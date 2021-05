Schengen-Visa – Weshalb die Visapolitik eine Reform braucht

Das Visum. Ein Thema, über das man sich als deutsche Person meistens keine größeren Gedanken macht. Meistens bekommt man es, wenn man denn überhaupt ein Visum braucht, einfach bei der Ankunft im Zielland und nur in seltenen Fällen, wie Russland beispielsweise, muss man es vorher beantragen.

Diesen Luxus haben nicht viele Länder, tatsächlich ist der deutsche Reisepass einer der stärksten auf der ganzen Welt. Was das aber wirklich für den Rest der Welt bedeutet, ist den allermeisten Menschen gar nicht bewusst.

An Beispiel meiner momentanen Lebenssituation möchte ich verdeutlichen, was ungerechte Visaverfahren eigentlich bedeuten. Ich bin keine Juristin oder Rechtsexpertin, mein Wissen stammt aus dem Internet, aus Interaktionen mit anderen Betroffenen, meinem eigenen Prozess und meinem Kontakt zum Verband binationaler Familien und Partnerschaften.

Die Kurzfassung meiner letzten zwei Jahre ist folgende: Ich bin Studentin und habe 2019 mein Auslandssemester an der University of Botswana angetreten. Dort habe ich meinen heutigen Verlobten kennengelernt, mit dem ich mir eine gemeinsame Zukunft aufbauen möchte. Wir haben inzwischen sämtliche Lockdowns in Botswana zusammen verbracht und sind zu einem eingespielten Team zusammengewachsen. Ich war die ganze Zeit über in Afrika, was nur wegen der geschlossenen Grenzen möglich war. Während dieser Zeit habe ich mich in die Visumsarten, die es für den Schengenraum gibt, eingelesen. Die Abgründe sind tief.

Grundlegend wird erst einmal von allen Menschen, die in der EU und den Schengenstaaten leben, kein Visum verlangt. Dazu gibt es noch 63 weitere Länder, die visafrei[1] einreisen können. Bemerkenswert hier ist, dass es sich bei diesen Ländern vorwiegend um Länder des Globalen Nordens und anderen, in denen es eine gewisse Anzahl an weißen Menschen gibt, handelt. Nur zwei davon befinden sich auf dem afrikanischen Kontinent, nämlich Mauritius und die Seychellen. Das bedeutet, dass alle anderen afrikanischen Länder, wie auch Botswana (und natürlich der Rest der Welt) einer Visumpflicht unterliegen.

Das klingt erst mal gar nicht so schlimm, bis man sich anschaut, was man alles für ein solches Visum braucht. Erstmal gibt es verschiedene Arten von Visa,[2] das „einfachste“ ist wohl das Touristenvisum.[3]

Dafür werden 13 Dokumente benötigt, darunter einfache Dinge wie ein Formular und den gültigen Reisepass, aber auch so etwas wie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, das heißt, die Universität oder der Arbeitgeber müssen bescheinigen, dass die Reise nicht bei Arbeit oder Studium stört; einen Zivilstandsnachweis, also eine Geburts- oder Heiratsurkunde; eine Stromrechnung, einen Führerschein und dann das Beste von allem, den Finanzierungsnachweis.

Beim Finanzierungsnachweis muss man beweisen, dass man genug Geld hat, um in Deutschland zu leben. Das geht durch einen Bankauszug, der nicht älter als drei Monate ist. Allerdings ist nicht klar, wie hoch der Betrag auf dem Konto sein soll, obwohl unzureichende Finanzen ein klarer Ablehnungsgrund sind. Alternativ dazu kann eine in Deutschland lebende Person eine Verpflichtungserklärung[4] ausfüllen. Das klingt erstmal harmlos, hat es aber in sich.

Es ist ein Schreiben, was man beim Auswärtigen Amt beantragen muss. Es kostet eigentlich 29 Euro, unter bestimmten Umständen auch 80 Euro. Es besagt, dass die unterzeichnende Person alle anfallenden Kosten für die reisende Person übernimmt, also Unterkunft, Verpflegung, Transport und gegebenenfalls medizinische Kosten. Dazu haftet die unterzeichnende Person auch für die andere, wird also quasi zu einer Art Vormund. Es wird verlangt, dass die reisende Person zum Beispiel nicht in Deutschland heiratet und nach dem Aufenthalt direkt in ihr Heimatland zurückreist, was nicht in allen Fällen einfach so möglich ist. Als unterzeichnende Person muss man die eigene Bonität beweisen, dazu muss man entweder ein monatliches Einkommen von über 2.000 Euro haben oder ein Sperrkonto mit 5.000 Euro besitzen.

Dazu kostet das Visum selbst noch 80 Euro, die Verpflichtungserklärung muss im Original bei der deutschen Botschaft vorliegen, also kommen knapp 100 Euro Versand mit DHL Express dazu, die Krankenversicherung kostet auch mindestens 90 Euro und für eine Geburtsurkunde muss man zumeist auch noch extra bezahlen. Für ein Schengener Touristenvisum ist man da mal gut und gerne bei 350 Euro insgesamt und das nur für 90 Tage in einem 180-Tage-Zeitfenster ohne Flüge und Unterkunft. Das ist eines der teuersten Visa der Welt.

Schaut man sich an, wie hoch die durchschnittlichen Monatslöhne in den betroffenen Ländern sind, in Botswana zum Beispiel 300 Euro,[5] wird deutlich, dass es den meisten Menschen in den sogenannten Drittstaaten unmöglich gemacht wird, Europa zu besuchen. Zum Vergleich, ein Touristenvisum für Deutsche in Botswana bekommt man bei der Ankunft am Flughafen und es kostet ganze 25 Euro.[6] Man braucht nur den Reisepass, sonst nichts.

Für unsere gemeinsame Zukunft taugt ein Touristenvisum leider nicht sehr viel, da es nur bedeuten würde, dass wir nach 3 Monaten wieder woanders hinmüssten. Welche anderen Visumsarten gibt es denn noch?

Zum einen gibt es natürlich die klassischen Arbeitsvisa[7] und Visa zur Arbeitssuche.[8] Hierzu braucht man hohe Qualifikationen oder einen schon bestehenden Arbeitsvertrag. Dazu meistens mindestens ein B1-Deutschzertifikat des Goethe-Instituts, worauf ich später noch zu sprechen komme. Also für uns keine Option.

Beim Ausbildungsvisum[9] braucht man ebenfalls einen bestehenden Vertrag, dazu wollen die Behörden noch gegebenenfalls vorhandene alte Reisepässe sehen. Dann zum Studienvisum;[10] es gibt ein paar technische Studiengänge auf Englisch, alle anderen Universitäten verlangen mindestens ein C1 Zertifikat (fast Muttersprachler-Level), also auch nicht plausibel.

Ein Sprachkursvisum[11] klingt interessant, bis man feststellt, dass es nur für ausgewählte Sprachkurse gilt, welche astronomische Preise haben.

Es gibt auch ein Visum zur Eheschließung.[12] Hierfür müssen beide Parteien ein Ehefähigkeitszeugnis vorlegen, aber um das der deutschen Person zu bekommen muss man zuerst das der Person aus dem Drittstaat besorgen und gemeinsam mit beiden Geburtsurkunden beim Standesamt einreichen. Von dort aus geht es zum Oberlandesgericht, welches der Hochzeit stattgibt oder eben nicht. Im Falle einer Zusage kann man dann einen Termin zur Eheschließung ausmachen, dann mit allen Dokumenten inklusive eines A1-Zertifikats des Goethe-Instituts zur deutschen Botschaft gehen und die Visumsbewerbung einreichen. Die Bearbeitung dieses Visums kann erfahrungsgemäß allerdings so lange dauern, dass der Termin zur Eheschließung überschritten wird. In diesem Fall kann dadurch eine Ablehnung entstehen. Das ist uns zu riskant, deshalb fällt diese Option für uns auch aus.

Die einzige Visumsart, die noch bleibt, ist die Familienzusammenführung.[13] Hierzu müssen wir zuerst in einem dritten Land heiraten, der Prozess mit den Ehefähigkeitszeugnissen bleibt derselbe, mit der Ausnahme, dass die Dokumente nicht zum Oberlandesgericht müssen, sondern direkt vom Standesamt bearbeitet werden können. Trotzdem brauchen wir sein Ehefähigkeitszeugnis um meines beantragen zu können.

Wenn wir das geschafft haben, müssen wir hier auch einen A1-Test des Goethe-Instituts[14] ablegen, um zu beweisen, dass er die Grundlagen der deutschen Sprache beherrscht. Das ist wirklich problematisch aus verschiedenen Gründen.

Es wird spezifisch ein Test des Goethe-Instituts[15] gefordert. Keine andere Sprachschule und kein anderes Zertifikat werden akzeptiert und das, obwohl das Goethe-Institut in einigen Ländern wie zum Beispiel Botswana, gar keine Präsenz hat. Von den dort lebenden Menschen wird verlangt, in ein anderes Land zu reisen, um dieses Zertifikat abzulegen.

In anderen Ländern gibt es nur ein einziges Institut und es wird von den Menschen gefordert, dass sie zum Teil mehrere Tausend Kilometer zurücklegen, nur um dieses Zertifikat zu machen. Wegen der Pandemie wurde zwar der Kurs in den virtuellen Raum verlegt, doch für den Test wird immer noch Anwesenheit verlangt. Wenn der Test bestanden wurde, was wirklich nicht einfach ist, ist das Zertifikat nur ein Jahr lang für einen Visumantrag gültig. Trotz den lange coronabedingt geschlossenen Botschaften wurde keines der Zertifikate in ihrer Gültigkeit verlängert, sodass unzählige Partner und Partnerinnen den Test nun wiederholen müssen. Natürlich zum selben Preis.

Wenn wir schon über den Preis sprechen. In den meisten Ländern kostet ein Sprachkurs zwischen 300 Euro und 600 Euro, dazu kommen dann noch die Testgebühren von 100 Euro bis 200 Euro. Da kommt man im besten Fall mit 400 Euro raus, im schlimmsten Fall mit 800 Euro (Beispiel Südafrika[16]). Bei einem monatlichen Durchschnittseinkommen von 300 Euro ist das natürlich auch unmöglich zu stemmen, für uns als Studierende übrigens auch.

Danach müssen wir elf weitere Dokumente einreichen und warten. Dieses Warten kann sechs Monate und länger dauern, in denen er nicht reisen darf, da die Botschaft seinen Reisepass beschlagnahmt. Dazu darf ich bis 2022 nicht nach Botswana einreisen, da ich erst dann wieder ein Visum beantragen kann.

Die Prozesse, sowohl der Hochzeit von binationalen Paaren, als auch der Familienzusammenführung und sogar eines einfachen Touristenvisums sind darauf ausgelegt, dass die Menschen irgendwann aufgeben.

In Ländern, wie Marokko muss man auf einen Termin zur Beantragung einer Familienzusammenführung ganze 18 Monate warten! Hier ist nicht die Bearbeitungszeit gemeint. Dazu kann ein Visumantrag einfach ohne Nennung von Gründen abgelehnt werden. So wird eine hohe Anzahl von Anträgen vor allem aus Afrika abgelehnt. Sowas ist besonders frustrierend, da man nach all den Strapazen noch nicht einmal eine Begründung erhält. Natürlich bekommt man keinen Cent zurückerstattet. Ich kenne einige Paare, die 10.000 Euro und mehr in den kompletten Prozess investieren mussten.[17]

Es ist nervenaufreibend, frustrierend, teuer und macht einfach wütend. Wir sind momentan in Tansania, fliehen vor der Trennung durch menschengemachte Grenzen, von Visum zu Visum. Wir halten uns mit Online-Jobs am Leben, bis wir es schaffen zu heiraten und das Schengenvisum zu beantragen, damit wir uns irgendwann eine gemeinsame Zukunft in Deutschland aufbauen können. Es ist traurig, dass jungen Menschen wie uns keine andere Möglichkeit bleibt, als zu heiraten, wenn wir eine gemeinsame Zukunft haben wollen. Ich wollte eigentlich nie heiraten und ich hasse es, dass mir diese Wahl abgenommen wurde.

Es kann doch nicht sein, dass Europa sich so unsolidarisch und einfach unverschämt verhält, sodass eine Einreise für Menschen aus Drittstaaten quasi unmöglich gemacht wird. Während Europäer in jegliche Länder einfach hereinspazieren können, ist es für die anderen ein absoluter Kraftakt, verbunden mit hohem finanziellem Aufwand, viel Frustration und Tränen.[18]

Die Visapolitik braucht eine Reform und zwar jetzt. Glücklicherweise gibt es Zusammenschlüsse von anderen Betroffenen und Verbündeten, wie den Verband binationaler Familien und Partnerschaften,[19] Visawie[20] und anderen, die sich für diese Reform einsetzen – doch zu fairen Visaverfahren ist es noch ein weiter Weg.

Von Marielle Mühl. Marielle ist 24 und studiert in Landau i.d.Pfalz. Sie ist intersektionale Feministin und setzt sich für faire Visapolitik ein. Ihr könnt Marielle hier auf Instagram folgen: @aisosiliz.

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Visum#Visa_nach_dem_Schengen-Recht

[2] https://www.germany-visa.org/

[3] https://www.germany-visa.org/schengen-visa/

[4] https://www.germany-visa.org/verpflichtungserklarungen/

[5] https://tradingeconomics.com/botswana/wages

[6] https://www.gov.bw/visa-applications/visa-application-tourism-visa

[7] https://www.germany-visa.org/work-employment-visa/

[8] https://www.germany-visa.org/job-seeker-visa/

[9] https://www.germany-visa.org/training-internship-visa/

[10] https://www.germany-visa.org/student-visa/

[11]https://www.germany-visa.org/student-visa/language-course/

[12] https://www.anwalt-diedrich.de/home/anwalt-auslaenderrecht/visum/heiratsvisum/

[13] https://www.germany-visa.org/family-reunion-visa/

[14] https://www.goethe.de/en/index.html

[15] https://www.change.org/p/heiko-maas-trennung-von-ehepartnern-durch-das-examen-a1-beenden?recruiter=905783769&recruited_by_id=6adc2b9e-aeb0-4db1-9017-fff8d414ec04&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard

[16] https://www.goethe.de/ins/za/en/spr/kur/gia/tup.cfm

[17] https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/EyDtuiZHbufjmaucDezQp-2AFTi9nxFGUod6vK80tbo/%C2%A0

[18] https://www.change.org/p/ausw%C3%A4rtiges-amt-unmenschliche-behandlung-binationaler-familien-beenden?signed=true

[19] https://www.verband-binationaler.de/

[20] https://visawie.org/de/home/