Walz sagt, die Gaza-Demonstranten protestierten aus „genau den richtigen Gründen“

In einer scheinbaren Tonänderung in Abgrenzung zu Biden, hat Walz gesagt, dass diejenigen, die gegen Israels Krieg in Gaza protestierten, es aus den richtigen Gründen täten.

Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz sagte am Donnerstag, dass diejenigen, die gegen Amerikas Unterstützung des Kriegs Israels in Gaza protestierten, dies aus „genau den richtigen Gründen“ tun würden, in dem Versuch der Demokraten, sich um ein Gleichgewicht zwischen ihrer Unterstützung Israels und der humanitären Notlage der Zivilbevölkerung in der vom Krieg erschütterten Enklave zu bemühen.

Walz Kommentar kam in einem Interview mit einem lokalen öffentlichen Radiosender in Michigan, einem Bundesstaat mit einem großen Bevölkerungsanteil an amerikanischen Muslimen und einem potentiell entscheidenden Bundesstaat bei der Wahl im November durch den hohen Anteil an Wechselwählern. Seine Äußerung schienen eine Tonveränderung zu markieren, wenn auch keine politische, im Verhältnis zur unerschütterlichen Unterstützung Israels, die Vizepräsidentin Kamala Harris auf der Nationalen Demokratischen Parteiversammlung vor einem Monat versprochen hatte.

Walz sagte, der Angriff der Hamas am 7. Oktober war ein „schrecklicher Akt der Gewalt gegen das israelische Volk. Sie haben selbstverständlich das Recht, sich zu verteidigen.“

Aber er sagte auch, „dass wir nicht zulassen können, was gerade in Gaza passiert. Das palästinensische Volk hat selbst jedes Recht auch Leben und Freiheit.“

Während des Interviews wurde Walz auch gefragt, wie eine Präsidentschaft unter Harris mit dem fast elfmonatigen Krieg umgehen würde und ob sie mit Präsident Bidens brechen würde, der Israel während der Verhandlungen eines Waffenstillstands und einem Abkommen zur Befreiung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln unterstützt hat.

Harris, die bisher leidenschaftlicher über die Not der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen gesprochen hat als Biden, hat zugesichert, Israel weiterhin zu unterstützen.

In einer Stellungnahme nach der Identifizierung der Leichen der Geiseln sagte Harris, dass „die Bedrohung, die die Hamas für das für das israelische Volk sowie für die amerikanischen Bürger in Israel darstellt, beseitigt werden müsse“ und dass „Hamas den Gazastreifen nicht kontrollieren könne“.

Auch wenn die Vizepräsidentin eindringlicher über die Notlage der Zivilisten im Gazastreifen zu sprechen scheint, so stimmen Harris und Biden in ihren Bemühungen überein, Israel zu bewaffnen und ein Geiselabkommen sowie einen Waffenstillstand zu erreichen.

Harris und Biden trafen sich Anfang der Woche im „situation room“ des Weißen Hauses mit dem Verhandlungsteam der USA für das Geiselabkommen.

Unterdessen hat Harris Wahlkampf-Kampagne ihre Kontakte zu arabisch- und muslimisch-amerikanischen führenden Persönlichkeiten in Michigan intensiviert, um diese Gemeinschaft, die über Biden zunehmend verärgert ist, zu versöhnen, nachdem monatelange Bemühungen zu wenig Ergebnissen geführt hatten. Einige haben ihre Bereitschaft bekundet zuzuhören, während andere erste Gespräche mit dem Harris-Team geführt haben.

Harris hatte zuvor gesagt, dass es wichtig sei, sich daran zu erinnern, dass „der Krieg in Gaza kein binäres Problem ist. Allerdings sei das Gespräch darüber zu oft binär, auch wenn die Realität komplexer ist“.

Die Familien der Geiseln haben dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu vorgeworfen, ein Abkommen zu blockieren und möglicherweise ihre Angehörigen zu opfern, um einen Landstreifen in Gaza entlang der ägyptischen Grenze, dem sogenannten „Philadelphi-Korridor“, zu halten.

Hunderttausende Israelis gingen diese Woche auf die Straße und forderten ein Abkommen Sie betonten dabei, dass die Zeit knapp wird, um die Geiseln noch lebend nach Hause zu bringen.

Biden sagte diese Woche, dass man noch verhandele.