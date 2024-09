Mehr Hilfe notwendig für den kriegsgeplagten Sudan, da sich der Hunger weiter ausbreitet, lt. UN

UN Vertreterin Amina Mohammed sagt, dass mehr Hilfe benötigt wird, um den (gesamten) Sudan zu erreichen, denn Nahrungsmittelversorgungslücken breiten sich mehr und mehr aus.



Krieg und Hunger beginnen den Sudan zu verwüsten, wo der Konflikt seit April 2023 weiter anhält



Die stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen hieß die Nahrungsmittel-Hilfe willkommen, die den Sudan erreichte. Sie bemerkte aber, dass die Hilfe nicht ausreichend sei, während sie einen Grenzposten im Tschad besuchte, um zu bezeugen, dass der humanitäre Hilfskonvoy durchgelassen wurde.

Amina Mohammed, während ihres Besuchs des Adré (Tschad )- Grenzübergangs, forderte ebenso eine Resolution zu den Kämpfen im Sudan.

Während der kürzlich durchgeführten Verhandlungen in Genf, haben die Kriegsparteien nur wenige Fortschritte gemacht, um die Kämpfe zu beenden. Allerdings versprachen sie, humanitäre Hilfe passieren zu lassen durch zwei wesentliche Grenzposten.

Ein AFP Reporter (Agence France Presse) konnte sehen, wie während des Besuchs von Mohammed ein Konvoy mit humanitärer Hilfe die Grenze in Richtung der Region um Darfur/Sudan überquerte.

Das Welternährungsprogramm (WFP, der Vereinten Nationen) sagte in einem Communiqué am Donnerstag, dass durch ihre LKW mehr als 630 Tonnen transportiert wurden– ausreichend für 55.000 Menschen – vom Tschad in die Darfur-Region.



Mohammed sagte während ihres Besuchs in Adré, dass dies nur „ ein kleiner Beitrag“ dessen ist , was gebraucht wird, um das Leiden im Sudan abzuwehren.

Sie sagte, dass die Vereinten Nationen in der Lage wären 25 bis 30 % des Bedarfs zu finanzieren, und dass „die (Beitrags-) Verpflichtungen der Regierungen erfüllt werden müssten, so dass wir den Menschen der Welt, die in Not sind, helfen können“.

Die Kämpfe brachen aus im Sudan in April 2023, in dem sich die nationale Armee unter General Abdel Fattah al-Burhan auseinandersetzte mit den paramilitärischen Rapid Support Forces (schnelle Eingreifs-Kräfte) seines früheren Stellvertreters, Mohammed Hamdan Daglo.

Hilfsorganisationen berichten, dass die Kämpfe verhindert haben, dass humanitäre Hilfe 25 Mio. Sudanesen erreicht, so dass diese vor einer schwerer Hungersnot stehen.



Dieser Beitrag erschienen im Original bei The New Arab