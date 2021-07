Iran: Streikwelle breitet sich auf den Ölfeldern aus

Streik iranischer Ölarbeiter hat sich auf mindestens 70 Öl-, Gas- und Petrochemieunternehmen in acht Provinzen ausgeweitet. Es begann einen Tag nach den Präsidentschaftswahlen vom 18. Juni unter befristet beschäftigten Arbeitnehmern.

Die Arbeiter, hauptsächlich Gerüstbauer, Schlosser, Schweißer und Elektriker wollen, dass die Löhne von 220 auf 370 Pfund im Monat erhöht werden. Die Inflationsrate im Iran beträgt derzeit 50 % pro Jahr.

Sie fordern auch die Umsetzung der Arbeitsgesetze von 2010, die befristeten Vertragsarbeitern pro 20 Arbeitstage zehn freie Tage gewähren. Derzeit werden nur festangestellte Arbeitnehmer freigestellt, deren Zahl ist in den letzten Jahren gesunken. Mehr freie Tage könnten es Arbeitern ermöglichen, von Ölbohrinseln und Einrichtungen in ihre Heimatorte zurückzukehren, die oft weit entfernt sind. Die Arbeiter wollen auch bessere Lebensbedingungen in den Gemeinschaftswohnheimen und höhere Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen.

Einige fordern die Abschaffung der Unterauftragsvergabe. Die meisten Arbeiter tauchen am Arbeitsplatz auf, verweigern aber die Arbeit. Arbeiteraktivisten sagen, dass, wenn Arbeiter nicht erscheinen, sie nach drei Tagen entlassen würden oder von Sicherheitskräften verfolgt werden können.

Im Juli 2020 beteiligten sich Arbeiter von 15 Raffinerien, petrochemischen Unternehmen und Kraftwerken an einer landesweiten Kampagne für Zulagen und andere Rechte.

Die jüngste Aktion – genannt „Kampagne 1400“, wie das Jahr 2021 im iranischen Kalender genannt wird – ist viel größer. Es wurde unter dem Motto „Wir geben unsere Rechte nicht auf“ ins Leben gerufen.

Kampf um Rechte

Der Rat für die Organisierung der Öl-Lohnarbeiter-Proteste, der sich für die Rechte von 41.000 Lohnarbeitern in der Ölindustrie einsetzt, hat diese Woche seine zweite Erklärung abgegeben.

Darin heißt es: „Während des jüngsten Protestes sind viele unserer Kollegen in den Streik getreten, haben ihren Arbeitsplatz verlassen und sind nach Hause gegangen. Andere sind jedoch in ihren Unterkünften geblieben. Durch die Erhöhung unserer Anzahl wollen wir auf unsere Forderungen aufmerksam machen.“

„Wir wollen in den Entscheidungsprozess eingebunden werden, der hilft, unsere Forderungen zu verwirklichen.

Wir haben gesehen, dass die Geschäftsleitung mancher Betriebe manchmal schonungslos die streikenden Tagelöhner entlassen und sofort ersetzt hat.“ Berichten zufolge wurden 700 Arbeiter, Beschäftigte von Auftragnehmern der Teheraner Raffinerie, entlassen.

Präsident Hassan Rouhani sagte dem Kabinett am Mittwoch, der Streik habe keine Auswirkungen auf Produktion, Vertrieb und Export gehabt und werde sie auch nicht beeinträchtigen. Dies gelte trotz der Behauptungen der „antiiranischen Satelliten-TV-Propagandamaschinen“.

Die falschen Freunde der iranischen Arbeiter – die USA, Großbritannien und ihre Verbündeten – werden versuchen, jede Revolte gegen das Regime zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen.

Sie tun dies, während sie strafende Sanktionen verhängen, die die iranischen Arbeiter hart treffen. Solche imperialistischen Mächte sollten verschmäht werden.

Aber Kämpfe wie dieser Streik sind nicht das Ergebnis imperialistischer Agitation. Es spiegelt den Widerstand gegen ein Regime wider, das Arbeiter unterdrückt und ausbeutet. Es waren die Streiks der Ölarbeiter Ende 1978 – inmitten von Massenprotesten von Arbeitern, Studenten und Armen –, die das mörderische, von den USA unterstützte Regime von Shah Reza Pahlavi besiegte.

Der Artikel wurde von Nina Albrecht übersetzt und erschien im Socialist Worker