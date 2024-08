Eine Einschätzung der katastrophalen Ereignisse in Majdal Shams, besetzte Golanhöhen

Der Ursprung der Rakete, die am 27. Juli in Majdal Shams, in den besetzten Golanhöhen, 12 Kinder tötete, ist nach wie vor unbekannt: Israel und die Hisbollah beschuldigen sich gegenseitig. Die westlichen Mainstream-Medien versagen in ihrer Aufgabe, genaue Informationen über dieses Ereignis bereitzustellen, indem sie lediglich die Erzählungen des israelischen Militärs reproduzieren. Eine Eskalation des zunehmend regionalen Krieges muss um jeden Preis verhindert werden.

Seit letztem Oktober erleben wir Tag für Tag ein blutiges Kapitel nach dem anderen des andauernden israelischen Genozids und der zahllosen Massaker an den Palästinensern im Gazastreifen. Der Ansturm hat zu einer Zahl von etwa 40.000 Todesopfern geführt, ganz zu schweigen von den vielen, die vertrieben, verletzt oder unter den Trümmern vermisst sind. Gazas Krankenhäuser, Schulen, Wohnhäuser und Infrastruktur sind massiv und fast vollständig zerstört worden. Die mehrfach gescheiterten Versuche eines dauerhaften Waffenstillstands, die hauptsächlich von Israel abgelehnt wurden, haben zur Ausweitung der Kriegsgreuel geführt. Am 27. Juli erreichte eine Rakete die besetzten Golanhöhen und traf ein Fußballfeld im Dorf Majdal Shams, was zum tragischen Tod von 12 Kindern und zahlreichen Verletzten führte.

Der gravierende Mangel an Informationen, die von den westlichen Mainstream-Medien über die Geschichte und die aktuelle Realität der israelischen Besatzung bereitgestellt werden, sowie der irreführende Sprachgebrauch in den angebotenen Informationen, vermittelt der Öffentlichkeit ein falsches Bild von Gaza, das dazu führte, dass viele Menschen annahmen, die Brutalität des 7. Oktobers markiere das erste Kapitel der palästinensischen Geschichte und rechtfertige den anhaltenden Völkermord im Gazastreifen. Die meisten Menschen in der westlichen Öffentlichkeit sind sich nicht bewusst, dass dieser zionistische Terror in der Region seit fast einem Jahrhundert verwurzelt ist. Der gleiche Mangel an Informationen über die Geschichte und Realität der Golanhöhen könnte nun zu ähnlichen Ergebnissen führen. Dieser Artikel ist ein Versuch, eine alternative Erzählung zu der von den meisten Mainstream-Medienplattformen in Deutschland verbreiteten Fehlinformation zu bieten. Dieser Beitrag zielt darauf ab, die Öffentlichkeit dazu zu motivieren, über die täglichen Schlagzeilen hinauszulesen und sich über die politische Geschichte der Region zu informieren, anstatt an der Reihe von Fehlinformationen teilzunehmen, die von den deutschen Medien zu diesem Thema bereitgestellt wird.

Kurze Geschichte von Majdal Shams und den Golanhöhen

Majdal Shams ist eines der fünf Dörfer der Golanhöhen, die sich an der südwestlichen Ecke Syriens befinden und laut internationalem Recht zu Syrien gehören, jedoch seit dem Krieg von 1967 unter israelischer Militärbesatzung stehen. In diesem Krieg besetzte Israel illegal etwa zwei Drittel der syrischen Golanhöhen. Ironischerweise verwendete die israelische Regierung in ihrer Erklärung zur Besetzung der Golanhöhen am 10. Juni 1967 den Begriff „Das syrische Plateau“.

Gemäß dem Sykes-Picot-Abkommen von 1916, einem nach dem Briten Mark Sykes und dem Franzosen François Georges-Picot benannten Vertrag, der die gegenseitig vereinbarten Einflusssphären und Regierungsgebiete ihrer Länder bei einer möglichen Aufteilung des Osmanischen Reiches festlegte, gehörten die Golanhöhen zum von Frankreich besetzten Syrien und wurden nach dem Ende des französischen Mandats 1944 ein Teil Syriens.

Am 5. Juni 1967 begann Israel mit dem, was später als „Sechstagekrieg“ bekannt wurde, hauptsächlich gegen Ägypten und schließlich auch gegen Syrien und Jordanien. Die Besetzung der Golanhöhen war eines der letzten Kapitel dieses Krieges, in dem Israel am 9. Juni 1967 etwa 1.260 Quadratkilometer der Golanhöhen besetzte und die meisten syrischen Bürger der Golanhöhen gewaltsam vertrieb. Nur etwa 6.000 von damals 138.000 Bürgern konnten in ihren Dörfern unter israelischer Militärbesatzung bleiben. Während des Krieges von 1973 unternahm das syrische Militär einen erfolglosen Versuch, die Golanhöhen von Israel zurückzuerobern. Dieser Versuch führte dazu, dass Syrien nur 60 Quadratkilometer der Golanhöhen zurückerlangte, und das nur im Rahmen des Truppenentflechtungsabkommens von 1974 zwischen den syrischen und israelischen Streitkräften. Die Gebiete, aus denen Israel sich zurückziehen musste, wurden brutal zerstört, bevor sie an die Syrer zurückgegeben wurden, und die Zerstörung war absichtlich, nicht versehentlich. Das syrische Regime behauptet, dass das Gebiet absichtlich von israelischen Streitkräften in den wenigen Tagen vor ihrem Rückzug zerstört wurde. Die israelische Regierung bestreitet diese Anschuldigungen. Im Jahr 1974 nahm die Generalversammlung der Vereinten Nationen in der Resolution 3240 die syrische Position an und drückte ihre tiefe Überzeugung aus, dass „die israelischen Streitkräfte und die besetzenden israelischen Behörden für die vollständige absichtliche Zerstörung der Stadt Kuneitra verantwortlich waren.“

Am 14. Dezember 1981 erklärte Israel die „Golan-Resolution“, die israelisches Recht und Verwaltung auf den Golanhöhen durchsetzte. Trotz der Weigerung verschiedener israelischer Politiker, den Begriff Annexion zu verwenden, verstanden die israelischen Behörden dieses Gesetz als Annexion und begannen seitdem, die Golanhöhen als israelisches Territorium zu behandeln. Die internationale Gemeinschaft erkannte diese israelische Entscheidung nicht an, die vom UN-Sicherheitsrat in der Resolution 497 am 17. Dezember 1981 abgelehnt wurde. UN-Dokumente bezeichnen die Region Golan konsequent als „Besetzter syrischer Golan“. Dennoch verhängte der Sicherheitsrat keine Sanktionen gegen Israel.

Am 25. März 2019 unterzeichnete der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, ein Präsidialdekret, das besagt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Golanhöhen als Teil Israels anerkennen. In diesem Zusammenhang gab der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, eine Erklärung ab, in der er erklärte, dass „die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten den rechtlichen Status des Golan als syrisches Territorium unter israelischer Besatzung nicht ändert.“

Die strategische Lage der Golanhöhen ist einer der vielen Gründe, warum Israel daran interessiert ist, das Gebiet zu erobern. Die Golanhöhen erstrecken sich entlang der Grenze zu Syrien und ermöglichen einen Blick auf das syrische Territorium bis zu den Außenbezirken der syrischen Hauptstadt Damaskus. Israel richtete militärische Frühwarnstationen an den höchsten Stellen im Norden der Golanhöhen ein, um die Bewegungen der syrischen Armee zu überwachen. Zusätzlich zu seiner wichtigen strategischen Lage deckten die Wasserressourcen des Golan vor 1967 14 Prozent der syrischen Wasserreserven ab sowie ein Drittel des Wassers des Sees Genezareth, das als die wichtigste Wasserquelle für Israel und die besetzten palästinensischen Gebiete gilt.

Am 14. Februar 1982 begannen die Menschen auf den Golanhöhen einen Generalstreik, um sich gegen die Auferlegung der israelischen Staatsbürgerschaft zu wehren und ihre syrische Identität zu bekräftigen, indem sie die Annexion und die israelische Besatzung offen ablehnten. Der Streik führte zu einem völligen Stillstand in verschiedenen Regionen und ging mit massiven Demonstrationen einher. Die Besatzungsmacht setzte alle Unterdrückungs- und Einschüchterungsmittel gegen die Menschen auf den Golanhöhen ein, indem sie ihre Dörfer und Städte militärisch belagerte, die Lebensmittelversorgung verhinderte und den Strom abschaltete, um die Bürger unter Druck zu setzen und sie zur Aufgabe gegenüber der israelischen Besatzung zu zwingen. Der Streik war ein großer Erfolg für die Syrer auf den Golanhöhen, da die Mehrheit von ihnen in den Hauptdörfern bis heute die israelische Staatsbürgerschaft ablehnt.

Im Jahr 2019 versuchte Israel, den Menschen auf den Golanhöhen sein Windturbinenprojekt aufzuzwingen, um von der Region als Stromquelle zu profitieren. Die israelische Regierung versuchte sogar, die Menschen auf den Golanhöhen mit finanziellen Anreizen zu überzeugen, das Projekt zu akzeptieren, aber sie kämpfen seither dagegen, um eine Normalisierung mit Israel zu verhindern.

Was die sozialen Beziehungen auf den Golanhöhen betrifft, so hat die Besatzungsmacht ihre Spuren hinterlassen und Risse verursacht, da viele Familien aufgrund der israelischen Besatzung und der Vertreibung vieler Bürger der Golanhöhen in die syrische Grenzregion auseinandergerissen wurden. Diese getrennten Familien hatten Schwierigkeiten, miteinander zu kommunizieren, bevor das Zeitalter der sozialen Medien begann, und sie mussten über Lautsprecher über die Grenzen hinweg miteinander sprechen. Einige dieser Familien mussten sich in anderen Ländern treffen, hauptsächlich in Jordanien oder Ägypten. Dies sind nur einige Beispiele für den Druck, den die Menschen auf den Golanhöhen unter der israelischen Besatzung ertragen mussten, während sie an ihrer syrischen Identität festhielten.

Was ist in Majdal Shams passiert?

Am Samstag, dem 27. Juli, schlug eine Rakete auf einem Fußballfeld in Majdal Shams ein, auf dem viele Kinder spielten. Das führte zum Tod von 12 Kindern und etwa 30 weiteren Verletzten (laut den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gemeldeten Statistiken). Dies war der erste Angriff dieser Art auf Majdal Shams während des anhaltenden Krieges. Ein besonders wichtiger Punkt in dieser Angelegenheit ist, dass alle diese Kinder Syrer waren. Eine Tatsache, die von den deutschen Medien massiv verdreht wurde, indem unzählige Plattformen sie als israelische Staatsbürger bezeichneten, was angesichts der Geschichte der Region ein ignorantes Missverständnis ist, falls wir tatsächlich davon ausgehen, dass es sich bei all diesen Berichten nur um einen unschuldigen Fehler handelte.

Nach dem Angriff behauptete das israelische Militär, die Hisbollah sei dafür verantwortlich. Andererseits wies die Hisbollah die israelischen Anschuldigungen zurück und erklärte, es sei möglich, dass die Rakete eine der Abfangraketen war, die vom Iron Dome abgeschossen wurden und in Majdal Shams landeten. Da sowohl Israel als auch die Hisbollah in diesem Aspekt keine zuverlässigen Informationsquellen sind und beide eine lange Geschichte des Lügens und der Propaganda haben, wäre es nicht ratsam, einer ihrer Erzählungen über den anderen zu glauben, ohne eine unabhängige Untersuchung, die in naher Zukunft nicht stattfinden wird. Die einzige Gewissheit bis jetzt ist, dass neben den Einheimischen nur israelische Soldaten und Beamte das Gebiet untersuchen konnten und sie die meisten Schrapnelle entfernt haben, während sie das Gebiet sicherten, wie Anwohner berichteten, was eine zukünftige unabhängige Untersuchung fast unmöglich machen würde.

Die Gemeinschaft von Majdal Shams veröffentlichte eine Erklärung zum Raketenangriff und ließ in solch kritischen Zeiten keinen Raum für Spekulationen. Die wichtigsten Punkte dieser Erklärung lassen sich wie folgt zusammenfassen: Erstens sagen die Bürger von Majdal Shams, dass die Angriffe auf Zivilisten in keiner Weise gerechtfertigt werden können, und zweitens stehen sie gegen alle, die versuchen könnten, eine solche Tragödie zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen.

Ausnutzung der Tragödie

Unabhängig davon, wer die Rakete abgefeuert hat, sei es die Hisbollah oder das israelische Iron Dome-System, kann der Tod der Kinder in Majdal Shams nicht gerechtfertigt werden. Dies ist definitiv nicht der Ort oder die Zeit, um eine Untersuchung zu diesem Thema zu starten. In diesen kritischen Zeiten ist die wichtigste Aufgabe leider auch nicht die einfachste. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die in den betroffenen Gebieten leben und enge Beziehungen zu den Opfern haben. Sie müssen weiterhin über die Mainstream-Nachrichten und -Sprache hinaus lesen, während sie gleichzeitig wachsam gegenüber allen Seiten bleiben müssen, die so tief sinken könnten, das Blut unschuldiger Kinder zu nutzen, um ihre politischen Ziele und medialen Gewinne zu erreichen. All das mussten wir nur wenige Stunden nach dem tragischen Ereignis bitter miterleben.

Die deutschen Medien behaupteten fälschlicherweise, dass die Opfer „israelische Staatsbürger“ seien, und wiederholten blind die israelische Erzählung. Indem sie dies tun, unterstützen sie das zionistische Projekt, Majdal Shams zu annektieren, um dem Golan seine syrische Bevölkerung und Identität zu nehmen, was gegen internationales Recht und Resolutionen verstößt, die Jahr für Jahr das syrische Recht auf die Golanhöhen bekräftigen.

Israels rechte Politiker wie Smotrich, Gallant und Netanyahu zögerten nicht, das Blut der Kinder auszunutzen, um dieses tragische Ereignis auf eine Weise zu verkaufen und darzustellen, die ihnen Vorteile in der Öffentlichkeitsarbeit und den Medien verschafft, um Israel als Demokratie für alle seine Bürger ohne jegliche Diskriminierung zu präsentieren. Um Wiederholungen zu vermeiden, sei nur angedeutet, dass Israel die Raketenalarm-Sirenen für die Menschen auf den Golanhöhen nur wenige Sekunden vor dem Auftreten der Explosion auslöste. Dies reicht für niemanden aus, um sich in Sicherheit zu bringen. Anschließend gab das israelische Militär bekannt, dass das Iron Dome-System Majdal Shams wegen des „komplexen Geländes“ in dieser Gegend nicht verteidigen konnte.

Wie bereits erwähnt, ist der wichtigste Teil eines solchen tragischen Ereignisses leider auch der am schwersten zu erreichende. Aufgrund der langen Geschichte der Bürger der Golanhöhen im Widerstand gegen die israelische Besatzung waren sie sich jedoch der Möglichkeit einer Verschwörung sehr bewusst. Selbst in ihrem tiefsten Schock und Kummer weigerten sie sich, den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu oder andere rechte Politiker wie Smotrich zu empfangen. Sie lehnten auch jede Beileidsbekundung von ihnen ab und beschimpften sie als „Mörder“ und „Kriegsverbrecher“ oder forderten sie auf, das Dorf sofort zu verlassen, nachdem sie eingetroffen waren. Die Menschen von Majdal Shams wiesen die Verantwortlichen für die Tötung von fast 40.000 Menschen im Gazastreifen nicht nur aus menschlicher Sicht zurück, sondern waren sich auch der Absicht der Besatzung bewusst, die gesamte Situation auszunutzen und in den Medien so darzustellen, dass Israel leugnen kann, dass der Internationale Gerichtshof (ICJ) festgestellt hat, dass Israel der Apartheid schuldig ist. Dieser Akt des Widerstands war ein Moment, der politisches Bewusstsein und historische Kenntnisse selbst in den schwierigsten Zeiten unterstreicht.

Eine weitere Absicht der israelischen Regierung besteht darin, diese Tragödie auszunutzen, um sie als Rechtfertigung für die Ausweitung des Krieges zu verwenden und die Gewalt auf den Libanon auszudehnen, insbesondere auf die Hauptstadt Beirut. Dies stellt eine Eskalation der Gewalt dar, die an der libanesischen Front bisher unbekannt war. Dieser Schritt überschreitet eine rote Linie und würde wahrscheinlich eine gewalttätigere Reaktion als gewöhnlich nach sich ziehen, mehr Blut, Tod und Trauer auf beiden Seiten verursachen und wäre nur ein Sieg für diejenigen, die von der Ausdehnung dieses tödlichen Krieges profitieren würden, um mögliche Prozesse wie gegen den israelischen Premierminister oder andere blutgierige rechte Radikale wie Smotrich und Ben-Gvir zu verhindern, die wiederholt und offen einen Völkermord an den Palästinensern gefordert haben.

Diese israelische Strategie, Katastrophen überall und jederzeit auszunutzen, ohne Rücksicht darauf, wer die Opfer dieser Katastrophen sind, ist für jeden offensichtlich, der bereit ist, über die Nachrichten der Mainstream-Medien hinaus zu lesen. Es sind erst wenige Jahre vergangen, seit die Menschen auf den Golanhöhen als „syrische Agenten“ bezeichnet wurden – nur weil sie sich gegen das Windturbinenprojekt gewehrt haben und den israelischen Plänen zur Normalisierung der Annexion der Golanhöhen Widerstand geleistet haben. Nun möchte die israelische Regierung jedoch Beileid und Respekt gegenüber denselben Menschen ausdrücken, indem sie das Blut ihrer toten Kinder ausnutzt, um politische Gewinne zu erzielen und den Krieg auszuweiten.

Wie bereits erwähnt, erwartet der israelische Premierminister nach dem Ende des laufenden Völkermords einen Prozess, der schwerwiegende Auswirkungen auf seine politische Karriere haben könnte, d.h. sie beenden könnte. Es gibt jedoch auch andere ideologische und rassistische Gründe, warum die israelische Regierung kein Interesse an einem dauerhaften Waffenstillstand zeigt. Es wird immer offensichtlicher, dass selbst israelische Geiseln für Netanyahu eher eine Last darstellen, da er und seine Regierung jede mögliche Tür für einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand schließen, welcher zu einer sicheren Rückkehr der Geiseln führen würde.

Am 31. Juli wurde Ismail Haniyeh, Vorsitzender des politischen Büros der Hamas und Chefunterhändler, ermordet. Mit diesem gezielten Mord zeigte die israelische Regierung, wie wenig ernst es ihr mit den Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Geiselnahme ist. Die Ermordung des Chefunterhändlers der Gegenseite stellt in höchsten Maß die Ernsthaftigkeit der Absichten hinter diesen Verhandlungen in Frage. Man kann nur mit den Familien der Geiseln mitfühlen, die, während sie für ihre Freunde und Familien protestieren, weiterhin die Gleichgültigkeit ihrer Regierungen gegenüber den Verhandlungen zur Befreiung ihrer Angehörigen erleben. Ihre Regierung erhöht lediglich den Schmerz, die Gewalt und das Leid und versucht, so viele Palästinenser wie möglich zu ermorden und zu vertreiben, während sie schreckliche Verbrechen begeht, um ihre eigene politische Zukunft zu retten.

Schlussfolgerung

Diese Analyse war ein Versuch, die Leser zu motivieren, die angeblichen Fakten, die von verschiedenen Medienplattformen präsentiert werden, stets zu hinterfragen, einschließlich dieser hier, und unabhängig zu recherchieren. Es mag unmöglich sein, die ganze Wahrheit zu finden, aber es sollte unser Ziel sein. Die westlichen Medien haben sich den Ruf erworben, von den durchschnittlichen Lesern als unantastbar angesehen zu werden, und nur die berüchtigten Diktatoren der Welt würden falsche Informationen verbreiten und auf Propaganda sowie Lügen setzen. Leider ist dieser Ruf unzutreffend. Obwohl die westlichen Medien tendenziell weiterentwickelt sind und weniger Einschränkungen in Bezug auf die Meinungsfreiheit haben als Medien in von Diktaturen regierten Ländern, haben sie einen größeren Einfluss auf die internationale Politik und spielen eine bedeutendere Rolle bei der Formung und Beeinflussung der internationalen öffentlichen Meinung. Daher sind sie gefährlicher als nationale Fake-News in weniger entwickelten Ländern, und der „unantastbare“ Ruf, den die Mehrheit der Menschen ihnen verleiht, macht ihre Lügen und Propaganda gefährlicher als die anderer Medienplattformen. Es ist unsere Pflicht, uns der Lügen bewusst zu bleiben, die täglich von den westlichen Propagandamaschinen verbreitet werden: Es ist nicht einfach, aber entscheidend. Abschließend ein Zitat des neu befreiten Julian Assange: „Wenn Kriege durch Lügen begonnen werden können, können sie durch Wahrheit beendet werden.“

Dieser Beitrag von Nour Kanj und Haya Kanj ist eine Übersetzung aus dem Englischen von Michael Täuber.