20 SPD-Abgeordnete fordern Waffenstillstand in Gaza!

Mindestens 23.000 Menschen sind in Gaza gestorben und dennoch gab es in der politischen Landschaft Deutschlands kaum Abgeordnete die einen Waffenstillstand gefordert haben, bisher waren dies nur die Bundestagsabgeordneten der Linken und von BSW sowie 3 sozialdemokratische Abgeordnete. Das hat sich mit dem heutigen Tag geändert 20 Abgeordnete der SPD, 20 kanadische Abgeordnete der Liberalen und der Sozialdemokraten, sowie 12 Abgeordnete der Demokraten in den USA haben gemeinsam einen Brief für einen Waffenstillstand verfasst. Wir dokumentieren den Brief:

im Bewusstsein unserer gemeinsamen, globalen Verantwortung für die Sicherheit, Würde und Rechte

von Zivilistinnen und Zivilisten rufen wir, die Unterzeichnenden, dringend zu einem sofortigen

Waffenstillstand in Gaza sowie einen erneuten Anlauf zur Lösung des Konfliktes zwischen Israel und

Palästina auf.

Als starke Unterstützer Israels müssen Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika und

Kanada ihre Position nutzen, um einen erneuten Waffenstillstand sowie ultimativ einen nachhaltigen

Frieden im Interesse beider, Israelis und Palästinenser, voranzutreiben.

Der Angriff der Hamas am siebten Oktober war ein brutaler Terrorakt und ein abscheulicher Verstoß

gegen internationales Recht. Wir verurteilen diesen Zivilisationsbruch aus Mord, Folter, sexualisierter

Gewalt und Geiselnahme, der sich gegen unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten, inklusive Kinder,

richtete, aufs Schärfste. Alle Geiseln müssen von der Hamas sofort freigelassen werden. Wie jeder

andere Staat hat Israel im Rahmen des Völkerrechts das Recht, sich selbst zu verteidigen und gegen

zukünftige Angriffe zu schützen.

Die fortlaufenden Kampfhandlungen in Gaza lassen jedoch keinen Schutzraum mehr für Zivilistinnen

und Zivilisten in einem der am dichtest besiedelten Gebiete der Welt zu. Die totale

Abriegelung Gazas schneidet über zwei Millionen Menschen, die Hälfte davon Kinder, weitestgehend

von Strom, Wasser, Nahrung, Medizin, Telekommunikation und Treibstoff ab.

Die humanitäre Situation in dem betroffenen Gebiet verschärft sich zusehends. Die

Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung sind aufgrund von Nahrungsmittelknappheit und dem

Ausbruch von Seuchen und Krankheiten äußerst prekär. Darüber hinaus haben die Bombardements,

die von den israelischen Streitkräften durchgeführt wurden, zu erheblichen Schäden an der zivilen

Infrastruktur geführt, was zu einer massiven Vertreibung von Millionen Menschen und zum Tod von

fast 25.000 Menschen geführt hat, unter ihnen mehr als 7000 Kinder. Die Lage vor Ort wird täglich

bedrückender und stellt eine immense humanitäre Notlage dar.

Wir glauben, dass der Preis, die Hamas zu besiegen nicht die Inkaufnahme des andauernden Leids

der palästinensischen Zivilbevölkerung sein kann. Inzwischen sind auch israelische Geiseln den

Angriffen zum Opfer gefallen. Ein erneuter, humanitärer Waffenstillstand ist sofort notwendig.

Vergangene Waffenpausen haben gezeigt, dass diese wirksam genutzt werden können, um

israelische Geiseln zu befreien und das Leben von Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu retten. Ein

erneuter, nachhaltiger Waffenstillstand würde es ermöglichen, die dringend benötigte humanitäre Hilfe

nach Gaza zu bringen, um die zunehmende humanitäre Katastrophe aus Verletzungen, Krankheiten,

Unterernährung und Dehydrierung zu lindern. Es würde auch die Befreiung der Geiseln erlauben –

eine notwendige Bedingung für den Frieden.

Die Alternative der weiteren Eskalation birgt große Risiken für Israel und die regionale Stabilität.

In der Westbank hat sich bereits Gewalt entfacht. Die Palästinensische Zivilbevölkerung wird vermehrt

Opfer von Übergriffen extremistischer Siedlerinnen und Siedler. Diese Angriffe finden in einem Umfeld

statt, das nahezu Straffreiheit gewährt und bereits Hunderte palästinensische Leben gefordert hat –

eine absolut untragbare Situation. Tausende Palästinenserinnen und Palästinenser sind in der West

Bank festgenommen worden. Vom Iran unterstütze Huthis haben Raketen auf kommerzielle Schiffe

im Roten Meer abgefeuert, während die Hisbollah im Südlibanon regelmäßig auf Israels Norden

feuert.

Sollten sich diese Akteure tatsächlich aktiv in den Konflikt einschalten, könnte dies verheerende

Auswirkungen auf die ganze Region haben.

Sobald ein Waffenstillstand erreicht ist, muss erneut mit intensiver diplomatischer Arbeit begonnen

werden, um einen dauerhaften Frieden zu etablieren. Die Millionen von Menschen in Israel und den

palästinensischen Gebieten werden weiterhin dort leben. Einzig eine politische Lösung, die das

Selbstbestimmungsrecht und die Würde beider Völker, sowohl der Israelis als auch der Palästinenser,

respektiert, kann den Grund für Hass und Hoffnungslosigkeit beseitigen, welche die radikale Ideologie

der Hamas nähren.

Wir glauben, dass unsere Länder einen neuen Anlauf einer Außenpolitik anführen müssen, der dem

Konflikt zwischen Israel und Palästina ein Ende setzt und Rechte, Würde und Sicherheit beider Völker

in den Mittelpunkt stellt. Dieser Prozess muss zum Ziel haben, eine nachhaltige und umfassende

Lösung des Konflikts im Einklang mit internationalem Recht herbeizuführen.

Den Verantwortlichen in der Region muss bewusst sein, dass eine Rückkehr zum bisherigen,

unhaltbaren und riskanten Status quo, in dem der Konflikt ungelöst bleibt, keine Option ist. Es ist

unerlässlich, dass weder die Hamas noch andere Gruppierungen Gaza weiterhin als Basis für

Aktivitäten nutzen, die Israels Sicherheit bedrohen. Gleichzeitig ist es notwendig, dass Israel die

restriktive Blockade des Gazastreifens aufhebt und die unrechtmäßige Besatzung palästinensischer

Gebiete beendet.

Die Vision einer Zwei-Staaten-Lösung bleibt der einzig gangbare Weg für eine nachhaltige

Konfliktlösung – hierbei kommt Deutschland, den USA und Kanada gemeinsam mit regionalen

Akteuren eine Schlüsselrolle zu, diesen Weg konstruktiv zu revitalisieren. Es ist wichtig, dass die

Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung nicht nur in Worten, sondern auch in Taten zum

Ausdruck kommt. Unsere Regierungen sollten sich für die Einhaltung internationalen Rechts

einsetzen und unsere Verbündete für ihre Handlungen in die Verantwortung nehmen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, sowohl die israelische als auch die palästinensische Führung

gleichermaßen zur Verantwortung zu ziehen, wenn Handlungen die Realisierung einer möglichen

Zwei-Staaten-Lösung gefährden. Die Ausweitung israelischer Siedlungen in den besetzten Gebieten

durch Premierminister Netanyahu stellt nicht nur ein erhebliches Hindernis für die Erreichung eines

umfassenden, gerechten und dauerhaften Friedens dar, sondern ist ein Verstoß gegen die Vierte

Genfer Konvention, die von den Verbündeten verurteilt werden muss.

Es bedeutet auch nennenswerte internationale Wiederaufbauhilfe für die zerstörten zivilen

Ortschaften in Gaza und Israel bereit zu stellen. Die Schaffung einer staatlichen Infrastruktur für

Bildung, Gesundheit, sozialer Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit werden unabdingbar sein für einen

möglichen demokratischen, palästinensischen Staat.

Mehr denn je bedarf es unserer gemeinsamen Aufmerksamkeit für die Probleme der Region und einer

diplomatischen Initiative, um den Kreislauf der Gewalt zu beenden und eine Zukunft zu ermöglichen,

in der Israelis und Palästinenser in Frieden und Sicherheit nebeneinander leben können, in

unabhängigen, lebensfähigen und international anerkannten Staaten.

Während wir uns dieser Vision erneut verpflichten, beteuern wir gleichzeitig unsere historische

Verantwortung jüdisches Leben hier wie dort zu schützen. Unsere Solidarität mit Jüdinnen und Juden

sowie unsere Überzeugung für die Notwendigkeit der Existenz eines jüdischen Staates macht es

umso dringlicher für Deutschland, die Vereinigten Staaten und Kanada die israelische Regierung zu

einer Abkehr von ihrer jetzigen Politik zu bewegen, die nur zu mehr Gewalt und Hass führen wird.

Dieser Konflikt verbreitet sich in Form von wachsendem Antisemitismus, anti-palästinensischem Hass

und Islamfeindlichkeit/antimuslimischer Rassismus weit über den Nahen Osten hinaus. Wir verurteilen

diesen Hass in jeder Form und unterstreichen dabei die Notwendigkeit eines demokratischen Rechts

auf eine offene und respektvolle Debatte über die Sichtweisen auf diesen Konflikt.

Die Sicherheit und die Zukunft von Israel und Palästina sind untrennbar miteinander verbunden. Nur

eine politische Lösung kann den Wunsch nach Frieden und Sicherheit erfüllen. Unsere Länder

müssen gemeinsam vorangehen, um diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen.



Mit freundlichen Grüßen

Sanae Abdi, Mitglied des Deutschen Bundestages, Sprecherin für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung in der SPD-Bundestagsfraktion, Köln, Deutschland

Adis Ahmetovic, Mitglied des Deutschen Bundestages, Sprecher für Internationale Klimaund Energiepolitik in der SPD-Bundestagsfraktion, Hannover, Deutschland

Nezahat Baradari, Mitglied des Deutschen Bundestages, Sprecherin für Kinder- und

Jugendgesundheit und Europäische Gesundheitspolitik in der SPD-Bundestagsfraktion,

Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Alexandre Boulerice, Mitglied des Kanadischen Parlaments, New Democratic Party of

Canada, Stellvertretender Vorsitzender und Sprecher für Arbeit, Rosemont La-Petite-Patrie,

Kanada

Isabel Cademartori, Mitglied des Deutschen Bundestages, Verkehrspolitische Sprecherin

der SPD-Bundestagsfraktion, Mannheim, Deutschland

Andre Carson, Mitglied des US-Repräsentantenhauses (D-IN, 7) Indiana, Vereinigte

Staaten von Amerika

Bonnie Watson Coleman, Mitglied des US-Repräsentantenhauses (D-NJ,12) New Jersey,

Vereinigte Staaten von Amerika

Blake Desjarlais, Mitglied des Kanadischen Parlaments, New Democratic Party of Canada,

Sprecher für das Finanzministerium, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Edmonton

Griesbach, Kanada

Nathaniel Erskine-Smith, Mitglied des Kanadischen Parlaments, Liberal Party of Canada,

Beaches—East York, Kanada

Veronica Escobar, Mitglied des US-Repräsentantenhauses (D-TX, 16) Texas, Vereinigte

Staaten von Amerika

Manuel Gava, Mitglied des Deutschen Bundestages, Stellvertretender Sprecher für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in der SPD-Bundestagsfraktion,

Osnabrück, Deutschland

Al Green, Mitglied des US-Repräsentantenhauses (D-TX, 9) Texas, Vereinigte Staaten von

Amerika

Jasmina Hostert, Mitglied des Deutschen Bundestages, Sprecherin für Kinder und

Jugendbildung der SPD-Bundestagsfraktion, Böblingen, Deutschland

Frank Junge, Mitglied des Deutschen Bundestages, Sprecher für den Haushalt des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz der SPD-Bundestagsfraktion,

Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Macit Karaahmetoğlu, Mitglied des Deutschen Bundestages, Stellvertretender

rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Ludwigsburg, Deutschland

Anna Kassautzki, Mitglied des Deutschen Bundestages, Stellvertretende Sprecherin für

Digitalpolitik der SPD-Bundestagsfraktion, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Brian Masse, Mitglied des Kanadischen Parlaments, New Democratic Party of Canada,

Sprecher für Innovation, Wissenschaft und Industrie, Autostrategie, Grenzbeziehungen

zwischen Kanada und den USA und den Great Lakes, Windsor West, Kanada

Heather McPherson, Mitglied des Kanadischen Parlaments, New Democratic Party of

Canada, Sprecherin für auswärtige Angelegenheiten und stellvertretende

Fraktionsvorsitzende, Edmonton-Strathcona, Kanada

Dirk-Ulrich Mende, Mitglied des Deutschen Bundestages, Stellvertretender

kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Niedersachsen, Deutschland

Yasir Naqvi, Mitglied des Kanadischen Parlaments, Liberal Party of Canada, Ottawa-Centre,

Kanada

Rasha Nasr, Mitglied des Deutschen Bundestages, Sprecherin für Migration und Integration,

stellvertretende Sprecherin für Arbeit und Sozialpolitik der SPD-Bundestagsfraktion,

Dresden, Deutschland

Aydan Özoğuz, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Mitglied des Deutschen

Bundestages, Hamburg, Deutschland

Christian Petry, Mitglied des Deutschen Bundestages, europapolitischer Sprecher der SPDBundestagsfraktion, Sankt Wendel, Deutschland

Dr. Nina Scheer, Mitglied des Deutschen Bundestages, Sprecherin für Klimaschutz und

Energie der SPD-Bundestagsfraktion, Herzogtum Lauenburg/Stormarn-Süd, Deutschland

Johannes Schraps, Mitglied des Deutschen Bundestages, Stellvertretender

europapolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Weserbergland, Deutschland

Ralf Stegner, Mitglied des Deutschen Bundestages, Sprecher für Transatlantische

Beziehungen und USA der SPD-Bundestagsfraktion, Pinneberg, Deutschland

Derya Türk-Nachbaur, Mitglied des Deutschen Bundestages, Stellvertretende Sprecherin

für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der SPD-Bundestagsfraktion, Schwarzwald-Baar,

Deutschland

Lena Werner, Mitglied des Deutschen Bundestages, Stellvertretende Sprecherin für

Wirtschaftspolitik der SPD-Bundestagsfraktion, Bitburg, Deutschland

Gülistan Yüksel, Mitglied des Deutschen Bundestages, Stellvertretende Sprecherin für

Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion, Mönchengladbach, Deutschland

Salma Zahid, Mitglied des Kanadischen Parlaments, Liberal Party of Canada, ScarboroughCentre, Kanada

Armand Zorn, Mitglied des Deutschen Bundestages, Stellvertretender finanzpolitischer

Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Frankfurt am Main, Deutschland