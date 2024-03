Politik und Gesellschaft

Im Zuge der Berlinale ist in Deutschland eine Debatte entbrannt, in der unhaltbare Vorwürfe gegen mehrere Personen vorgebracht wurden, die auf der Bühne ihre Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern zum Ausdruck brachten – insbesondere gegen den palästinensischen Filmemacher Basel Adra und seinen Co-Regisseur Israeli Yuval Abraham, die für ihren Film „No Other Land“ ausgezeichnet wurden. Im Folgenden veröffentlichen wir einen Brief von Shelly Steinberg von der Jüdisch-Palästinensischen Dialoggruppe München an die Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Freiheitsliebe-Redaktion). Sehr geehrte Frau Roth, ich wende mich an Sie, da ich sprach- und fassungslos bin angesichts der Reaktionen auf die Reden auf der Berlinale 2024. Ich selbst bin in Israel geboren und in Deutschland...