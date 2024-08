Gaza: Zwillinge und Mutter werden getötet, während Vater Geburtsurkunde holt

Jeden Tag werden in Gaza Menschen durch israelische Bomben getötet, mehr als 40.000 sind es inzwischen. Jeder Getötete ist mit Leid und Schmerz für die Angehörigen verbunden, doch die Geschichte von Mohamed Abu El Qomsan, der grade die Geburtsurkunde für seine Kinder abholte und bei der Rückkehr nur die Leichen seiner Frau und seiner zwei Zwillinge, die erst vier Tage zuvor geboren wurden, vorfand, stellt einen traurigen Höhepunkt dar.

Die Kinder von Mohamed Abu El Qomasan und seiner Frau Joumana Arafa – ein Junge (Aysar) und ein Mädchen (Aysal) – waren gerade einmal vier Tage alt, als ihr Leben durch eine israelische Bombe beendet wurde. Seine Frau, Joumana Arafa, eine Apothekerin aus Gaza, hatte die Zwillinge per Kaiserschnitt zur Welt gebracht.

Am gestrigen Dienstag war Mohamed grade bei einer Behörde um die Geburtsurkunde abzuholen, als er von seinen Nachbarn angerufen wurde, die ihm mitteilten, dass das Haus, in dem sich die Familie fand, bombardiert worden war. Als er zurückkam, fand er nur noch Leichen vor. Die Zwillinge, ihre Mutter und ihre Großmutter wurden bei dem Angriff von Israel getötet worden. „Wir hatten nicht einmal Zeit ihre Geburt zu feiern“ erklärte Mohamed gegenüber der AP. „“Sie sind die ersten Enkelkinder der Familie“ so Mohamed in einem Video. Aysar und Aysal gehören zu den jüngsten Todesopfern in einem Krieg, der in Gaza schon über 15.000 Kinder und Jugendliche das Leben gekostet hat.

“Sie wurden erst gestern geboren.“



“Wir hatten keine Zeit, ihre Geburt zu feiern.“



“Lasst mich sie sehen.”



“Sie sind die ersten Enkelkinder der Familie.“



– Mein Großcousin Mohamed Abu El Qomsan — Iman Abu El Qomsan (@imanaeq) August 14, 2024

Der Krieg in Gaza, der inzwischen seit mehr als 10 Monaten andauert, hat mehr als 41.000 Menschen das Leben gekostet, 40.000 in Gaza und 1200 in Israel. Angesichts der furchtbaren Zustände in Gaza drängt die Welt wie auch die israelische Bevölkerung Nethanjahu und seine Regierung zu einem Waffenstillstand und einem Geiseldeal, der das Leid von Palästinensern und Israelis beenden könnte.