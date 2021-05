Jetz die Petition gegen den Frachtflugausbau in Halle-Leipzig zeichnen

Der Flughafen Leipzig/Halle ist aufgrund des DHL-Frachtdrehkreuzes mit derzeit über 3.500 nächtlichen Starts/Landungen die lauteste nächtliche Lärmquelle Deutschlands und mit einem CO 2 -Ausstoß von über zwei Tonnen pro Start und Landung auch der klimaschädlichste Flughafen in Deutschland.

Aufgrund der aktuellen Ausbaupläne von DHL sollen die nächtlichen Starts/Landungen, insbesondere von großen und klimaschädlichen Transportmaschinen um über 50 Prozent steigen. Gegen diesen Wahnsinn wendet sich die Petition „Kein weiterer Ausbau des Frachtflughafens Leipzig-Halle“. Die Unterschriftensammlung endet in 3 Wochen am 5.Juni. Noch vor der Sommerpause sollen die Unterschriften in Dresden dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) übergeben werden und damit das offizielle Landtagspetitionsverfahren starten.

Unterstützt wird die Petition durch ein in dieser Woche veröffentlichtes lärmmedizinisches Gutachten,1 in dem von einem weiteren Frachtflugausbau dringend abgeraten wird. Hier geht es zur Petition:

http://www.openpetition.de/!fghdq

