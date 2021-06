Wir suchen dich! – Werde Teil der Freiheitsliebe-Community

Hast du nicht auch Lust, mit deiner Zeit etwas Sinnvolles anzustellen und an einem der größten linken Onlineportale Deutschlands mitzuwirken?

Unsere wunderschöne Welt ist kompliziert. Seit über einem Jahrzehnt arbeiten daher die fleißigen Leute der Freiheitsliebe daran, dir in diesen krisenhaften, chaotischen Zeiten alternative Perspektiven auf diese unsere Welt zu liefern.

Wir wollen auch weiterhin die Stimmen der Ungehörten hörbar machen – der Marginalisierten und Unterdrückten, der Geflüchteten und der nach Frieden Strebenden. Mit einer klar linken, antirassistischen, feministischen, antikapitalistischen und freiheitsliebenden Attitüde wollen wir ein Sprachrohr sein für all jene, die sich gegen Krieg und Militarisierung stellen, eine ökosozialistische Politik anstreben und für eine Gesellschaft ohne Diskriminierung und Rassismus kämpfen.

Wir sind dabei aus Überzeugung komplett frei von Werbung. Doch natürlich haben auch wir verschiedenste Ausgaben, die wir komplett aus Spenden finanzieren. Bis auf eine 400-Euro-Stelle machen wir das hier alles ehrenamtlich.

Und daher suchen wir dich!

An allen Ecken und Enden fällt bei uns Arbeit an, für die wir immer engagierte Leute suchen, die am Freiheitsliebe-Projekt mitwirken wollen. Aufgaben wären zum Beispiel:

Übersetzung von Artikeln (auch eigenständiges Suchen passender Artikel)

Redigieren von Texten

Produktion von Videointerviews

Schreiben eigener Texte, zum Beispiel über Demos, Bewegungen, Besprechungen von (politischen) Büchern, Serien, Musik … oder alles, was dir sonst unter den Nägeln brennt

…

Wenn du dir vorstellen kannst, in einem dieser Bereiche mit uns zusammenzuarbeiten, kannst du dich gerne bei uns melden: info@freiheitsliebe.de

Wenn du zwar keine Zeit, aber dafür den einen oder anderen Euro überhast, freuen wir uns auch über jede finanzielle Unterstützung. Für uns am besten – weil am planbarsten – wäre eine monatliche Unterstützung in Form einer Fördermitgliedschaft schon ab 3 Euro pro Monat. Alle Infos dazu hier. Aber natürlich hilfst du uns auch mit jeder Einzelspende enorm weiter! (Spendenformular unten.)

So oder so – vielen Dank für deine Unterstützung!

Eure Freiheitsliebe-Redaktion.