversammlung (Frankreich)

Andy Kerbrat, Nationalversammlung (Frankreich)

Bastien LachaudFrench, National Assembly

Maxime Laisney, Nationalversammlung (Frankreich)

Arnaud Le Gall, Nationalversammlung (Frankreich)

Antoine Léaument, Nationalversammlung (Frankreich)

Élise Leboucher, Nationalversammlung (Frankreich)

Charlotte Leduc, Nationalversammlung (Frankreich)

Jérôme Legavre, Nationalversammlung (Frankreich)

Sarah Legrain, Nationalversammlung (Frankreich)

Murielle Lepvraud, Nationalversammlung (Frankreich)

Élisa Martin, Nationalversammlung (Frankreich)

Pascale Martin, Nationalversammlung (Frankreich)

William Martinet, Nationalversammlung (Frankreich)

Frédéric Mathieu, Nationalversammlung (Frankreich)

Damien Maudet, Nationalversammlung (Frankreich)

Marianne Maximi, Nationalversammlung (Frankreich)

Manon Meunier, Nationalversammlung (Frankreich)

Jean-Philippe Nilor, Nationalversammlung (Frankreich)

Danièle Obono, Nationalversammlung (Frankreich)

Nathalie Ozio, Nationalversammlung (Frankreich)

Mathilde Panot, Nationalversammlung (Frankreich)

René Pilato, Nationalversammlung (Frankreich)

François Piquemal, Nationalversammlung (Frankreich)

Thomas Portes, Nationalversammlung (Frankreich)

Loïc Prud’homme, Nationalversammlung (Frankreich)

Adrien Quatennens, Nationalversammlung (Frankreich)

Jean-Hugues Ratenon, Nationalversammlung (Frankreich)

Sébastien Rome, Nationalversammlung (Frankreich)

François Ruffin, Nationalversammlung (Frankreich)

Aurélien Saintoul, Nationalversammlung (Frankreich)

Michel Sala, Nationalversammlung (Frankreich)

Danielle Simonnet, Nationalversammlung (Frankreich)

Ersilia Soudais, Nationalversammlung (Frankreich)

Anne Stambach-Terrenoir, Nationalversammlung (Frankreich)

Andrée Taurinya, Nationalversammlung (Frankreich)

Matthias Tavel, Nationalversammlung (Frankreich)

Aurélie Trouvé, Nationalversammlung (Frankreich)

Paul Vannier, Nationalversammlung (Frankreich)

Léo Walter, Nationalversammlung (Frankreich)

Andrej Hunko, Deutscher Bundestag

Nicole Gohlke, Deutscher Bundestag

Bernd Riexinger, Deutscher Bundestag

Kathrin Vogler, Deutscher Bundestag

Sevim Dagdelen, Deutscher Bundestag

Ates Gürpinar, Deutscher Bundestag

Thomas Pringle, Dáil Éireann (Irland)

Jimmy Dijk, Niederländisches Parlament

Sarah Dobbe, Niederländisches Parlament

Mariana Mortágua, Assembleia da República (Portugal)

Pedro Filipe Soares, Assembleia da República (Portugal)

José Soeiro, Assembleia da República (Portugal)

Joana Mortágua, Assembleia da República (Portugal)

Isabel Pires, Assembleia da República (Portugal)

Laura Castel, Cortes Generales (Spanien)

Gerardo Pisarello, Cortes Generales (Spanien)

Ione Belarra, Cortes Generales (Spanien)

Javier Sánchez, Cortes Generales (Spanien)

Joan Queralt Jiménez, Cortes Generales (Spanien)

Hèctor Sánchez Mira, Cortes Generales (Spanien)

Enrique Santiago, Cortes Generales (Spanien)

Engracia Rivera Arias, Cortes Generales (Spanien)

Mertxe Aizpurua, Cortes Generales (Spanien)

Oskar Matute, Cortes Generales (Spanien)

Gorka Elejabarrieta, Cortes Generales (Spanien)

Josu Estarrona, Cortes Generales (Spanien)

Félix Alonso, Cortes Generales (Spanien)

Tesh Andala, Cortes Generales (Spanien)

Eloi Badia, Cortes Generales (Spanien)

Rafael Cofiño, Cortes Generales (Spanien)

Íñigo Errejón, Cortes Generales (Spanien)

Esther Gil de Reboleño, Cortes Generales (Spanien)

Nahuel González, Cortes Generales (Spanien)

Txema Guijarro, Cortes Generales (Spanien)

Alberto Ibañez , Cortes Generales (Spanien)

Manuel Lago, Cortes Generales (Spanien)

Alberto Ibañez , Cortes Generales (Spanien)

Carlos Martín, Cortes Generales (Spanien)

Verónica Martínez, Cortes Generales (Spanien)

Lander Martínez, Cortes Generales (Spanien)

Águeda Micó, Cortes Generales (Spanien)

Gala Pin, Cortes Generales (Spanien)

Jorge Pueyo, Cortes Generales (Spanien)

Engracia Rivera, Cortes Generales (Spanien)

Agustín Santos, Cortes Generales (Spanien)

Francisco Sierra, Cortes Generales (Spanien)

Juan Antonio Valero, Cortes Generales (Spanien)

Vicenç Vidal, Cortes Generales (Spanien)

Aina Vidal, Cortes Generales (Spanien)

Sevilay Çelenk , Große Nationalversammlung der Türkei

Cengiz Çandar, Große Nationalversammlung der Türkei

Sezgin Tanrıkulu, Große Nationalversammlung der Türkei

Burcugul Cubuk, Große Nationalversammlung der Türkei

Ozgul Saki, Große Nationalversammlung der Türkei

Gulistan Kılıc Kocyigit, Große Nationalversammlung der Türkei

Kamuran Tanhan, Große Nationalversammlung der Türkei

Halide Turkoglu, Große Nationalversammlung der Türkei

Gulcan Kacmaz Sayyigit, Große Nationalversammlung der Türkei

Omer Faruk Gergerlioglu, Große Nationalversammlung der Türkei

George Aslan, Große Nationalversammlung der Türkei

Adalet Kaya, Große Nationalversammlung der Türkei

İbrahim Akin, Große Nationalversammlung der Türkei

Sezai Temelli, Große Nationalversammlung der Türkei

Semra Gokalp Caglar, Große Nationalversammlung der Türkei

Jeremy Corbyn, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Claudia Webbe, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Jon Trickett, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Zarah Sultana, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Nadia Whittome, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Katy Clarke, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Mick Whitley, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Bell Ribeiro-Addy, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Sam Tarry, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Colum Eastwood, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Chris Stephens, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

John Hendy, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Martyn Day, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Allan Dorans, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Richard Thomson, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Alan Brown, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Philippa Whitford, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Stuart McDonald, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Tommy Sheppard, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

John McDonnell, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Kim Johnson, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Beth Winter, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Richard Burgon, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Ian Lavery, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Rachael Maskell, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Christine Blower, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Amy Callaghan, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Apsana Begum, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

David Linden, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Gavin Newlands, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Ian Mearns, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Ian Byrne, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Grahame Morris, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Imran Hussain, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Kate Hollern, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Clive Lewis, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Patricia Gibson, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Anne McLaughlin, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Joanna Cherry , House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Deidre Brock, House of Commons (Vereinigtes Königreichs)

Rashida Tlaib, US Congress

Cori Bush, US Congress