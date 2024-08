Europäische Wähler lehnen die blinde Unterstützung Israels ihrer Regierungen ab

Die politische Verschiebung in Europa zu einer pro-palästinensischen oder zumindest weniger nachdrücklich pro-israelischen Position geschieht viel schneller, als irgendjemand gehofft oder erwartet hatte.

Es wurde viel über die politischen Erdbeben in Großbritannien und Frankreich geschrieben. Das erste führte zur vernichtenden Niederlage der Konservativen Partei und letzteres zur Überwältigung der rechten durch eine weitgehend linke Koalition.

Aber dies waren nicht die einzigen wichtigen Ergebnisse der Parlamentswahlen vom 4. und 7. Juli in zwei der einflussreichsten Länder Europas.

Ein weiteres wichtiges, wenn nicht sogar beispielloses Ergebnis war die zentrale Bedeutung der palästinensischen Sache für die politischen Diskurse in London und Paris, die in Wahrheit nur Spiegelungen größerer Veränderungen auf dem gesamten europäischen Kontinent und dem politischen Körper sind.

Für die Linke in Frankreich war die Unterstützung der palästinensischen Sache während einer stark umstrittenen Wahl keine Belastung. Es war eines der Geheimnisse ihres Erfolgs.

Seit langem wurde uns gesagt, dass die äußere Verteidigung der palästinensischen Rechte eine verlorene politische Sache in Europa ist, wo Israel aufgrund der historischen Rolle des Westens bei der Schaffung, Aufrechterhaltung und Verteidigung Israels einen besonderen Status hat.

Diese Affinität wurde jedoch durch mehr als nur politische Traditionen zementiert. In Ländern wie den Vereinigten Staaten – aber auch Großbritannien und Frankreich – diente die pro-israelische Lobby der Rolle eines mächtigen Wahlkreises. Mit Geld, Medieneinfluss und Allianzen mit anderen einflussreichen politischen und religiösen Kreisen, bestimmten sie oft die Zukunft der Politiker.

Das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) ist ein Beispiel für die Macht der Lobby. Jeder Zyklus der US-Wahlen wird oft mit Geschichten in Verbindung gebracht, die die unverhältnismäßige politische Macht der AIPAC demonstrieren.

Das neueste Beispiel war die Niederlage des progressiven Abgeordneten Jamaal Bowman im Juni 2024, eines New Yorker Demokraten, der von einem pro-israelischen Kandidaten abgesetzt wurde. Es wird angenommen, dass AIPAC satte 15 Millionen Dollar ausgegeben hat, um Bowman ersetzen zu lassen.

Die Unterstützung der Lobby ist jedoch kein Garant mehr für politischen Erfolg oder Misserfolg. Dies ist auf das wachsende Bewusstsein der gewöhnlichen Amerikaner für den palästinensischen Kampf um die Freiheit, die erfolgreichen Gegenstrategien einiger Progressiver und die sich verändernde politische Demografie der Demokratischen Partei zurückzuführen.

Der israelische Krieg der „Vernichtung“ in Gaza, wie der Staatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, sagte, hat die Sache der palästinensischen Freiheit zu einer globalen Sache gemacht. Keine Menge an Mediendesinformation oder Lobbygeld kann Israel helfen, sein getrübtes Image wiedergutzumachen. Auch viele Israelis haben diese Erkenntnis erreicht.

Der schreckliche Krieg, die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes und die globalen Solidaritätsbemühungen haben vielen Regierungen auf der ganzen Welt als Schub gedient, stärkere Haltungen zur Unterstützung Palästinas einzunehmen. Die jüngste Flut von Anerkennungen eines palästinensischen Staates bezeugt diese Behauptung.

Darüber hinaus hat die steigende Macht der palästinensischen politischen Marke kürzlich Ländern wie Spanien, Irland, Norwegen und Slowenien ermöglicht, sich der Position der USA zu widersetzen, die die Anerkennung Palästinas außerhalb des Gebiets des sogenannten „Friedensprozesses“ entmutigt hat.

Der politische Diskurs, der mit den jüngsten Entscheidungen verbunden ist, ist genauso wichtig wie die Anerkennungen selbst.

Spaniens sozialistischer Präsident Pedro Sánchez verband Madrids Entscheidung mit der „historischen Gerechtigkeit zu den legitimen Bestrebungen des palästinensischen Volkes“.

Die stellvertretende Premierministerin des Landes, Yolanda Diaz, ging am 23. Mai weiter, als sie sagte, dass Madrid „weiterhin Druck aussetzen wird… um die Menschenrechte zu verteidigen und dem Völkermord an dem palästinensischen Volk ein Ende zu setzen“, und unterzeichnete ihre Erklärung mit der Auslegung: „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“.

Wenn eine solche Haltung auf ein einzelnes Land beschränkt gewesen wäre, wäre dieser Staat als die „radikale“ Ausnahme angesehen worden. Aber Spanien ist nur ein Beispiel.

Noch bevor die offiziellen Ergebnisse der französischen Wahlen bekannt gegeben wurden, erklärte der Präsident des Parlamentarischen Blocks von France Insoumise – „Frankreich Unbegeugt“ – Mathilde Panot am 7. Juli, dass der Block den Staat Palästina innerhalb von zwei Wochen anerkennen würde.

Besonders interessant an Panots Erklärung ist, dass sie die Anerkennung Palästinas nicht als symbolische Geste betrachtete, sondern als „eines der verfügbaren Mittel für uns, Druck auszuüben (auf Israel)“.

Für die Linke in Frankreich war die Unterstützung der palästinensischen Sache während einer stark umstrittenen Wahl keine Belastung. Es war eines der Geheimnisse ihres Erfolgs. Trotz des unerbittlichen Versuchs der rechten und Rechtsparteien, die Linke über ihre Haltung zum Gazakrieg zu beflecken, scheiterten sie kläglich.

Ein etwas ähnliches Szenario wiederholte sich in Großbritannien. Die hartnäckige Unterstützung der Konservativen für Israel erwies sich als wertlos, wenn nicht sogar als Nachteil. Selbst pro-israelische Mitglieder der siegreichen Labour-Partei wurden von unabhängigen Kandidaten übertrumpfen, nämlich wegen ihrer Positionen zum Gazakrieg.

Die obige Behauptung wurde in einer Erklärung von Adnan Hussain zum Ausdruck gebracht, einem Unabhängigen, der Kate Hollern von Labour in Blackburn besiegte. „Ich verspreche, dass Ihre Bedenken gegen die Ungerechtigkeit, die den Menschen im Gazastreifen zugefügt wird, an den Orten gehört werden, an denen unsere sogenannten Vertreter gescheitert sind“, schrieb er.

Die politische Verschiebung in Europa zu einer pro-palästinensischen oder zumindest weniger nachdrücklich pro-israelischen Position geschieht viel schneller, als irgendjemand gehofft oder erwartet hatte.

Obwohl der Krieg dabei eine große Rolle gespielt hat, wird die Verschiebung voraussichtlich in den kommenden Jahren zunehmen, weil die europäischen Wähler die blinde Unterstützung Israels durch ihre Regierungen eindeutig satt haben.

Sie nutzen ihre demokratischen Systeme, um echte Regierungsänderungen herbeizuführen, also eine Politik mit dem Ziel, die israelische Besetzung Palästinas zu beenden.

Verantwortliche Regierungen wie Spanien, Norwegen und Irland reagieren entsprechend auf die Wünsche ihres Volkes. Andere, einschließlich der USA, sollten diesem Beispiel folgen.

Dieser Artikel von Ramzy Baroud erschienen zuerst bei Common Dreams – übersetzt von Bilgihan Karasu