Großbritannien: Die rechtsextreme Gewalt und der Faschismus

Wie hat sich die Welle der rechten und faschistischen Gewalt in Großbritannien entwickelt? Die Welle der rechtsextremen Gewalt ist schockierend und ekelhaft. Eine Reaktion von Anti-Rassisten, Sozialisten und der Arbeiterbewegung ist dringend notwendig.

Aber das sollte keine Überraschung mehr sein. Schon seit längerem sprechen viele Progressive eine düstere Warnung aus. Wenn die offizielle Politik von Rassismus, Sündenböcken und offizieller Islamfeindlichkeit nutzt, dann wird dies die Rechtsextremen weiter fördern und einen faschistischen Kern schaffen.

Gewalttätige Rassisten werden behaupten, dass auch Politiker über das Ausmaß der Migration und das Verhalten der Islamisten besorgt seien. Aber sie würden nichts Wirksames dagegen tun. Die rechtsextreme Seite müsse diese Angelegenheiten also eigenständig lösen.

Konservative und Labour

Es ist keine Freude zu sagen, dass wir Recht hatten. In vielerlei Hinsicht stehen wir jetzt vor der bedrohlichsten faschistischen Herausforderung seit einem Jahrhundert. Die Bedrohung von Rassismus von oben war konstant. Die Konservativen führten eine ganze Wahlkampagne durch, die sich auf den Slogan „Stoppt die Boote“ konzentrierte, welcher jetzt auf rechtsextremen Mobilisierungen erschienen ist.

Aber nicht nur die Tories schuld. Weniger als zwei Wochen vor dem Attentat auf eine Moschee und der Verbrennung von Hotels, in denen Migranten untergebracht waren, beschloss Innenministerin Yvette Cooper, in The Sun zu schreiben. Sie erklärte, was die Zeitung einen „sommerlichen Ansturm von Einwanderungsüberfällen nannte, die auf Arbeiter in zwielichtigen Autowaschanlagen und Nagelstudios abzielen“.

Coopers Artikel sagte: „Ich war schockiert als ich entdeckte, dass die Konservativen 1.000 Staatsbedienstete hatten, die an der Ruanda-Partnerschaft arbeiteten. Jetzt nicht mehr. Stattdessen haben wir Mitarbeiter in ein neues Rückführungs- und Durchsetzungsprogramm versetzt, um die Rendite derjenigen zu erhöhen, die kein Recht haben, hier zu sein“.

Ihre Botschaft war, dass die Labour Partei anstelle von verschwenderischen und unseriösen Anti-Migranten-Programmen die Anti-Migranten-Repression auf den Straßen Großbritanniens entfesseln würde. Wer dachte es gäbe viele „Illegale“, die festgenommen und des Landes verwiesen werden sollten, hatte Recht.

Labour heizt an

Zwei Tage vor den Parlamentswahlen unterstützte Cooper die Labour-Kandidatin Sarah Edwards in Tamworth. Anlässlich des Besuchs sagte Edwards: „Die Labour Party wird die Gemeindepolizei wiederherstellen, unsere Grenzen kontrollieren und das Asylhotel schließen“. Dies stellte einen Verweis auf das Holiday Inn in ihrem Wahlkreis dar, in dem Flüchtlinge untergebracht wurden. Cooper sagte in einem Video mit Edwards auch, dass die Labour Partei „das Chaos im Asylsystem reparieren und Asylhotels beenden“ würde. Es war also keine Überraschung, dass die triumphierend gewählte Edwards später im Parlament sagte: „In Tamworth wird das Holiday Inn seit Jahren für Asylzwecke genutzt. Die harte Realität ist, dass die Einwohner ihr Hotel zurück wollen. Das Holiday Inn sollte für den Urlaub sein, daher kündige ich gern an, dass das Grenzsicherheits- und Einwanderungsgesetz Pläne zur Beendung der Nutzung von Asylhotels enthält“.

Sie sprach zum Zeitpunkt des versuchten Pogroms und des Angriffs auf die Moschee in Southport durch Rechtsextreme. Innerhalb weniger Tage zerschlug ein von Faschisten geführter Mob die Fenster des Hotels Holiday Inn in Tamworth und versuchte es in Brand zu setzen. Edwards kritisierte zwar die verwendeten Methoden um das Hotel von den Flüchtlingen zu „erobern“. Sie entschuldigte sich jedoch nicht für ihre früheren Bemerkungen und gestand sogar den offensichtlichen verbalen Zusammenhang.

Der Angriff auf Unterkünfte für Migranten und Flüchtlinge ist nur ein Beispiel von vielen. Im Februar letzten Jahres erlebten Hotels für Asylbewerber in Knowsley und Rotherham große Proteste gegen Migranten. Am vergangenen Wochenende haben Faschisten dasselbe Hotel in Rotherham in Brand gesetzt.

Steigender Rassismus

Die jüngsten Beispiele bauen auf Jahren der zunehmenden Islamfeindlichkeit und des Anti-Migranten-Rassismus auf. Seit der Ära des Neoliberalismus Mitte der 1970er Jahre haben Labour- und Tory-Regierungen nicht einmal so getan, als würden sie das Leben der Arbeiterklasse verbessern. Stattdessen haben sie nur unterschiedliche Spar- und Kürzungsprogramme angeboten.

Gleichzeitig haben sie eine Orgie der Bereicherung für die obersten 1 Prozent angeführt, die märchenhaft reich geworden sind, während wichtige Dienstleistungen verrotteten und die normalen Menschen die Zukunft ihrer Kinder zerstört sahen.

Um von der Wut über die krasse Ungleichheit und die fantastischen Privilegien der Elite abzulenken, schürten die aufeinander folgenden Regierungen den Rassismus gegen Migranten und Flüchtlinge. Offen oder im Stillen wurden die Menschen dazu angehalten, ihren Hass gegen Migranten und Muslime statt gegen die Reichen und Konzerne zu richten.

Das nützliche Werkzeug der Politiker, um die Opposition zu brechen, musste zwangsläufig im Rassismus und schließlich in Netzwerken, die sich der Schaffung von rassistischem Terror verschrieben haben, ein Zuhause finden.

Islamophobie gab es schon vor dem „Krieg gegen den Terror“ und dem Krieg von Tony Blair und George Bush gegen den Irak. Aber sie hat sich als Deckmantel für die endlosen Angriffe im Nahen Osten und darüber hinaus enorm verstärkt.

Kampf der Kulturen und Hass auf Palästina

Letzte Woche skandierten Schläger abscheuliche antimuslimische Parolen, ganz im Sinne der Ideologie des „Kampfes der Kulturen“, die den Imperialismus im 21 Jahrhundert ideologisch ermöglicht. Und Politiker aller Couleur haben die Massenaufmärsche für Palästina als Nester des Hasses und des Antisemitismus angeprangert. An diesen großartigen Mobilisierungen gegen den israelischen Krieg haben sich viele Muslime beteiligt, so dass der Angriff häufig mit antimuslimischen Rassismus verbunden.

Bei den rechtsextremen Angriffen geht es in erster Linie um Flüchtlinge, Migranten und Islamophobie und nicht um eine pro-zionistische Miliz. Aber es war kein Zufall, dass Tommy Robinson die Reden auf dem Trafalgar Square am 27. Juli mit den Worten eröffnete: „Keine palästinensische Flagge in Sicht – so sollte unsere Hauptstadt aussehen“. Die Angriffe auf die Palästina-Bewegung gehen damit in die Islamfeindlichkeit der extremen Rechten auf.

English Defence League

Die jetzige Situation ist gefährlicher, als vor 15 Jahren als der Faschist Tommy Robinson die English Defence League (EDL) gründete. Es handelte sich um eine ernstzunehmende und gewalttätige antimuslimische Straßentruppe mit Verbindungen zur Nazi-BNP. Sie veranstaltete eine lange Reihe von antimuslimischen Demonstrationen, die manchmal die Opposition und die Polizei überwältigten, um auf den Straßen zu randalieren. Es bedurfte fünf Jahre unerbittlicher Arbeit und einer Reihe von Konfrontationen durch Antirassisten, um sie zurückzuschleudern. Aber die EDL konnte nicht einmal von den halbspontanen Ausbrüchen mörderischer, rassistischer Schlägereien träumen, die wir in Städten in ganz Großbritannien in den letzten Wochen erleben.

In den 1970er Jahren versuchte die nationalsozialistische Nationale Front, die schwarze Bevölkerung zu terrorisieren und eine offen faschistische Bewegung zu schaffen. Sie gewann bei einigen Gelegenheiten große Stimmen, veranstaltete große Aufmärsche und rief zu Morden und Brandanschlägen auf. Aber auch sie konnte nicht das Äquivalent zu den offenen Massenangriffen auf Moscheen und Migrantenhotels organisieren, die wir heute erleben.

Reform UK

Der andere große Unterschied ist die Existenz von Reform UK. Die rechtsextreme Partei von Nigel Farage hat bei den Parlamentswahlen vier Millionen Stimmen erhalten. Nach den Wahlsystemen in Deutschland, Spanien oder Frankreich könnte sie 80 Abgeordnete stellen. Farage spielte eine wichtige Rolle bei der Legitimierung des Hasses nach den tragischen Morden in Southport. Er machte die Idee populär, dass die Behörden „nicht die Wahrheit“ über den Mordverdächtigen sagten. Er fügte hinzu: „Was ich weiß, ist, dass in unserem einst so schönen Land etwas furchtbar schief läuft.“ Das ist die höfliche Version der rechtsextremen Sprechchöre „Wir wollen unser Land zurück“.

Farage muss jetzt so tun, als ob er keine Verbindung zu den Schlägern hätte. Aber selbst als er Angriffe auf die Polizei anprangerte, fügte er hinzu: „Spätestens seit dem Soft-Policing bei den Black-Lives-Matter-Protesten hat sich der Eindruck einer Zwei-Klassen-Polizei verbreitet. Die Mehrheit unserer Bevölkerung kann die Zersplitterung unserer Gemeinschaften als Folge der massenhaften, unkontrollierten Einwanderung, ob legal oder illegal, erkennen.“ Es ist eine geschönte Version von Tommy Robinsons Credo.

Weder Panik noch Selbstzufriedenheit

Es gibt keinen Grund zur Selbstzufriedenheit – oder zur Panik. Zur gleichen Zeit, in der die extreme Rechte in Aktion getreten ist, sind auch Zehntausende von Menschen auf die Straße gegangen, um sich ihnen mutig entgegenzustellen. Es gibt eine Reihe von miteinander verbundenen Aufgaben für die Arbeiterbewegung. Die dringendste besteht darin, die größte und entschlossenste Einheitsfront aufzubauen, um die Faschisten und ihre Verbündeten zurückzuschlagen.

Dies ist eine Frage von Leben und Tod für Flüchtlinge und Muslime, die angegriffen werden, aber es ist auch entscheidend für die Einheit und Kampffähigkeit der gesamten Arbeiterklasse. Wir können Reform UK nicht ignorieren. Es wird nachhaltige Arbeit erfordern, um ihren Einfluss zu untergraben und entscheidend ist, dass es einen breiteren Klassenansatz geben muss. Die Rassisten nähren sich von der Krise und der Zersetzung der Politik und der Wut auf das verrottete System, das so viele Leben zerstört. Die Wut auf dieses System kann nach links oder nach rechts gerichtet sein. Wir müssen sie nach links lenken.

Antworten von Labour reichen nicht

Die armseligen Antworten der Gewerkschaftsführer und Labour-Abgeordneten reichen nicht aus angesichts einer Gesellschaft, die von massenhafter Not und Armut, dem Gefühl der Zukunftslosigkeit, Krieg, Umweltkollaps und Unterdrückung geprägt ist. Es gibt einen Appell, den Donald Trump oft benutzt, um seine Zuhörer anzufeuern: „Ich bin euer Kämpfer. Ich bin eure Gerechtigkeit. Und für diejenigen, denen Unrecht geschehen ist und die betrogen wurden, bin ich eure Vergeltung“.

Es ist ein kluger Aufruf, der über die Details der Wirtschaftsprogramme hinausgeht und das Gefühl der Doppelzüngigkeit und der Lügen der Elite anspricht, der Trump selbstverständlich angehört. Wir haben nicht die geringste Sympathie für die Rassisten, die auf den Straßen wüten. Sie sind unsere unerbittlichen Feinde, denen wir uns entgegenstellen und die wir bekämpfen werden. Aber unter ihnen sind nicht nur hartgesottene Faschisten. Einige von ihnen sind auch Teil einer besonders verdrehten Version eines umfassenderen Gefühls von tiefer Wut auf das System. Wir müssen uns nicht nur gegen die Faschisten und Reform UK stellen, sondern auch gegen den Kapitalismus.

Der Text von Charlie Kimber erschien im SW und wurde von Emilia G. aus Thüringen übersetzt.