Rede zum Gaza-Krieg von Pastor Munther Isaac (Betlehem)

Am 14. August 2024 hielt der evangelische Pfarrer Munther Isaac aus dem Westjordanland eine Rede in der Riverside Church in New York, in welcher er seine Perspektive auf den Gaza-Krieg darstellte. Munther Isaac ist Palästinenser und Pastor der „Evangelical Lutheran Christmas Church“ in Bethlehem und der „Lutheran Church in Beit Sahour“, Westjordanland. Da diese Perspektive von deutschen Medien weitestgehend ausgeblendet bzw. ignoriert wird, freuen wir uns, die Übersetzung seiner Rede auf Die Freiheitsliebe veröffentlichen zu können.

Das Video der Rede gibt es auf YouTube (englisch).

Einführung:

Heute habe ich die Ehre, eine bemerkenswerte Stimme für Frieden und Gerechtigkeit vorzustellen, Reverend Munther. Reverend Munther ist Pastor der evangelisch-lutherischen Weihnachtskirche in Bethlehem, Palästina. Er ist nicht nur ein religiöses Oberhaupt, sondern auch ein Akademiker, Autor und ein vertrauenswürdiger Verfechter von Versöhnung und Frieden in Palästina. Im Geiste bedeutender prophetischer Stimmen wie Martin Luther King Jr., der einst in der Riverside Church seine tiefgründige Rede „Jenseits von Vietnam: Eine Zeit, das Schweigen zu brechen“ hielt, begibt sich Reverend Munther auf einen ähnlichen Weg der Wahrheitsfindung und Gerechtigkeitssuche.

Wie Martin Luther King fordert uns Reverend Munther dazu auf, nicht nur das Schweigen über Ungerechtigkeiten zu brechen, sondern auch unsere Mitschuld daran einzugestehen. Dazu gehört, dass wir uns gegen eine Politik stellen, die Konflikte und Leid aufrechterhält, wie die aggressive Aufrüstung und Verteidigung anhaltender Aggressionen in Palästina, Gaza und im Nahen Osten. Seine Botschaft spiegelt den tief verwurzelten Glauben wider, dass Frieden nicht nur die Abwesenheit von Gewalt ist, sondern die Gegenwart von Gerechtigkeit und Versöhnung.

Wenn wir über das Vermächtnis von transformativen Führungspersönlichkeiten wie Nelson Mandela nachdenken, dessen unerschütterliches Engagement für Gerechtigkeit ihn vor Jahren nach Riverside brachte, finden wir in Reverend Munther einen verwandten Geist – eine Führungspersönlichkeit, die den Mut verkörpert, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen, und das Mitgefühl, uns in eine Zukunft des echten Friedens zu führen.

Bitte begrüßen Sie mit mir ein Leuchtfeuer der Hoffnung und einen unermüdlichen Verfechter einer Welt, in der Frieden auf dem soliden Fundament der Gerechtigkeit für alle beruht: Reverend Munther.

Anmerkung des Übersetzers: Der Redner heißt mit Vornamen Munther und mit Nachnamen Isaac. Der Pastor der Riverside Church, spricht in seiner Einleitung von „Reverend Munther“ und hält sich damit vermutlich an die für Palästina gebräuchliche Gewohnheit, den Titel in Verbindung mit dem Vornamen zu benutzen.

Rede von Isaac Reverend Munther Isaac:

Vielen Dank, bitte nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Es ist eine demütigende Erfahrung, heute Abend auf dieser Kanzel zu stehen. Ich bin dankbar für die Gelegenheit und gleichzeitig demütig. Ich möchte mit einem Zitat von Jesus beginnen: „Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.“

Wir kommen mit diesem Durst und Hunger nach Gerechtigkeit, nach Rechtschaffenheit, in der Hoffnung, gesättigt zu werden. Und wir kommen mit den Menschen in Gaza im Sinn, die trauern, hoffen und darum flehen, getröstet zu werden.

Ich wünschte wirklich, ich wäre unter anderen Umständen hier. Wir sind erschüttert über die Fortsetzung dieses Völkermords mehr als 10 Monate nach seinem Beginn. Ich bin beunruhigt, dass wir auch 10 Monate nach Beginn dieses Völkermordes immer noch nur einen Waffenstillstand fordern. Tatsächlich hat es den Anschein, dass wir nicht nur einen Waffenstillstand fordern, sondern die Welt dazu aufrufen, die Menschen in Gaza zu vermenschlichen, die Palästinenser zu vermenschlichen. Es ist herzzerreißend, weiterhin gegen die Normalisierung eines Völkermordes zu protestieren. Dies ist ein Völkermord, der vor den Augen der ganzen Welt stattfindet. Niemand kann behaupten: „Wir wussten es nicht.“

[Das ist richtig, das ist richtig]. Wie viele Menschen müssen noch getötet werden, bis die Welt einsieht, dass es genug ist? Wie viele Familien müssen noch alles verlieren? Wie viele Bilder von Kindern, die aus den Trümmern geborgen werden, müssen wir noch teilen, bevor die Welt uns als Menschen sieht? Heute denke ich insbesondere an Mohammad Abu Al Qumsan. Behalten Sie den Namen Mohammad Abu Al Qumsan im Gedächtnis. Wir müssen uns die Namen merken. Muhammad wurde mit seiner Familie aus dem nördlichen Gazastreifen nach Deir al-Balah im mittleren Gazastreifen vertrieben, in eine sogenannte „Sicherheitszone“. Freunde, es gibt keine Sicherheitszonen in Gaza. Das ist eine Lüge. Nirgendwo ist es sicher.

Muhammad und seine Frau Jana wurden mit neugeborenen Zwillingen gesegnet. Sie waren vier Tage alt – vier Tage! Muhammad ging los, um die Geburtsurkunden für seine Zwillinge zu besorgen, und als er zurückkam, musste er feststellen, dass seine Frau, seine Schwiegermutter und seine neugeborenen Zwillinge bei einem israelischen Luftangriff getötet worden waren. Sie waren vier Tage alt. Ich frage mich, ob Sie die Bilder von Muhammad gesehen haben, wie er die Geburtsurkunden seiner beiden Kinder in den Händen hält – wirklich herzzerreißende Bilder. Und wieder fragen wir uns, wie viele Menschen noch getötet werden müssen, bevor die Welt die Kinder von Gaza als Menschen betrachtet?

Heute fühle ich mich gezwungen, ihre Namen zu nennen: Asil und Aser. Sie gehören zu den mehr als 16.000 Kindern, die in diesem Krieg getötet wurden, darunter mehr als 2.000 Säuglinge. Für uns Palästinenser fühlt es sich an, als hätten wir das Bild von jedem einzelnen von ihnen gesehen, doch für die Welt bleiben sie gesichtslos, namenlos, bloße Statistiken – kurze Bilder in den Nachrichten: 15.000, 14.000, 16.000. Ich wünschte wirklich, ich könnte all ihre Namen nennen, aber wir müssen uns an sie erinnern. Und als Palästinenser müssen wir uns verpflichten, den Kampf für die Menschlichkeit unserer Kinder fortzusetzen und dafür zu sorgen, dass wir nicht vergessen. Wenn die Welt sie nicht als gleichwertig ansieht, weiß ich, dass Gott dies nicht tut, denn das Himmelreich gehört solchen Menschen. Ich halte an

diesem Versprechen fest.

Freunde, lassen Sie uns eines klarstellen: Dies ist ein Völkermord. Es sollte keinen Streit darüber geben, was in Gaza geschieht. Dies ist ein Völkermord, bei dem sowohl die Opfer als auch die Täter Live-Bilder senden und die Welt noch immer beratschlagt. Und wie gesagt, niemand kann behaupten: „Wir wussten es nicht.“ Niemand kann behaupten: „Wir wünschten, wir hätten die Schwere der Handlungen gekannt.“ Deshalb werden wir als Palästinenser weiterhin sagen, dass eure Entschuldigungen nach dem Völkermord nicht akzeptiert werden. Die harte Realität ist, dass wir anscheinend noch weit vom Ende entfernt sind. Die

Kriegsherren sind entschlossen, diesen Wahnsinn fortzusetzen. Wir haben Angst und viele von uns sind erschöpft. Aber bitte, wir dürfen nicht aufhören. Wir dürfen nicht aufhören, darüber zu reden. Das sind wir den Menschen in Gaza schuldig. Das sind wir ihrem Mut schuldig.

Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wir sie im Stich gelassen haben, und das Mindeste, was wir tun können, ist, weiter zu reden, weiter für sie einzutreten, weiter zu handeln und weiter nicht nur einen Waffenstillstand zu fordern, sondern auch, dass diejenigen, die Kriegsverbrechen begehen, zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist wirklich wichtig. Wir leben in einer Welt, in der diejenigen, die Kriegsverbrechen begehen, wie Helden im Kongress des Imperiums willkommen geheißen werden. In einer solchen Welt leben wir. Und deshalb habe ich gesagt, dass es nicht ausreicht, einen Waffenstillstand zu fordern – wir müssen Gerechtigkeit und Rechenschaft fordern.

Ich komme mit einer Botschaft in die Vereinigten Staaten. Einer Botschaft des palästinensischen Volkes, der palästinensischen Kirche. Es ist eine Botschaft, ein Aufruf an das amerikanische Volk, an die Glaubensführer und insbesondere an die amerikanische Kirche.

Mein erster Punkt ist es wert, immer wieder wiederholt zu werden: nämlich, dass dieser Krieg nicht am 7. Oktober begonnen hat. Wir müssen uns weiterhin mit den Ursachen all dessen befassen, und nicht nur mit der Nakba vor 76 Jahren. Wie mein guter Freund, der palästinensische Theologe Yusuf Huri (?), sagte, begann dieser Völkermord mit dem Satz „ein Land ohne Volk“. Zu diesem Zeitpunkt wurden wir als Palästinenser ausgelöscht. Sie schauten auf das Land und sahen Menschen, aber sie sahen „ein Land ohne Volk“, weil wir für sie keine Menschen mit gleichem Wert sind. Das ist Kolonialismus, und heute müssen wir es klar sagen: Wir müssen Israel als Siedlerkolonie anerkennen.

Ich hoffe, dass ich hier nichts Kontroverses sage. Das ist die eigentliche Ursache des Problems. Vor 76 Jahren wurde Israel nicht auf einem leeren Land gegründet. Wie oft müssen wir noch wiederholen, dass mindestens 800.000 Palästinenser vertrieben wurden, dass sie ethnisch gesäubert wurden, als Israel gegründet wurde? Tatsächlich sind 80 % der Menschen in Gaza Überlebende der Nakba. Ich bin schockiert und fassungslos, dass die Medien dies nicht erwähnen, obwohl es ein sehr wichtiger Bestandteil des gesamten Diskurses ist. Der Staat Israel wurde buchstäblich auf den Ruinen der Städte und Dörfer der Menschen in Gaza errichtet. Warum spricht niemand darüber?

Was müssen wir tun, damit die Welt die 76 Jahre der Unterdrückung und ethnischen Säuberung anerkennt, unter denen die Palästinenser weiterhin leiden? Warum wird das Völkerrecht in Bezug auf die Palästinenser weiterhin ignoriert? Ich frage mich wirklich, ob es in den Büchern über Völkerrecht eine Fußnote gibt, in der es heißt: „mit Ausnahme der Palästinenser“? Was müssen wir tun, um uns zu qualifizieren?

Ich schaue mir diesen Krieg an und was allein in diesem Krieg passiert ist: Krankenhäuser, Kirchen, Moscheen wurden zerstört. Sind die Menschenrechte von Bedeutung? Sind sie von Bedeutung? Warum spricht niemand über die Blockade, die sogar die Einfuhr von Lebensmitteln nach Gaza verhindert? Und deshalb werden wir als Palästinenser weiterhin wiederholen, dass wir nie wieder wollen, dass uns Amerikaner oder Europäer über internationales Recht oder Menschenrechte belehren. Wir müssen es sagen. Warum spricht niemand über Apartheid in Palästina? Warum benennen wir die Apartheid nicht beim Namen?

Ich bin schockiert, vor allem von der Kirche, um ehrlich zu sein. Ich bin von der Kirche verblüfft, weil die westlichen Kirchen uns jahrelang über Menschenrechte belehrt haben, und dann, wenn es zahlreiche Menschenrechtsorganisationen gibt – ich spreche von der gesamten Menschenrechtsgemeinschaft –, sind sich alle einig, haben bewiesen und dokumentiert, dass es in Palästina Apartheid gibt. Human Rights Watch, Amnesty International – Sie können es sich aussuchen. Sogar die israelischen Menschenrechtsorganisationen B’Tselem und Yesh Din haben gesagt, dass es sich um Apartheid handelt. Wissen Sie, wer nicht sagt, dass es sich um Apartheid handelt? Es ist die Kirche. Und übrigens haben die Palästinenser schon lange vorher dokumentiert und bewiesen, dass es sich um Apartheid handelt.

Aber aufgrund von Vorurteilen nimmt uns niemand ernst. Inzwischen gibt es jedoch einen Konsens, der auch in vielen UN-Berichten zum Ausdruck kommt, und ich bin immer noch verblüfft, dass wir immer noch darauf warten müssen, dass die Kirche diese Berichte ernst nimmt. Und ich werde weiterhin die Kirchenführer auffordern: Wenn Sie diese Berichte nicht ernst nehmen und Israel nicht als Apartheidstaat bezeichnen wollen, sollten Sie öffentlich erklären, dass Sie nicht mehr an Menschenrechte und internationales Recht glauben. Ich bin immer noch schockiert darüber, wie jemand wie der großartige, verstorbene Desmond Tutu auf der ganzen Welt für seinen Aktivismus gefeiert wird, aber wenn er sagt, dass es in Palästina Apartheid gibt, ignoriert ihn jeder. Warum? Warum?

Ich muss also noch einmal fragen: Sind wir weniger menschlich? Denn dieser Krieg hat uns bestätigt, dass viele im Westen uns nicht als gleichwertig ansehen. Die ganze Welt hat nach dem 7. Oktober angehalten – und ich meine angehalten. Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass es falsch, ja sogar böse ist, Familien in ihren Häusern zu töten oder Kinder zu entführen, und dass dies verurteilt werden muss. Ich hoffe, wir sind uns alle einig.

Warum schweigen alle über die entführten Palästinenser? Seit dem 7. Oktober wurden 9.000 Palästinenser entführt. Warum schweigen alle? Warum spricht die Welt nicht über die Palästinenser, die entführt, gefoltert, ausgehungert, vergewaltigt und in Haft zum Sterben zurückgelassen werden? Und das ist dokumentiert. Sind wir weniger menschlich? Und all dies zeigt übrigens die Macht des Imperiums, die Erzählung zu kontrollieren und die Begriffe zu prägen. Sobald man sagt, dass sie Terroristen sind, sagt man: „Wir haben sie entführt, wir haben sie verhaftet, sie sind im Gefängnis“, und das ist für die internationale Gemeinschaft in Ordnung. Das scheint der internationalen Gemeinschaft zu genügen, um wegzuschauen, obwohl sie ohne Anwalt und ohne Anklage inhaftiert sind. Und wir fragen weiterhin: Was

muss geschehen, damit die internationale Gemeinschaft endlich so handelt, als wären wir Menschen, damit das Völkerrecht gilt? Also sagen Sie mir nicht, dass es kein Rassismus ist, sagen Sie mir nicht, dass es kein Kolonialismus ist, und sagen Sie mir nicht, dass die Tage des Kolonialismus vorbei sind.

Wenn mein erster Punkt war, dass dieser Krieg nicht am 7. Oktober begann, dann ist mein zweiter Punkt, dass die amerikanische Kirche an all dem mitschuldig ist. Und es ist nicht nur die amerikanische Kirche, es ist die westliche Kirche, und wir müssen das anprangern, wir müssen es beim Namen nennen.

Die Theologie spielte von Anfang an eine Rolle. Ich habe gerade den Ausdruck „ein Land ohne Volk“ erwähnt. Wir verbinden diesen Begriff mit dem Zionismus. Ich möchte Sie daran erinnern, dass christliche Zionisten dies vor jüdischen Zionisten gesagt haben. Der christliche Zionismus ist älter als der jüdische Zionismus. Tatsächlich sind christliche Zionisten weitaus zahlreicher als jüdische Zionisten. Seit 76 Jahren beobachten wir, wie die Bibel gegen uns, die Palästinenser, eingesetzt wird. 76 Jahre lang mussten wir uns Theologien, Vorträge, Reden und Videos anhören, in denen Gottes Treue gegenüber dem jüdischen Volk gefeiert wurde, obwohl diese Treue die Nakba und die Vertreibung der Palästinenser bedeutete. 76 Jahre lang mussten wir uns den Satz „Juden kehren in ihr Land zurück“ anhören, ein Satz, der in allen kirchlichen Traditionen wiederholt wird, ein Satz, der uns als Palästinenser vertreibt und uns sofort zu Fremden in unserem eigenen Land macht, weil jetzt jemand anderes „in sein Land zurückkehrt“.

Diese Art von Diskurs wurde uns Palästinensern aufgezwungen. Und wenn Palästinenser sagen: „Das ist unser Land“, dann ist das keine politische Aussage. Das ist keine Aussage in einem politischen Streit. Wenn wir „unser Land“ sagen, dann meinen wir damit, dass dies Land ist, das wir seit Generationen über Generationen über Generationen über Generationen besitzen, bewirtschaften und erben. Wir müssen verstehen, dass wir tief in diesem Land verwurzelt sind. Das meinen wir, wenn wir sagen: „Das ist unser Land.“ Und doch müssen wir weiterhin nicht nur hinnehmen, dass uns dies aufgezwungen wird, sondern es auch akzeptieren. Der Kolonialismus brauchte einen Vorwand, und die Theologie diente diesem Zweck, indem sie den Vorwand der Prophezeiungen, der Rückkehr der Juden in ihr Land, der Wiederherstellung des jüdischen Volkes lieferte – was auch immer. Und in diesem Prozess haben sie den Palästinensern ihre Überzeugungen aufgezwungen, was mich übrigens schockiert. Dieselben Menschen, die immer wieder religiöse Freiheiten fordern und sich damit brüsten, zwingen ihre religiösen Überzeugungen jemand anderem auf.

Und ich möchte fragen: Hören Sie sich eigentlich selbst zu? Ich möchte wirklich diese Fragen stellen: Hören Sie sich selbst zu, wenn es darum geht, was Sie von den Palästinensern verlangen? Die Vorstellung, dass es einen Streit gibt, und irgendwie lösen Sie diesen Streit, indem Sie sagen: „Nun, Gott hat es so gesagt.“ Wie kann ich mit Ihnen streiten, wenn Ihre Seite der Geschichte lautet: „Gott hat es so gesagt“? Oder noch schlimmer, wenn Sie sagen: „Gott hat mir das Land gegeben“, wie kann ich dann mit Ihnen reden? Oder: „Gott hat ihnen das Land gegeben.“ Ich muss also fragen: Hört ihr euch selbst zu, hört ihr euch selbst zu, wenn ihr von den Palästinensern verlangt, das zu akzeptieren?

Nicht nur das, aber bitte, bitte zeigen Sie mir einen anderen Konflikt, zeigen Sie mir einen anderen Kontext, in dem der Bezugspunkt für einen Streit ein religiöser Text ist und nicht das Völkerrecht oder sogar die Menschenrechte. Wo passiert das? Und hier ist die traurige Ironie: In Palästina werden die Menschenrechte mit genau denselben religiösen Texten missbraucht, die unsere Menschenrechte schützen sollten. Das ist die Instrumentalisierung heiliger Texte gegen uns Palästinenser. Die Theologie dient auch heute noch dem Zweck, nicht nur die Kolonisierung unseres Landes oder die Apartheid in Palästina zu rechtfertigen, sondern sogar diesen Völkermord.

Und ich wünschte, ich hätte die Zeit, Ihnen zu erzählen, wie viele Pastoren, Theologen und Aktivisten diesen Völkermord nicht nur verteidigt, sondern unterstützt haben, indem sie religiöse Texte, die Bibel, verwendeten. Und das schockiert uns als Palästinenser. Und ich höre immer wieder: „Nun, steht das nicht so und so in der Bibel?“ Und bevor ich antworte, möchte ich, dass Sie sich selbst zuhören, und zwar dem, was Sie von mir verlangen, als Palästinenser oder, was das betrifft, als irgendjemand zu akzeptieren. Denn wenn Sie mich fragen: „Steht das nicht in der Bibel?“ und versuchen, Ihre christlich-zionistische Position zu

rechtfertigen, dann verlangen Sie im Grunde von mir, dass ich die Bibel studiere, um zu argumentieren, ob Gott ein rassistischer, gewalttätiger Gott ist oder nicht. Das ist es, was der christliche Zionismus ist: ein Gott der Vorherrschaft, ein Gott, der Menschen aufgrund ihrer Nationalität oder sogar ihrer DNA bevorzugt, ein Gott, dem es nichts ausmacht, Menschen ethnisch zu säubern, um Platz für neue zu schaffen. Und dann fragen Sie mich: „Steht das nicht in der Bibel?“ Und ich muss noch einmal fragen: Hören Sie sich eigentlich selbst zu?

Das ist es, was in vielen Kirchenkreisen immer wieder wiederholt wurde, und jetzt werden wir sogar aufgefordert, zu akzeptieren, dass Gott ein Gott des Völkermords ist. Tatsächlich haben einige Pastoren – genauer gesagt, ein Pastor, der jetzt im Kongress sitzt und vor seiner Zeit im Kongress Pastor war. Ich werde seinen Namen nicht einmal nennen – der das Priesterseminar besucht hat, vorgeschlagen, dass wir „es schnell hinter uns bringen“ sollten, was Gaza betrifft, und dabei das Beispiel von Hiroshima und Nagasaki angeführt. Und wir fragen uns, welchen Jesus Sie lesen? Ehrlich gesagt, welchen Jesus lesen Sie? Spielt die Ethik Jesu unter diesen Umständen eine Rolle?

Und es fällt uns wirklich schwer, insbesondere uns Menschen aus dem Nahen Osten, diese Besessenheit von Krieg und Gewalt in der amerikanischen Kirche und im amerikanischen Kontext zu verstehen. Die Tatsache, dass dieser Mann Hiroshima und Nagasaki als gute Beispiele für die heutige Zeit anführt, schockiert mich. Und das ist ein gewählter Kongressabgeordneter, keine Randerscheinung. Und vielleicht sollten wir uns nicht wundern, dass es diese Dinge in diesem speziellen Kontext gibt. In diesem Land wissen Sie ein oder zwei Dinge darüber, wie die Bibel als Waffe eingesetzt wird, um Siedlerkolonialismus zu rechtfertigen, oder?

Vielleicht sollten wir uns nicht wundern, dass ein Land mit einer Geschichte des Siedlerkolonialismus heute einen Siedlerkolonialstaat unterstützt, was traurig und beschämend ist. Die Bibel wurde in der Vergangenheit als Waffe eingesetzt, um Rassentrennung zu rechtfertigen. Sie wurde missbraucht, um Sklaverei zu rechtfertigen. In Südafrika wurde sie missbraucht, um die Apartheid zu rechtfertigen. Ich hatte die Ehre, Südafrika zu besuchen, in die Fußstapfen unserer Glaubenshelden dort zu treten und von

ihnen zu lernen. Ich predigte in Kirchen, sprach auf Seminaren und an Universitäten, und sie sagten mir: „Dies ist die Kanzel, von der aus die erste Predigt über die Apartheid gehalten wurde.“ Und ich sprach an einer Universität, und sie sagten: „Hier wurde die erste Theologie der Apartheid geschrieben.“ Und ich konnte nicht anders, als zu fragen: Wie kann man die Bibel lesen und zu dem Schluss kommen, dass Apartheid darin steht? Genauso können wir als palästinensische Christen heute nicht anders, als zu fragen: Wie kann man die Bibel lesen, über Jesus lesen, die Verkörperung von Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl, und zu dem Schluss kommen, dass darin christlicher Zionismus steht? Zeigen Sie mir das doch mal.

Und wissen Sie, jemand hat einmal gesagt: „Am Anfang schuf Gott uns nach seinem eigenen Bild, und seitdem revanchieren wir uns dafür.“ Und ich denke, dass heute viele ihre eigene Überlegenheit und ihre Vorurteile auf den Charakter Gottes projizieren. Das ist es, was passiert. Und wenn uns dieser Krieg etwas gelehrt hat, dann, dass nicht nur die christlichen Zionisten mitschuldig sind, denn auch so viele in der Haupttradition haben uns mit ihren Positionen schockiert – und ich meine, uns schockiert. Viele sagten uns, dies sei ein Krieg der Selbstverteidigung. Tatsächlich sagten einige Kirchen, Israel habe die heilige Pflicht, sich selbst zu verteidigen, und natürlich fragen wir Palästinenser uns weiterhin: Bekommen wir jemals das Recht, uns selbst zu verteidigen, unser Land zu verteidigen? Und das sage ich als jemand, der sich zutiefst dem kreativen gewaltfreien Widerstand verschrieben hat. Aber die Frage muss gestellt werden. Die Frage muss gestellt werden: Warum ist es Selbstverteidigung, wenn eine Gruppe sich verteidigt oder Gewalt anwendet, aber Terrorismus, wenn eine andere Gruppe Gewalt anwendet? Auch hier diktiert die Macht des Imperiums die Bedingungen. Wir müssen das anprangern. Und natürlich werden wir weiterhin fragen: Wie verteidigt sich der Kolonisator gegen den Kolonisierten? Und wie ist das Töten von 16.000 Menschen zu rechtfertigen?

Eine gewisse Anwendung der Theorie des gerechten Krieges? Die Theorie des gerechten Krieges ist eine weitere Formulierung der Logik der Macht, der Logik des Imperiums – eine bequeme Art und Weise, mit der das Imperium seine Expansion und seinen Kolonialismus auf Kosten der Schwachen rechtfertigt. Und dann nennen wir es einen „gerechten Krieg“. Auch hier geht es um diese Besessenheit von Macht, diese Besessenheit sogar von Rache. Es ist eine theologische Überlegenheit, zu entscheiden und sich selbst die Entscheidung zu überlassen, ob ein Krieg gerecht ist oder nicht. Uns wurde gesagt, die Invasion des Irak sei ein gerechter Krieg gewesen, und schauen Sie sich die Katastrophe an, die dort passiert ist. Diejenigen, die sich auf die Theorie des gerechten Krieges berufen, haben im Grunde genommen das Töten von 16.000 Kindern und mehr als „Gottes Gerechtigkeit“ bezeichnet. Können wir das akzeptieren? Das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus handelt.

Und wieder einmal schockiert mich die Kriegsbesessenheit in den USA und der amerikanischen Kirche. Wie steht es mit der Ethik Jesu? Und warum denkt man in Amerika immer, dass die Lösung von Problemen in einem weiteren Krieg besteht? In diesem Krieg schwiegen viele, die sich den liberalen, progressiven christlichen Traditionen zugehörig fühlen, und ihr Schweigen war so laut. Schweigen bedeutet Mittäterschaft. Wenn wir zu einer Ungerechtigkeit schweigen, die vor unserer Haustür geschieht, und nichts sagen, nichts tun, dann sagen wir damit im Grunde, dass wir diese Gewalt gutheißen, dass wir diese Ungerechtigkeit gutheißen. Und was Sie damit sagen, ist, dass es uns egal ist, weil es Gott egal ist. Deshalb sage ich weiterhin, dass dieses Schweigen so laut war – ein Schweigen, das uns Palästinensern sagt, dass Gott sich nicht um unser Elend und Leid kümmert. Das ist die Sünde der Apathie, der Gleichgültigkeit, die die Kirche in vielen Kreisen geplagt hat: die Sünde, Ungerechtigkeit buchstäblich vor unserer Haustür zu sehen und nichts zu tun oder nichts zu sagen.

Oftmals hat die Kirche auf vielerlei Weise nichts gesagt, weil sie einfach Kontroversen vermeiden wollte. Uns wurde gesagt, dass es ein kontroverses Thema sei, wir sollten nicht darüber sprechen. Mit anderen Worten, sie haben sich für Bequemlichkeit entschieden. Sie haben Bequemlichkeit der Konfrontation mit Ungerechtigkeit vorgezogen. Dies ist eine bequeme Kirche, die sich mehr um die Vermeidung von Kontroversen als um Gerechtigkeit kümmert. Stellen Sie sich vor, Jesus würde auf der Erde leben und Kontroversen vermeiden. Und doch haben es die Jünger Jesu irgendwie geschafft, eine Theologie und eine Realität zu schaffen, in der sie angesichts von Ungerechtigkeit nur für den Frieden beten und eine Erklärung abgeben können. Das ist die gemäßigte Kirche, die friedliche Kirche, die Kirche, die auf keinen Fall jemanden beleidigen will, und die doch am Ende nichts sagt und angesichts des Völkermords schweigt.

Und ich muss zugeben, dass ich diese Botschaft nicht einfach irgendwelchen Menschen übermittle. Ich bin hier in den Vereinigten Staaten, und dies ist ein anderer Kontext. Denn wir alle wissen, wir alle wissen nur zu gut, dass dieser Völkermord ohne die finanzielle und militärische Unterstützung der Vereinigten Staaten und ohne die politische Deckung der Vereinigten Staaten nicht möglich wäre. Freunde, es ist euer Geld, und es sind die von euch gewählten Amtsträger. Und wenn Sie zu diesen Entscheidungen schweigen, sagen Sie uns damit im Grunde, dass Sie damit einverstanden sind, wie Ihr Kongress und Ihr Präsident dieses Geld ausgeben. Und dass es Ihnen nichts ausmacht, wenn dieses Geld für die Unterstützung eines Völkermords ausgegeben wird. Das ist es, was uns Ihr Schweigen sagt. Und es sagt uns, dass Sie kein Problem damit haben, wenn Ihre gewählten Politiker für die Fortsetzung dieses Völkermordkrieges stimmen – dass Sie diese Entscheidung sogar unterstützen.

Deshalb ist mir klar, dass Schweigen Mittäterschaft bedeutet, insbesondere in diesem Zusammenhang.

Meine dritte Botschaft an Sie heute Abend lautet daher, dass dies ein Kairos-Moment ist. {32:41-33:06 fehlt} Dies ist ein göttlicher Kairos-Moment, der prophetischen Mut erfordert. Prophetischer Mut ist das, was heute gebraucht wird. Und ich möchte Ihnen eine Geschichte aus unserer Tradition, aus der hebräischen Schrift, aus 2. Samuel 12 erzählen. Es ist eine Geschichte, die sich ereignete, als der Prophet Nathan König David zur Rede stellen musste, weil ich glaube, dass die Kirche heute das tun muss, was damals geschah. Der Prophet Nathan musste seinen eigenen König wegen dessen Taten zur Rede stellen – nämlich wegen der Sünde der Habgier, des Ehebruchs, des Mordes, der Ausbeutung der Schwachen und der Aneignung von etwas, das ihm nicht gehörte.

Nathan musste David zur Rede stellen, und um dies zu tun, erzählte er eine Geschichte – eine Geschichte mit einer klaren Botschaft, die mit einer starken Schlussfolgerung endete. Ich lese die Geschichte vor:

„Darum schickte der Herr den Natan zu David; dieser ging zu David und sagte zu ihm: In einer Stadt lebten einst zwei Männer; der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber besaß nichts außer einem einzigen kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es auf und es wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Stück Brot und es trank aus seinem Becher, in seinem Schoß lag es und war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann und er brachte es nicht über sich, eines von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war.“

Die Bibel sagt, dass David wütend und sehr erbost über diesen Mann war. Tatsächlich sagte David zu Nathan: „So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, verdient den Tod. Er soll das Lamm vierfach ersetzen, weil er das getan hat und weil er kein Mitleid hatte.“

Dann kam Nathans Antwort – so tiefgründig, so mutig, so prophetisch – eine Antwort, die heute so dringend gebraucht wird. Mit Überzeugung und moralischer Klarheit sah Nathan David an und sagte: „Du bist der Mann.“ Du bist der Mann. Dies war Nathans Kampfansage an das Imperium seiner Zeit. Es erforderte Mut, aber er musste der Macht die Wahrheit sagen. Er musste die Ausbeutung der Schwachen aufdecken, auch wenn dies bedeutete, sein eigenes Reich, seinen eigenen König herauszufordern. Dies war Nathans Kairos-Moment, in dem er die Wahrheit an die Macht richten musste, ohne seine Sprache zu beschönigen, ohne jeglichen Mittelweg, ohne jegliche Diplomatie.

Diese Art von prophetischem Mut brauchen wir in unserer heutigen Welt – den prophetischen Mut, dem Imperium ins Gesicht zu sehen und zu sagen: „Du bist der Mann. Du bist mitschuldig.“ Freund, dies ist nicht die Zeit für Diplomatie. Wir müssen den Moment erkennen, die Dringlichkeit der Situation, das, was gerade passiert. Wir können nicht länger auf unsere alten Methoden zurückgreifen. Nathan war klug, weise, aber nicht diplomatisch. Er musste es auf diese Weise tun. Er hat Davids Position nicht rationalisiert. Er hat keine Erklärung abgegeben, in der er uns auffordert, beide Seiten der Geschichte zu sehen. Dies war ein Kairos-Moment, der Mut, Integrität und Moral erforderte. Mut, Integrität und Moral sind genau die Dinge, die in der Politik und in unserer Kirche heute so dringend benötigt werden.

Ich sage das, weil ich im Laufe der Jahre die Gelegenheit hatte, viele Politiker, viele Diplomaten und viele Kirchenführer zu treffen. Und wissen Sie, was für uns Palästinenser wirklich herzzerreißend ist? Sie sagen mir hinter verschlossenen Türen das eine und in der Öffentlichkeit etwas anderes. Und wissen Sie was? Einige haben mir sogar gesagt: „Wir wünschten, wir könnten diese Dinge in der Öffentlichkeit sagen, aber wir müssen uns an unsere erklärte Position halten.“ Wir wünschten, wir könnten diese Dinge in der Öffentlichkeit sagen? Nun, das können Sie. Sie können! Sie entscheiden sich dagegen. Das ist das Problem. Wir leben in einer Welt, in der es unseren politischen und religiösen Führern an Moral, Integrität und Mut fehlt, die Dinge beim Namen zu nennen und den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. Den Führern in ihrer Komfortzone fehlt der Mut, ihre Meinung zu sagen, während die ehrenwerten Menschen in Gaza alles für Freiheit und Würde riskieren.

Es ist also an der Zeit, dass die Kirche die Situation erkennt. Es ist an der Zeit, dass die religiösen Führer die Situation erkennen – die Mitschuld eingestehen und Buße tun. Buße tun. Buße tun für die Militarisierung der Religion. Buße tun für die Besessenheit von der Logik der Macht und des Stolzes und der Expansion – der Logik des Imperiums. Die Gegenwart des Imperiums heute anerkennen und die Mitschuld der religiösen Institution am Imperium anerkennen. Buße tun bedeutet, die Dinge beim Namen zu nennen. Wenn wir wirklich die Wahrheit sagen wollen, müssen wir damit beginnen, die Dinge beim Namen zu nennen.

Und ich bitte Sie inständig: Bitte hören Sie auf, über den palästinensisch-israelischen Konflikt zu sprechen. Es gibt keinen Konflikt in Palästina. Wir leben unter Apartheid. Wir leben unter Kolonialismus – Siedlerkolonialismus –, der uns Palästinenser weiterhin vertreibt. Wir werden weiterhin nicht nur am Thema vorbeireden, sondern auch die Fakten verdrehen, wenn wir über den Konflikt so reden, als gäbe es zwei Seiten, die sich nur vertragen müssten. Freunde, ich möchte, dass ihr versteht, wie beleidigend das für uns Palästinenser ist, vor allem, wenn wir buchstäblich unter dem Stiefel eines anderen stehen, der uns auf den Hals tritt, und ihr uns Vorträge über Frieden und Versöhnung haltet. Das ist nicht das, was wir hören wollen. Erkennen Sie die Realität als das, was sie ist. Sie können nicht weiterhin behaupten, Friedensstifter zu sein, wenn Sie nicht bereit sind, die Realität als das anzuerkennen, was sie ist. Nennen Sie die Dinge beim Namen. Haben Sie den Mut, die Dinge beim Namen zu nennen. Wenn es sich um Apartheid handelt, nennen Sie es Apartheid und handeln Sie entsprechend.

Führer und Architekten der Apartheid dürfen nicht im Kongress gefeiert werden. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen und den Zionismus als das bezeichnen, was er wirklich ist. Und noch einmal: Dies ist nicht mehr die Zeit für den Mittelweg, für beide Seiten der Gleichung. Wir müssen den Zionismus – und in diesem Zusammenhang auch den christlichen Zionismus – als das anerkennen, was er wirklich ist: ein System der Vorherrschaft. Zionismus ist Rassismus. Nennt es beim Namen, Freunde. Diejenigen, die sich durch eine solche Aussage herausgefordert fühlen, lade ich ein, den Bericht von B’Tselem zu lesen, der zeigt, dass wir in diesem Land ein System haben – und ich zitiere: „der jüdischen Vorherrschaft vom Fluss bis zum Meer“. Zitat Ende.

Und wissen Sie, in diesem Land streitet jeder über den Begriff „vom Fluss bis zum Meer“. Ich wünschte, die Menschen, die sich von diesem Satz beleidigt fühlen, wären genauso verärgert über den Bericht, in dem von der systematischen Entmenschlichung der Palästinenser „vom Fluss bis zum Meer“ die Rede ist.

Diese Scheinheiligkeit – die ultimative Scheinheiligkeit. Die ultimative Scheinheiligkeit hinter diesen Behauptungen ist, dass ich diejenigen, die es für beleidigend halten, dies über den Zionismus zu sagen, bitte, ich flehe Sie an, das Nationalstaatsgesetz zu lesen. Es ist eine andere Sache, die mich schockiert – über die nicht viele Menschen sprechen. Wie Sie wissen, wurde es vom israelischen Parlament, der Knesset, verabschiedet. Das Nationalstaatsgesetz besagt, und ich zitiere: „Das Recht auf nationale Selbstbestimmung in Israel steht ausschließlich dem jüdischen Volk zu.“ Ich meine, wenn das keine Vorherrschaft ist, was dann? Oder lesen Sie die Erklärung der derzeitigen israelischen Regierungskoalition vom Januar 2023, als sie an die Macht kam, in der es heißt: „Das jüdische Volk hat ein ausschließliches Recht auf das gesamte Land.“ Ich meine, können Sie sich den Aufruhr vorstellen, wenn ein palästinensischer Führer erklären würde, dass Palästinenser, Araber oder Muslime ein exklusives Recht auf das gesamte Land haben? Können Sie sich vorstellen, was dann passieren würde? Und doch wird dies irgendwie als normal angesehen. Und deshalb fordere ich gläubige Menschen auf, die Dinge beim Namen zu nennen. Wenn nicht wir es sind, wer dann?

Wenn man den Zionismus als das bezeichnet, was er ist, muss man anerkennen, was der Zionismus vor Ort getan hat, nicht nur, was er behauptet hat. Sie haben uns gesagt, was sie tun würden, und dann haben sie es getan. Im Laufe der Jahre haben sie unser Land kolonisiert, Palästinenser ethnisch gesäubert und setzen ein System fort, das Palästinenser von ihrem Land und aus ihren Häusern vertreibt – ein System der Apartheid. Meine christlichen Geschwister möchte ich fragen: Da Zionismus gleichbedeutend ist mit Kolonialismus, ethnischer Säuberung und Apartheid, können Sie den Namen Christ vor all das setzen? Können wir den Namen Jude vor all das setzen? Deshalb bin ich sehr dankbar für den Mut, die moralische Klarheit und die Einfachheit von Gruppen wie Jewish Voice for Peace und vielen anderen. Jewish Voice for Peace und viele andere Juden mit Gewissen erheben ihre Stimme. Und ich möchte Ihnen vorlesen, was Jewish Voice for Peace in ihrer Erklärung, in ihrer Stellungnahme zum Zionismus gesagt hat. Was ich an diesem Zitat liebe, ist die Einfachheit dahinter. Sie sagen: „Jewish Voice for Peace wird von der Vision von Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit für alle Menschen geleitet. Deshalb lehnen wir den Zionismus eindeutig ab, weil er diesen Idealen zuwiderläuft.“

Ich liebe diese Einfachheit. Wir stehen für Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit für alle Menschen. Deshalb lehnen wir den Zionismus ab, weil er all diesen Idealen widerspricht. Es ist sehr einfach, es ist sehr direkt. Ich wünschte, Christen hätten den gleichen Mut, die Dinge beim Namen zu nennen. Meine Botschaft an Sie – an die Glaubensführer, an die Gläubigen verschiedener Traditionen – lautet also: Es ist an der Zeit, sich zusammenzuschließen. Und ich bin sehr ermutigt durch die vielen Initiativen und Bündnisse, die ich gesehen habe – von interreligiösen Gruppen, Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und sogar Menschen ohne Glauben, die sich für Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit für alle Menschen einsetzen. Gemeinsam können wir es schaffen. Wir können nicht weiter allein oder individuell arbeiten, und es ist in der Tat ermutigend, diese Bündnisse für Gerechtigkeit zu sehen. Darin sehe ich den Weg nach vorne.

Und an diese neuen Bündnisse, die sich bilden, muss die Botschaft klar sein. Wie gesagt, wir können nicht länger auf alte Wege zurückgreifen. Ich fordere Sie auf, die Dinge beim Namen zu nennen. Und dann erkennen Sie, was die Forderungen sind. Denn wie gesagt, ohne die Finanzierung und die politische Deckung der Vereinigten Staaten wäre Israel nicht in der Lage, das zu tun, was es heute in Gaza und in Palästina tut. Die zionistischen Führer sehen sich nicht gezwungen, sich entweder für eine Einstaatenlösung mit gemeinsamer Landnutzung oder für eine Zweistaatenlösung mit Landteilung zu entscheiden, weil sie den aktuellen Status quo beibehalten können. Sie wissen nur zu gut, dass niemand sie zur Rechenschaft zieht, und sie wissen auch, dass sie nicht die Zeche zahlen müssen. Solange sich

diese beiden Dinge nicht ändern, wird sich in Palästina nichts ändern.

Das sollte Ihre Botschaft sein: Waffenembargo, bedingte Unterstützung, Politiker zur Rechenschaft ziehen und diejenigen, die Kriegsverbrechen begehen, zur Rechenschaft ziehen. In was für einer Welt leben wir? Was für eine Welt hinterlassen wir unseren Kindern, in der jemand genau weiß, dass er Kriegsverbrechen im Fernsehen begehen kann, uns sagt, dass er es tut, und damit davonkommt? Genau das passiert. Also bitte, melden Sie sich zu Wort. Ziehen Sie diejenigen, die Sie gewählt haben, zur Rechenschaft. Wir wollen eure Stimmen hören. Fordert Veränderungen, fordert Rechenschaftspflicht und seid Vorreiter.

In einer Zeit, in der wir, gelinde gesagt, enttäuscht waren, dass die religiösen Führer nicht eingeschritten sind, um diese Bewegung für Gerechtigkeit in Palästina anzuführen, müssen wir den Mut der Studenten begrüßen, die uns den Weg gezeigt haben. Denn diese Studenten geben uns tatsächlich Hoffnung. Was an den Universitäten in den Vereinigten Staaten und in vielen Ländern auf der ganzen Welt geschieht, ist wirklich kraftvoll und beispiellos, wenn man es mit den Geschehnissen in Palästina vergleicht. Und denken wir daran, dass sich Universitäten in der Geschichte immer für Veränderungen eingesetzt haben. In der Vergangenheit standen Universitätsstudenten immer auf der richtigen Seite der Geschichte. Deshalb bin ich ermutigt. Aber es ist nicht nur so, dass sie immer auf der richtigen Seite der Geschichte standen – sie haben sich auch immer gegen den Widerstand gestellt.

Deshalb zittern die Politiker heute vor Angst wegen Ihrer Bewegung. Die Welt, die von Freiheit und Selbstverwirklichung singt, zittert und bebt jetzt. Sie schicken sogar Sicherheitskräfte, um diese Demonstrationen zu unterdrücken. Sie reagieren mit Gewalt, mit Zwang. Es ist nicht nur Heuchelei, es ist Angst und die Erkenntnis, dass dies der Anfang vom Ende ist. Deshalb möchte ich diesen Studenten sagen, und ich hoffe, dass einige von ihnen bei uns sind: Macht weiter.

Was ihr tut, ist extrem wichtig, und während dieser Tour habe ich immer wieder gesagt: Was im September passieren wird, ist viel wichtiger als das, was im November passieren wird. Ehrlich gesagt, könnte es mir egaler nicht sein, wer im November gewählt wird – es ist eine Maschine, die weiterlaufen wird. Am wichtigsten sind die Forderungen der Basis, die Forderungen der Menschen. Und ich hoffe, dass diese mutigen Studenten im September wieder ihre Lager aufschlagen und mit Integrität, Mut und Moral vorangehen. Das wird etwas verändern. Diese Studenten stehen auf der richtigen Seite der Geschichte; sie sind das Gewissen des Landes. Sie müssen weiterhin die Wahrheit sagen. Ihnen sage ich: Sprecht weiterhin die Wahrheit, seid kreativ, gewaltfrei und stark. Behaltet die Gerechtigkeit eurer Sache – die der Gerechtigkeit und Befreiung – im Auge und im Sinn und behaltet die Menschen in Gaza in euren Gedanken und Herzen. Arbeitet zusammen, macht dies zu einer Sache für alle Menschen, ob gläubig, nicht gläubig oder traditionsgebunden. Zeigt den Weg nach vorne.

Und an die Glaubensführer sage ich: Bitte begleiten Sie sie, unterstützen Sie sie, verteidigen Sie sie, schützen Sie sie, führen Sie, damit wir den Weg nach vorne weisen. Dies ist der Weg nach vorne, und ich werde immer wieder betonen: Hier gehört die Kirche hin. Die Kirche gehört auf die Straße. Die Kirche war schon immer eine Basisbewegung.

Abschließend möchte ich sagen: Es waren zehn Monate, zehn brutale Monate, zehn schwierige Monate. Wir dürfen nicht aufhören, wir dürfen nicht aufhören, über Gaza zu sprechen, zu demonstrieren, zu bitten, alles zu tun, was nötig ist, um diesen Krieg zu beenden. Und es geht nicht nur darum, diesen Krieg zu beenden, sondern auch darum, diejenigen, die Kriegsverbrechen begehen, zur Rechenschaft zu ziehen. Wir dürfen nicht aufhören – das sind wir den Kindern von Gaza schuldig. Es scheint, als hätten wir sie im Stich gelassen. Es ist schwer, aber deshalb dürfen wir nicht aufgeben. Heute müssen wir unseren Helden in Gaza danken und sie ehren. Wir danken und ehren die Ersthelfer, die Journalisten, die Krankenschwestern und Ärzte und viele Menschen aus aller Welt, die zu ihnen gekommen sind. All diese Menschen und viele andere haben buchstäblich ihr Leben geopfert, um Leben zu retten. Ich denke an die biblische Aussage: „Die Welt war ihrer nicht wert.“ Sie sind zu ehrenwert. Wir sind es ihnen schuldig.

Im Dezember sagte ich, dass Gaza zum moralischen Kompass unserer Welt geworden ist. Gaza hat unsere Welt nicht auf der Grundlage von Religion, Ethnizität oder Nationalität gespalten, sondern auf moralischer, ethischer Grundlage. Gaza ist zum moralischen Kompass unserer Welt geworden. Es hat unsere Welt gespalten, und das ist gut so. Wir müssen wissen, wo Sie stehen. Wir müssen wirklich wissen, wo Sie zur Ermordung von 16.000 Kindern stehen. Wir müssen wissen, wie Sie zu den Geschehnissen stehen, die seit 76 Jahren in Palästina geschehen. Und für mich ist es eine einfache Entscheidung – entweder ist man für Gerechtigkeit oder für Apartheid. Es ist eine einfache Entscheidung. Sie können nicht länger den Mittelweg gehen. Die gemäßigte Kirche ist an all dem mitschuldig – die neutrale, friedliche Kirche. Und wissen Sie, wir in der christlichen Tradition sind eigentlich gut darin. Wir lieben es, über Frieden zu reden und uns hinter leeren Friedensaufrufen zu verstecken. Und im palästinensischen Kontext verstecken wir uns hinter der Zweistaatenlösung. Wir denken, wir hätten unseren Teil getan, wenn wir die Zweistaatenlösung fordern. Das funktioniert nicht mehr.

Wir müssen wissen, wo Sie stehen. Wir müssen wissen, welche Sprache Sie verwenden, um die Realität vor Ort zu beschreiben. Dies ist eine Botschaft an uns alle, denn ich glaube wirklich, dass es unsere kollektive Menschlichkeit ist, die auf dem Spiel steht. Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern, wenn wir uns der Vorstellung hingeben, dass Kinder in einem so schrecklichen Ausmaß und auf so schreckliche Weise massakriert werden können und wir auf der Erde zuschauen und nichts dagegen tun können? Es geht um unsere Menschlichkeit. Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern, wenn wir ihnen eine Welt hinterlassen, in der Menschen wissen, dass sie Kriegsverbrechen begehen können, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden? Deshalb dürfen wir nicht aufhören. Es geht nicht nur um Gaza – es geht um viel, viel mehr als Gaza und Palästina. Für meine christlichen Geschwister geht es um die Glaubwürdigkeit unseres christlichen Zeugnisses, die auf dem Spiel steht, wenn wir schweigen. Wir können nicht weiterhin behaupten, den Gott anzubeten, der in Jesus verkörpert ist – den allliebenden, allbarmherzigen, allgerechten Gott –, während wir schweigen, wenn vor unserer Haustür ein Völkermord stattfindet. Wir können nicht, und wir dürfen es nicht tun, vor allem, wenn die Bibel als Waffe eingesetzt wird, um all dies zu rechtfertigen. Wir können nicht schweigen. Es geht um unser Zeugnis und darum, ob die Menschen uns ernst nehmen können. Denn viele haben heute die Frage gestellt: Wo war die Kirche? Wissen Sie, wenn schreckliche Dinge geschehen, fragen wir manchmal, wo war Gott, nicht wahr? Aber dies ist kein Hurrikan oder Erdbeben. Dies ist eine Tragödie, die von Mitmenschen an Mitmenschen begangen wurde. Und wenn so etwas passiert, sollten wir nicht Gott die Schuld geben oder fragen, wo Gott war, sondern uns fragen, wo waren die guten Menschen, um das zu verhindern? Und als christlicher Geistlicher muss ich fragen, wo war die Kirche? Diese Frage hat mich schon oft beschäftigt, und ich erinnere mich, dass ich sie zum ersten Mal vor vielen Jahren gestellt habe, als ich mit Anfang 20 das Holocaust-Museum in Jerusalem besuchte.

Ich möchte hier keine Vergleiche zwischen Leid oder Zusammenhängen anstellen, sondern nur von meiner Erfahrung berichten. Ein jüdischer Freund begleitete mich, weil ich hören wollte, wie Juden die schrecklichen Ereignisse des Holocaust verstanden. Ich war traumatisiert – das war schockierend – und in meiner Naivität und meinem Idealismus, glauben Sie mir, war die Frage, die ich mir die ganze Zeit immer wieder stellte, wissen Sie, was es war? Wo war die Kirche? Was hat die Kirche gesagt? Was hat die Kirche in Deutschland getan, um das zu verhindern? Ich sage Naivität, weil ich, als ich später die Geschichte verstand, entdeckte, dass die Kirche tatsächlich mitschuldig war – mehr als mitschuldig – an dem, was beim Massaker an 6 Millionen Juden geschah. Diese Frage muss uns weiterhin verfolgen: Wo waren wir, als schreckliche Dinge geschahen?

Und so sagte ich im Dezember: Ich möchte, dass Sie in den Spiegel schauen und sich fragen, wo ich war, als im Gazastreifen ein Völkermord stattfand? Und ich weiß, wo viele von uns waren. Wir waren auf der Straße, wir demonstrierten, wir schrien, wir mobilisierten, wir versuchten aktiv, diesen Krieg zu stoppen. Doch viele schwiegen. Viele riefen nach Frieden, und glauben Sie mir, so viele Menschen waren durch das Schweigen der Kirche traumatisiert. Diejenigen, die demonstrierten, brauchten Trost, brauchten jemanden, mit dem sie weinen konnten, und stattdessen bekamen sie Gewalt und den Vorwurf des Antisemitismus. Wo war die Kirche, um diese Palästinenser auf der ganzen Welt zu trösten, die traumatisiert und um ihre Angehörigen besorgt waren? Wo war die Kirche? Diese Frage muss uns weiterhin verfolgen. Und ich fühle mich verpflichtet, uns alle daran zu erinnern, dass wir danach beurteilt werden.

Seien wir ehrlich: In der christlichen Tradition sprechen wir nicht gerne über das Gericht Gottes, oder? Wir sind zu gut, wir sind zu nett. Und doch sprach Jesus über das Gericht. Tatsächlich sprach er viele Male über das Gericht. Und in Matthäus 25, einer Passage, die mich in den letzten zehn Monaten geleitet, getröstet und herausgefordert hat, sprach Jesus über das Gericht Gottes, über den Tag des Gerichts. Und in dieser Geschichte, die Jesus erzählte, oder in dieser Lehre, sagte er – und hören Sie mir zu – dass wir als Menschen danach beurteilt werden, wie wir die Geringsten von ihnen behandelt haben. Das sind die Worte Jesu. Das ist die Grundlage, auf der Gott uns beurteilen wird: wie wir die Geringsten von ihnen behandelt haben.

Wer sind nun die Geringsten unter ihnen? Die Hungrigen, die Durstigen, die Nackten, die Fremden, die Gefangenen – mit anderen Worten, die Opfer von Strukturen der Ungerechtigkeit. Dies sind die Geringsten unter ihnen – diejenigen, die durch unsere Systeme der Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Vorherrschaft zu Opfern gemacht und an den Rand gedrängt werden – hungrig, durstig, nackt und inhaftiert. So werden wir gerichtet werden: wie wir die Geringsten behandelt haben. Und es geht nicht nur darum, sondern auch darum, ob wir in jedem der Geringsten das Bild Jesu gesehen haben. Denn Jesus sagte: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Und: „Was ihr dem

Geringsten von diesen nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan.“

Verstehen Sie, warum ich sage, dass die Glaubwürdigkeit unseres christlichen Zeugnisses auf dem Spiel steht, wenn wir weiterhin unseren religiösen Pflichten nachkommen, aber über die Ungerechtigkeit, die buchstäblich vor unserer Haustür geschieht, schweigen? „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“, sagte Jesus. Und dies ist einer der Gründe für das, was wir als Kirche im Dezember getan haben. Als wir bereit waren, Weihnachten zu feiern, konnten wir Weihnachten nicht feiern, während unsere Leute massakriert wurden. Wir waren bestürzt darüber, dass die Welt die Kinder von Gaza in einem solchen Ausmaß rechtfertigte, rationalisierte und entmenschlichte, dass sie ihre Tötung

rechtfertigte. Wir konnten es nicht glauben. Und deshalb sagten wir, dass wir in den Kindern von Gaza das Bild Jesu sehen. In jedem Kind, das aus den Trümmern geborgen wurde, sehen wir das Bild Jesu.

Wir versuchen, diesen wertvollen Menschen ihre Würde und ihren Wert zurückzugeben, die ihnen von Gott gegeben wurden, aber durch das Imperium, die Kolonisierung und diejenigen, die sie unterstützen, genommen wurden. Deshalb haben wir darauf bestanden, dass wir Jesus in ihnen sehen. Deshalb haben wir gesagt: „Jesus liegt heute unter den Trümmern.“ Wir sehen das Bild von Jesus in Asil und Aser, vier Tage alten Zwillingen, die in Gaza auf sehr brutale Weise getötet wurden. Jesus liegt unter den Trümmern. Das ist Gottes Solidarität mit den Ausgegrenzten, mit den Unterdrückten. Das ist Gottes Solidarität mit den Menschen in Gaza. „Jesus liegt unter den Trümmern“ ist unsere Antwort auf die Entmenschlichung – die systematische Entmenschlichung über Jahre hinweg – von Palästinensern und palästinensischen Kindern, die so weit geht, dass sie diesen Völkermord rechtfertigt.

Und hier ist der Punkt: Gottes Solidarität mit den Ausgegrenzten muss zu unserer Solidarität werden – wir, die Menschen des Glaubens, mit genau diesen Ausgegrenzten. Wenn Gott mit den Unterdrückten solidarisch ist, müssen wir mit den Unterdrückten solidarisch sein. Es ist Zeit, sich zu erheben. Es ist Zeit, dass die Menschen des Glaubens mutig, gerecht und integer handeln. Deshalb sagen wir mit einer Stimme: Waffenstillstand jetzt! Und mit einer Stimme: Möge Gerechtigkeit herrschen und Rechtschaffenheit die Welt erfüllen, wie Wasser die Ozeane füllt.

Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.

Übersetzung von Helmut Suttor mit Hilfe von DeepL