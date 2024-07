Bangladesch: Die Wut explodiert

Tausende Demonstranten sind auf die Straßen Bangladeschs geströmt und stellen sich gegen die Regierung der rechtsgerichteten Premierministerin Sheikh Hasina und ihrer Awami-Liga-Partei (AL), die ein Gesetz durchsetzen wollten, das Arbeitsplätze nach Parteizugehörigkeit verteilt. Mindestens 133 Menschen wurden bisher getötet.

Seit mehr als einer Woche befindet sich die riesige Studentenbewegung in tödlichen Auseinandersetzungen mit paramilitärischer Polizei und bewaffneten Unterstützern der Premierministerin. Sie protestieren gegen ein Quotensystem für öffentliche Sektorjobs, die wesentlich besser bezahlt sind als Jobs im privaten Sektor, das diejenigen benachteiligt, die nicht mit der regierenden Partei verbunden sind. Hasina reagierte, indem sie die Demonstranten als „Razakar“ bezeichnete, ein beleidigender Begriff für Kollaborateure mit Pakistan während des Unabhängigkeitskriegs von 1971. Das war ein Signal an ihre Unterstützer, die Studenten mit äußerster Brutalität anzugreifen. Schwere bewaffnete pro-regierungsnahe Kräfte schossen letzte Woche mit scharfer Munition auf Demonstranten.

Tödliche Gewalt

Laut der indischen Zeitung Hindustan Times sind bisher mindestens 133 Menschen getötet worden, während Hunderte weitere schwer verletzt sind. Soziale Medien zeigen Videos, in denen die Polizei aus nächster Nähe auf Demonstranten schießt, während sie pro-regierungsnahe Schlägertrupps wüten lassen. Ein Augenzeuge sagte: „Wir hatten nichts in unseren Händen. Wir hatten nur Plakate und Fahnen. Sie begannen, Steine auf uns zu werfen und dann mit Eisenstangen auf uns einzuschlagen.“ Die Studierenden berichten, dass Hasina jeden Teil des Staates, einschließlich der Universitätsbehörden, gegen sie aufgebracht hat.

Ein Medizinstudent der Universität Dhaka sagte, dass, als eine bewaffnete Bande seinen Campus stürmte, während die Mitarbeit der Hochschulbehörde einfach aus ihren Büros zusahen. „Wir waren vor dem Registrierungsgebäude und ich sah einige Universitätsbeamte von oben zuschauen“, sagte er. „Wir versuchten zu fliehen, aber die Bürogebäude waren verschlossen. Wir flehten darum, eingelassen zu werden, aber niemand öffnete die Türen. Das ist nicht nur ein Versagen – das ist Mittäterschaft.“

Am vergangenen Donnerstag setzten Demonstranten mindestens zwei Regierungsgebäude in der Hauptstadt Dhaka in Brand, darunter den nationalen Fernsehsender Bangladeschs. Der Staat reagierte am nächsten Tag mit der Verhängung einer landesweiten Ausgangssperre und dem Einsatz des Militärs zur Patrouille auf den Straßen. Hasina hat ihnen einen „Schießbefehl“ erteilt.

Netze gekappt

Die Behörden haben auch Internet- und Telefonnetze gekappt. In einer Notmaßnahme hat das oberste Gericht des Landes am vergangenen Sonntag einen Großteil der Quotenregelung, die den Aufstand ausgelöst hatte, abgeschafft. Doch das Gericht hat es vermieden, das Jobzuweisungssystem ganz zu verbieten, was bedeutet, dass das System der Patronage und Korruption bestehen bleibt.

Der Artikel erschien im Socialist Worker und wurde von uns übersetzt.