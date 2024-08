Israels Armee sah zu als Siedler ein palästinensisches Dorf angriffen und in Brand setzten

Am Donnerstagabend griffen mindestens 60 maskierte israelische Siedler das palästinensische Dorf Dschit an, setzten Häuser und Autos in Brand und erschossen den 23 Jährigen Palästinenser Rashid Abdul Qader Sada. Botschafter und Regierungen weltweit verurteilten den Angriff, doch fast alle schwiegen zur Rolle der israelischen Armee, die daneben stand und nichts tat.

„Reservisten der israelischen Streitkräfte (IDF) sahen untätig zu, als israelische Siedler im Westjordanland ein palästinensisches Dorf überfielen, Gebäude und Fahrzeuge in Brand steckten und Anwohner angriffen, wie eine vorläufige Untersuchung Israels ergab“ schreibt die Haaretz zu der Attacke von Donnerstagabend. Ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums sagte, dass die Soldaten „nichts unternommen haben, um das Pogrom zu stoppen“, obwohl sie Zeugen der Taten waren. „Sie standen einfach daneben, sahen alles mit an und taten nichts“ so der Beamte gegenüber der Haaretz. Während und nach den Ausschreitungen kam es auch nur zu einer einzigen, kurzzeitigen Verhaftung, allerdings nicht wegen der Gewalt, sondern weil ein Siedler die israelische Armee gestört habe. Der Siedler wurde kurz darauf wieder freigelassen. Die Eskalation der Gewalt in Jit verdeutlicht nicht nur die Radikalität und Gewaltbereitschaft der Siedlerbewegung, sondern auch das Israels Armee nichts tut um diese zu stoppen.

Während der Großteil der weltweiten Aufmerksamkeit sich auf das Leid und die Gewalt in Gaza richtet, verschlechtert sich auch die Situation der Palästinenserinnen und Palästinensern im von Israel besetzten Westjordanland immer weiter. Dies liegt vor allem an der israelischen Regierung, in der mehrere Minister selbst in Siedlung wohnen, die die Siedler offen unterstützt. Die Folge ist ein massiver Anstieg der Gewalt, seit dem 07. Oktober wurden mindestens 590 Palästinenser im Westjordanland getötet und dutzende Städte und Dörfer von Siedler angegriffen.