Gaza-Krieg: Offener Brief an Biden von 45 amerikanischen Mitarbeitern:innen im Gesundheitswesen Gazas

Der nachfolgende Beitrag ist eine Übersetzung eines am 25. Juli 2024 veröffentlichten offenen Briefes an den Präsidenten der USA (Original: https://www.sadaka.ie/wp-content/uploads/2024/07/Letter.pdf).

Re: Beobachtungen amerikanischer Ärzte und Krankenschwestern aus dem Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023

Ich habe noch nie so schreckliche Verletzungen gesehen, in einem solchen Ausmaß und mit so wenigen Mitteln. Unsere Bomben töten Frauen und Kinder zu Tausenden. Ihre verstümmelten Körper sind ein Denkmal der Grausamkeit.

Dr. Feroze Sidhwa, Chirurg für Traumatologie und Intensivmedizin

Ich habe so viele Totgeburten und Todesfälle von Müttern gesehen, die leicht hätten verhindert werden können, wenn die Krankenhäuser normal funktioniert hätten.

Dr. Thalia Pachiyannakis, Geburtshelferin und Gynäkologin

Jeden Tag sah ich Babys sterben. Sie waren gesund geboren worden. Ihre Mütter waren so unterernährt, dass sie nicht stillen konnten, und da wir weder Säuglingsnahrung noch sauberes Wasser hatten, um sie zu füttern, verhungerten sie.

Asma Taha, Kinderkrankenschwester

Gaza war das erste Mal, dass ich das Gehirn eines Babys in der Hand hielt. Das erste von vielen.

Dr. Mark Perlmutter, Orthopäde und Handchirurg

Sehr geehrter Herr Präsident Joseph R. Biden, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Kamala Harris und sehr geehrte Frau Dr. Jill Biden,

wir sind fünfundvierzig amerikanische Ärzte, Chirurgen und Krankenschwestern, die seit dem 7. Oktober 2023 als Freiwillige im Gaza-Streifen tätig sind. Wir haben mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen und der Weltgesundheitsorganisation in Krankenhäusern im gesamten Gazastreifen gearbeitet. Zusätzlich zu unseren medizinischen und chirurgischen Fachkenntnissen haben viele von uns einen Hintergrund im Bereich der öffentlichen Gesundheit sowie Erfahrungen in humanitären und Konfliktgebieten, einschließlich der Ukraine während der brutalen russischen Invasion. Einige von uns sind Veteranen der US-Streitkräfte. Wir sind eine multireligiöse und multiethnische Gruppe. Keiner von uns unterstützt die Gräueltaten, die am 7. Oktober von bewaffneten palästinensischen Gruppen und Einzelpersonen in Israel begangen wurden.

In der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation heißt es: „Die Gesundheit aller Völker ist von grundlegender Bedeutung für die Verwirklichung von Frieden und Sicherheit und hängt von der uneingeschränkten Zusammenarbeit von Einzelpersonen und Staaten ab.“ In diesem Sinne schreiben wir Ihnen.

Wir gehören zu den einzigen neutralen Beobachtern, die seit dem 7. Oktober in den Gaza-Streifen einreisen dürfen. Aufgrund unseres umfassenden Fachwissens und unserer unmittelbaren Erfahrung mit der Arbeit im Gazastreifen sind wir in einer einzigartigen Position, um uns zu mehreren Fragen zu äußern, die für unsere Regierung von Bedeutung sind, wenn sie darüber entscheidet, ob sie Israels Angriff auf den Gazastreifen und dessen Belagerung weiterhin unterstützen will. Insbesondere sind wir der Meinung, dass wir gut positioniert sind, um uns zu den massiven menschlichen Opfern des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen zu äußern, insbesondere zu den Opfern, die er für Frauen und Kinder bedeutet.

In diesem Schreiben haben wir unsere eigenen Erfahrungen und direkten Beobachtungen in Gaza gesammelt und zusammengefasst. Wir haben auch Links zu einem viel längeren und viel zitierten Anhang angegeben, der die öffentlich verfügbaren Informationen aus Medien, humanitären und akademischen Quellen zu den wichtigsten Aspekten der israelischen Invasion in Gaza zusammenfasst. Der Anhang ist als PDF-Datei unter

https://tinyurl.com/gazadoctorsletterappendix verfügbar. Dieser Brief kann elektronisch als PDF-Datei unter https://tinyurl.com/gazadoctorsletter abgerufen werden. 1

Dieser Brief und der Anhang zeigen, dass die Zahl der Todesopfer in Gaza weitaus höher ist, als in den Vereinigten Staaten angenommen wird. Es ist wahrscheinlich, dass die Zahl der Todesopfer dieses Konflikts bereits mehr als 92.000 beträgt, was erstaunliche 4,2 % der Bevölkerung des Gazastreifens ausmacht. Unsere Regierung muss sofort handeln, um eine noch schlimmere Katastrophe zu verhindern, als die, die bereits über die Menschen in Gaza und Israel hereingebrochen ist. Sowohl Israel als auch den bewaffneten palästinensischen Gruppen muss ein Waffenstillstand auferlegt werden, indem Israel keine militärische Unterstützung mehr erhält und ein internationales Waffenembargo gegen Israel und alle bewaffneten palästinensischen Gruppen unterstützt wird. Wir glauben, dass unsere Regierung sowohl nach amerikanischem Recht als auch nach dem humanitären Völkerrecht dazu verpflichtet ist und dass es das Richtige ist, dies zu tun.

Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Menschen in Gaza krank, verletzt oder beides. Das gilt für jeden nationalen Helfer, jeden internationalen Freiwilligen und wahrscheinlich auch für jede israelische Geisel: jeden Mann, jede Frau und jedes Kind. Während unserer Arbeit in Gaza sahen wir eine weit verbreitete Unterernährung bei unseren Patienten und unseren palästinensischen Kollegen im Gesundheitswesen. Jeder von uns hat im Gazastreifen schnell an Gewicht verloren, obwohl wir privilegierten Zugang zu Nahrungsmitteln hatten und unsere eigene nährstoffreiche Zusatznahrung mitgenommen hatten. Wir haben fotografische Beweise für die lebensbedrohliche Unterernährung unserer Patienten, insbesondere der Kinder, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten.

Praktisch jedes Kind unter fünf Jahren, das wir innerhalb und außerhalb des Krankenhauses angetroffen haben, hatte sowohl Husten als auch wässrigen Durchfall. Wir fanden Fälle von Gelbsucht (die unter solchen Bedingungen auf eine Hepatitis-A-Infektion hinweist) in praktisch jedem Zimmer der Krankenhäuser, in denen wir tätig waren, und bei vielen unserer Kollegen im Gesundheitswesen in Gaza. Ein erstaunlich hoher Prozentsatz unserer chirurgischen Schnitte infizierte sich aufgrund der Kombination aus Unterernährung, unmöglichen Operationsbedingungen und dem Mangel an Material und Medikamenten, einschließlich Antibiotika. Die schwangeren Frauen, die wir behandelten, brachten oft untergewichtige Kinder zur Welt, die aufgrund von Unterernährung nicht gestillt werden konnten. Für ihre Neugeborenen bestand ein hohes Sterberisiko, da es im gesamten Gazastreifen keinen Zugang zu Trinkwasser gab. Viele dieser Säuglinge starben. In Gaza konnten wir beobachten, wie unterernährte Mütter ihre untergewichtigen Neugeborenen mit Säuglingsnahrung fütterten, die mit giftigem Wasser hergestellt wurde. Wir dürfen nie vergessen, dass die Welt diese unschuldigen Frauen und Babys im Stich gelassen hat.

Wir bitten Sie, sich bewusst zu machen, dass im Gazastreifen Epidemien wüten. Israels fortgesetzte, wiederholte Vertreibung der unterernährten und kranken Bevölkerung des Gazastreifens, von denen die Hälfte Kinder sind, in Gebiete ohne fließendes Wasser und sogar ohne Toiletten ist absolut schockierend. Es ist so gut wie sicher, dass dies zu einem weit verbreiteten Tod durch virale und bakterielle Durchfallerkrankungen und Lungenentzündungen führen wird, insbesondere bei Kindern unter fünf Jahren. Wir befürchten, dass unbekannte Tausende bereits an der tödlichen Kombination aus Unterernährung und Krankheit gestorben sind und dass in den kommenden Monaten weitere Zehntausende sterben werden. Die meisten von ihnen werden kleine Kinder sein.

Kinder gelten in bewaffneten Konflikten gemeinhin als unschuldig. Jeder einzelne Unterzeichner dieses Schreibens hat jedoch Kinder im Gazastreifen behandelt, die Opfer von Gewalt wurden, die wohl absichtlich gegen sie gerichtet war. Insbesondere hat jeder von uns täglich Kinder im Vorschulalter behandelt, denen in den Kopf und in die Brust geschossen wurde.

Herr Präsident und Herr Dr. Biden, wir wünschten, Sie könnten die Albträume sehen, die so viele von uns seit unserer Rückkehr plagen: Träume von Kindern, die von unseren Waffen verstümmelt und verstümmelt wurden, und von ihren untröstlichen Müttern, die uns anflehen, sie zu retten. Wir wünschten, Sie könnten die Schreie und Weinen hören, die unser Gewissen uns nicht vergessen lässt. Wir können nicht glauben, dass irgendjemand weiterhin das Land bewaffnet, das diese Kinder absichtlich tötet, nachdem wir gesehen haben, was wir gesehen haben.

Die schwangeren Frauen, die wir behandelten, waren besonders unterernährt. Diejenigen von uns, die mit schwangeren Frauen arbeiteten, sahen regelmäßig Totgeburten und Todesfälle bei Müttern, die in jedem Gesundheitssystem der Dritten Welt leicht zu verhindern gewesen wären. Die Infektionsrate bei Kaiserschnittentbindungen war erstaunlich. Frauen unterzogen sich Kaiserschnitten ohne Anästhesie und bekamen danach nichts als Tylenol, weil keine anderen Schmerzmittel zur Verfügung standen.

Wir alle beobachteten, dass die Notaufnahmen mit Patienten überfüllt waren, die wegen chronischer Erkrankungen wie Nierenversagen, Bluthochdruck und Diabetes behandelt werden mussten. Abgesehen von Traumapatienten waren die meisten Betten auf der Intensivstation mit Typ-1-Diabetikern belegt, die aufgrund des Mangels an Medikamenten und des weit verbreiteten Ausfalls von Strom und Kühlung keinen Zugang mehr zu injiziertem Insulin hatten. Israel hat mehr als die Hälfte der Gesundheitsversorgung im Gazastreifen zerstört und einen von 40 Mitarbeitern des Gesundheitswesens in Gaza getötet. Gleichzeitig ist der Bedarf an medizinischer Versorgung aufgrund der tödlichen Kombination aus militärischer Gewalt, Unterernährung und Krankheiten massiv gestiegen.

In den Krankenhäusern, in denen wir arbeiteten, fehlte es an grundlegenden Versorgungsgütern, von chirurgischem Material bis hin zu Seife. Sie waren regelmäßig von der Stromversorgung und dem Internetzugang abgeschnitten, hatten kein sauberes Wasser und arbeiteten mit dem Vier- bis Siebenfachen ihrer Bettenkapazität. Jedes Krankenhaus war überfordert mit den Vertriebenen, die Sicherheit suchten, mit dem ständigen Strom von Patienten, deren Behandlung chronischer Erkrankungen durch den Krieg unterbrochen worden war, mit dem enormen Zustrom schwer verwundeter Patienten, die in der Regel bei Massenunfällen eintrafen, und mit den Kranken und Unterernährten, die medizinische Versorgung suchten.

Diese Beobachtungen und das öffentlich zugängliche Material im Anhang führen zu der Annahme, dass die Zahl der Todesopfer in diesem Konflikt um ein Vielfaches höher ist als vom Gesundheitsministerium in Gaza angegeben. Wir glauben auch, dass dies ein Beweis für weit verbreitete Verstöße gegen die amerikanischen Gesetze, die den Einsatz amerikanischer Waffen im Ausland regeln, und gegen das humanitäre Völkerrecht ist. Wir können die Szenen unerträglicher Grausamkeit gegenüber Frauen und Kindern, die wir selbst miterlebt haben, nicht vergessen.

Als wir unsere Kollegen aus dem Gesundheitswesen in Gaza trafen, war klar, dass sie unterernährt und sowohl körperlich als auch seelisch am Boden zerstört waren. Wir erfuhren schnell, dass unsere palästinensischen Kollegen aus dem Gesundheitswesen zu den am stärksten traumatisierten Menschen in Gaza, vielleicht sogar in der ganzen Welt, gehörten. Wie fast alle Menschen in Gaza hatten sie Familienmitglieder und ihr Zuhause verloren. Die meisten von ihnen lebten in und um ihre Krankenhäuser mit ihren überlebenden Familien unter unvorstellbaren Bedingungen. Obwohl sie weiterhin nach einem zermürbenden Zeitplan arbeiteten, waren sie seit dem 7. Oktober nicht mehr bezahlt worden. Alle waren sich bewusst, dass ihre Arbeit als Gesundheitsdienstleister sie zur Zielscheibe Israels gemacht hatte. Dies ist eine Verhöhnung des Schutzstatus, den Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister nach den ältesten und am meisten akzeptierten Bestimmungen des humanitären Völkerrechts genießen.

Wir trafen in Gaza medizinisches Personal, das in Krankenhäusern arbeitete, die von Israel überfallen und zerstört worden waren. Viele dieser Kollegen wurden während der Angriffe von Israel entführt. Sie alle erzählten uns eine etwas andere Version derselben Geschichte: In der Gefangenschaft wurden sie kaum ernährt, ständig physisch und psychisch misshandelt und schließlich nackt am Straßenrand ausgesetzt. Viele erzählten uns, dass sie Scheinhinrichtungen und anderen Formen der Misshandlung und Folter ausgesetzt waren. Viel zu viele unserer Kollegen aus dem Gesundheitswesen sagten uns, dass sie einfach auf den Tod warteten.

Wir fordern Sie auf, sich klarzumachen, dass Israel das gesamte Gesundheitssystem des Gazastreifens direkt angegriffen und absichtlich zerstört hat und dass Israel unsere Kollegen im Gazastreifen zum Tode verurteilt, verschwinden lässt und foltert. Diese skrupellosen Handlungen stehen im völligen Widerspruch zum amerikanischen Recht, zu den amerikanischen Werten und zum humanitären Völkerrecht.

Dr. Biden, Sie haben Ihr ganzes Leben lang mit jungen Menschen gearbeitet. Wir hoffen und beten, dass Sie nicht wegschauen werden von den unsäglichen Gräueln, denen die Jugend von Gaza heute ausgesetzt ist, Gräueln, die nur wir als Amerikaner beenden können. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun werden, um das, was ihnen angetan wird, zu beenden.

Präsident Biden und Vizepräsident Harris, jede Lösung dieses Problems muss mit einem sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand beginnen. Wir fordern Sie auf, dem Staat Israel die militärische, wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung zu verweigern und sich an einem internationalen Waffenembargo sowohl gegen Israel als auch gegen alle bewaffneten palästinensischen Gruppen zu beteiligen, bis ein dauerhafter Waffenstillstand erreicht ist und bis Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern in gutem Glauben zu einer dauerhaften Lösung des Konflikts führen.

In der Zwischenzeit:

müssen alle Landübergänge zwischen Gaza und Israel sowie der Rafah-Übergang für ungehinderte Hilfslieferungen durch anerkannte internationale humanitäre Organisationen geöffnet werden. Die Sicherheitskontrollen der Hilfslieferungen müssen von einem unabhängigen internationalen Inspektionssystem und nicht von israelischen Streitkräften durchgeführt werden. Diese Kontrollen müssen auf einer klaren, eindeutigen und veröffentlichten Liste verbotener Gegenstände beruhen, und es muss ein klarer, unabhängiger internationaler Mechanismus zur Anfechtung verbotener Gegenstände bestehen, der vom UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten überprüft wird. Der Bevölkerung des Gazastreifens muss eine Mindestmenge von 20 Litern Trinkwasser pro Person und Tag zur Verfügung gestellt werden, was von UN Water überprüft wurde. Der uneingeschränkte Zugang von medizinischem und chirurgischem Personal sowie von medizinischer und chirurgischer Ausrüstung zum Gazastreifen muss ermöglicht werden. Dies gilt auch für Gegenstände, die im persönlichen Gepäck des medizinischen Personals mitgeführt werden, um deren ordnungsgemäße Lagerung, Sterilität und rechtzeitige Lieferung zu gewährleisten, wie von der Weltgesundheitsorganisation bestätigt. Unglaublicherweise verbietet Israel derzeit allen Ärzten palästinensischer Abstammung, im Gazastreifen zu arbeiten, selbst amerikanischen Staatsbürgern. Dies ist eine Verhöhnung des amerikanischen Ideals, dass „alle Menschen gleich sind“, und entwürdigt unser Land und unseren Beruf. Unsere Arbeit ist lebensrettend. Unsere palästinensischen Kollegen im Gesundheitswesen in Gaza brauchen dringend Hilfe und Schutz, und sie haben beides verdient.

Wir sind keine Politiker. Wir erheben nicht den Anspruch, alle Antworten zu haben. Wir sind einfach Ärzte und Krankenschwestern, die zu dem, was wir in Gaza gesehen haben, nicht schweigen können. Jeder Tag, an dem wir weiterhin Waffen und Munition an Israel liefern, ist ein weiterer Tag, an dem Frauen durch unsere Bomben zerfetzt und Kinder durch unsere Kugeln ermordet werden.

Präsident Biden und Vizepräsident Harris, wir fordern Sie auf: Beenden Sie diesen Wahnsinn jetzt!

Mit freundlichen und dringenden Grüßen

Feroze Sidhwa, MD, MPH, FACS, FICS Trauma-, Akut-, Intensiv- und Allgemeinchirurg Nordkalifornien Veterans Affairs Allgemeinchirurg, Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 25. März bis 8. April Sekretär/Schatzmeister, Chest Wall Injury Society Associate Professor of Surgery, California Northstate University College of Medicine Frühere humanitäre Einsätze in Haiti, Westjordanland, Ukraine (3 Einsätze seit 2023) und Simbabwe Behandlung der Opfer des Bombenanschlags auf den Boston-Marathon French Camp, CA Mark Perlmutter, MD, FAAOS, FICS Orthopädische und Handchirurgie Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 25. März bis 8. April Präsident, World Surgical Foundation Global Vice President, International College of Surgeons Frühere humanitäre Einsätze in 30 Ländern Behandlung der Opfer des 11. September und des Hurrikans Katrina Rocky Mount, NC 4

Thalia Pachiyannakis, MD, FACOG Gynäkologin und Geburtshelferin Einsatz im Nasser Medical Complex, Khan Younis, 20. Juni bis 11. Juli South Bend, IN Adam Hamawy, MD Plastischer und rekonstruktiver Chirurg Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 1. bis 21. Mai Lt. Colonel, U.S. Army (Ret.) Princeton, NJ Bing Li, MD Notfallmedizin Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 6-13 Juni Einsatz im Nasser Medical Complex, Khan Younis, 14-20 Juni Einsatz im Indonesian Hospital, Beit Lahia, 21. Juni-Juli 3 U.S. Armee-Veteran Peridot, AZ Thaer Ahmad, MD Notfallmedizin Einsatz im Nasser Medical Complex, Khan Younis & al-Aqsa Martyrs Hospital, Deir el-Balah, 8. bis 24. Januar Direktor für globale Gesundheit, Advocate Christ Medical Center Assistenzprofessor, University of Illinois Chicago College of Medicine Chicago, IL Tanya Haj-Hassan, BM BCh, MSc Pädiatrische Intensivmedizinerin Im al-Aqsa Martyrs Hospital, 11-25 März Frühere humanitäre Arbeit im Westjordanland mit Ärzte ohne Grenzen Rhodes-Stipendiat Philadelphia, PA Mohammad Subeh, MD, MS Notfallmedizin und Ultraschall Einsatz im Rafah Field Hospital des International Medical Corps, 14. Februar bis 13. März Einsatz im Deir el-Balah Field Hospital des International Medical Corps, 25. Juni bis 18. Juli Mountain View, CA Nahreen Ahmed, MD, MPH Intensivmediziner für Lungen- und Intensivmedizin Einsatz im Nasser Medical Complex, Khan Younis, 8. bis 21. Januar Einsatz im MedGlobal/WHO Nutrition Center, Rafah,; al-Awda Hospital, Gaza City & Kamal Adwan Hospital, Beit Lahia 4. bis 18. März Ehemaliger medizinischer Direktor von MedGlobal Frühere humanitäre Arbeit in Jemen, Syrien, Ukraine und Sudan Philadelphia, PA Ahmed Hassabelnaby, DO Notfallmedizin Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 18. März bis 1. April Einsatz im Indonesian Hospital, Beit Lahia, 20. Juni – 3. Juli Orlando, FL Talal Khan, MD, FACP, FASN, FRCP Nephrologe Einsatz im Nasser Medical Complex, Khan Younis, 16. Juli – 13. August Clinical Associate Professor, University of Oklahoma College of Medicine Derzeitiger Einsatz in Gaza Oklahoma City, OK Mahmoud G. Sabha, MD Familienmedizin Dienst im al-Aqsa Martyrs Hospital, Deir el-Balah, 25. März bis 3. April Dienst im European Hospital, Khan Younis, 1. bis 17. Mai Dallas, TX

Asma A. Taha, PhD, RN, CPNP-PC/AC, FAAN Kinderkrankenschwester im Emirati Hospital for Women and Children, Rafah, 15. Februar bis 1. März Präsidentin der Association of Faculties of Pediatric Nurse Practitioners Professor für Krankenpflege, Oregon Health & Science University School of Nursing Portland, OR Imad Tamimi, DMD Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg im European Hospital, Khan Younis, 8. bis 20. Februar Clinical Associate Professor, Rutgers New Jersey School of Dental Medicine President, Palestine Children’s Relief Fund Medical Advisory Board 5 Clifton, NJ Chandra Hassan, MD, FACS, FRCS General, bariatric, minimally invasive, and robotic surgeon Served at Nasser Medical Complex, Khan Younis & al-Aqsa Martyrs Hospital, Deir el-Balah, 9. bis 23. Januar Vorstandsmitglied von MedGlobal Frühere humanitäre Einsätze in der Ukraine und Syrien Außerordentlicher Professor für Chirurgie, University of Illinois College of Medicine Chicago, IL Hani El-Omrani, MD Geburtshelfer und regionaler Anästhesist Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 4. bis 18. März Assistenzprofessor für Anästhesie, University of Washington School of Medicine Seattle, WA

Zaher Sahloul, MD, FCCP Lungen- und Intensivmediziner Einsatz im Nasser Medical Complex, Khan Younis, 9. bis 25. Januar Präsident, MedGlobal Assoziierter klinischer Professor für Medizin, University of Chicago Pritzker School of Medicine 2020 Empfänger des Gandhi Peace Award Chicago, IL Mike M. Mallah, MD Trauma-, Akut-, Intensiv- und Allgemeinchirurg Dienst im European Hospital, 4-18 März Assistenzprofessor für Chirurgie Direktor des Global Surgery Program Charleston, SC Mohamed Elfar, MD, MSc, FACS, FCCM Plastischer und rekonstruktiver Chirurg Dienst im European Hospital, Khan Younis, 8-20 Februar Assistenzprofessor für Chirurgie, SUNY Upstate Medical University Außerordentlicher Professor für Chirurgie, Touro University New York College of Osteopathic Medicine New York City, NY Hisham Qandeel, MD Herz- und Thoraxchirurg Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 18. März – 1. April Klinischer Assistenzprofessor, Michigan State University Medical Schools Lansing, MI Mohammed J. al-Jaghbeer, MD, FCCP Lungen- und Intensivmediziner im European Hospital, Khan Younis, 25. März bis 8. April Cleveland, OH Waleed Sayedahmad, MD, PhD Anästhesist im European Hospital, Khan Younis, 25. März bis 8. April Parkland, FL Amer Afaneh, MD, FACS Trauma-, Akut-, Intensiv- und Allgemeinchirurg im European Hospital, Khan Younis, 25. März bis 8. April Toledo, OH Omer Ismail, MD, FACS Unfall-, Akut-, Intensiv- und Allgemeinchirurg Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 1. bis 21. Mai Des Moines, IA Ammar Ghanem, MD, FCCP Intensivmediziner für Lungen- und Intensivmedizin Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 1. bis 17. Mai Klinischer Assistenzprofessor, Michigan State University College of Osteopathic Medicine Lansing, MI Abeerah Muhammad, MSN, RN, CEN Krankenschwester für Notfälle und Intensivpflege im European Hospital, Khan Younis, 1. bis 17. Mai Dallas, TX Abdalrahman Algendy, MD Anästhesist im European Hospital, Khan Younis, 19. Februar bis 5. März Toledo, OH 6 Ayman Abdul-Ghani, MD, FACS, FRCS Herz- und Thoraxchirurg im European Hospital, Khan Younis, 25. März bis 8. April Honolulu, HI Mohamad Abdelfattah, MD Intensivmediziner für Lungen- und Intensivpflege Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 1. bis 17. Mai Los Angeles, CA

Irfan Galaria, MD, MBA Plastischer und rekonstruktiver Chirurg Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 29. Januar bis 7. Februar Chantilly, VA Mohammed Khaleel, MD, MS Orthopäde und Wirbelsäulenchirurg Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 3. bis 10. April Fort Worth, TX Salman Dasti, MD Anästhesist und interventioneller Schmerzspezialist San Francisco, CA Einsatz im European Hospital und im Nasser Medical Complex, Khan Younis, 20. Juni – 4. Juli Bashar Alzghoul, MD, FCCP Intensivmediziner für Lungenerkrankungen und Intensivpflege, im European Hospital, Khan Younis, 25. März – 8. April Gainesville, FL Lana Abugharbieh, BSN, RN, CEN Krankenschwester für Trauma, Operationssaal und Notfälle, im European Hospital, Khan Younis & Primary Care Clinics, Rafah, 24. Januar bis 7. Februar Ashburn, VA Rana Mahmoud, RN, BSN Krankenschwester für Notfälle und Intensivpflege Dienst im European Hospital, Khan Younis, 22. Januar bis 6. Februar & 25. März bis 8. April Wesley Chapel, FL Tarek Gouda, RN, AACN Krankenschwester für Intensivpflege Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 5-13 März San Diego, CA Ndal Farah, MD Anästhesist Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 8-20 Februar Toledo, OH Hina Syed, MD Innere Medizin und Altersmedizin Einsatz im al-Aqsa Martyrs Hospital, Deir el-Balah, 1-10 April College Park, MD John Kahler, MD, FAAP Kinderarzt Mitbegründer von MedGlobal Einsatz in Primary Care Clinics, Rafah, 8-24 Januar Einsatz im Kamal Adwan Hospital and Nutrition Center, Beit Lahia, 4.-25. März Chicago, IL Aman Odeh, MBBS, FAAP Kinderarzt Einsatz im Emirati Hospital for Women and Children, Rafah, 20. März bis 1. April Assistenzprofessor für Kinderheilkunde, Dell Medical School Austin, TX Tamer Hassen, BSN Krankenschwester für Trauma und Notfälle Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 29. April bis 22. Mai Bedford, MA 7 8 Gamal Marey, MD, FACS, FACC Allgemein-, Herz- und Thoraxchirurg Einsatz im European Hospital, Khan Younis, 25. März bis 8. April Lt. Oberst, U.S. Ahmad Yousaf, MD, MBA Arzt für Innere Medizin und Kinderarzt Einsatz im al-Aqsa Martyrs Hospital, 24. Juni bis 16. Juli Little Rock, AK Ahmed Ebeid, MD Anesthesiology and pain specialist Served at Kamal Adwan Hospital, Beit Lahia, March 25-April 13 Portland, OR Nadia Yousef, MD Nephrologist Served at Nasser Medical Complex, Khan Younis, June 18-July 3 Modesto, CA

CC: